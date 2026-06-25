Подготовку в центре «ВОИН» прошли более 150 тыс. курсантов

Tекст: Дарья Григоренко

Более 150 тыс. курсантов от Донбасса до Камчатки завершили подготовку в Центре «ВОИН». Из них свыше 35 тыс. человек прошли обучение в рамках летних военно-патриотических смен «Время юных героев», а остальные освоили курсы на базе школ, колледжей и высших учебных заведений.

Центр был создан по поручению президента для воспитания нового поколения патриотов. В настоящее время филиалы организации работают в 21 регионе страны, включая исторические территории. До конца года планируется открытие еще трех отделений в Приморском крае, Карелии и Амурской области.

«Сегодня Центр «ВОИН» – это институт наставничества для молодёжи. Занятия проводят более 500 инструкторов. Наставник – старший товарищ для курсантов. Это человек, который смыслом своей жизни выбрал служение России», – заявил зампредседателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО, председатель Наблюдательного совета Центра «ВОИН» Юрий Трутнев.

«Получив опыт в зоне боевых действий и на военной службе, инструкторы продолжают защищать интересы нашей страны, воспитывая ребят, показывая им своим личным примером важность защиты независимости Отечества. Инструкторы передают знания и практические навыки: тактическая медицина с применением специальных тренажеров-манекенов, использование симуляторов и настоящих дронов, основы тактики и многое другое. Всё это в комплексе позволяет готовить молодёжь и к военной службе, и к повседневной жизни. Настоящий патриот должен не просто любить свою страну, а быть способным защитить свою землю, своих родных и близких», – сказал Трутнев.

Полученные навыки уже помогают спасать жизни. Так, курсантка из Чувашии Ольга Перепёлкина смогла реанимировать девочку с сердечным приступом, применив знания по оказанию первой помощи.

Другой выпускник, Данила Мусин из Татарстана, организовал доставку гуманитарной помощи бойцам на передовую, совершив более 15 поездок в зону боевых действий.