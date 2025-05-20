Израиль ведет агрессивную игру на руинах Сирии

Tекст: Евгений Крутиков

В Израиле утверждают, что в результате сложной секретной операции агенты службы внешней разведки «Моссад» доставили в Израиль из Сирии около 2,5 тыс. документов, фотографий и личных вещей легендарного разведчика Эли Коэна, который был публично повешен на площади Аль-Марджа в Дамаске 60 лет назад.

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что первой предметы из архива увидела вдова разведчика Надя Коэн. В ходе специальной встречи, участие в которой приняли премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава «Моссада» Давид Барнеа, помимо прочего был продемонстрирован подлинник завещания, который Коэн написал за несколько часов до казни.

В ходе встречи Нетаньяху назвал Коэна «легендой» и «величайшим разведчиком в истории государства, который внес огромный клад в историческую победу в Шестидневной войне». Указано, что возвращение в Израиль этих материалов – «результат многолетней работы разведывательных, оперативных и технических подразделений «Моссада», направленной на установление судьбы Коэна и поиск места его захоронения».

Эли Коэн был повешен 18 мая 1965 года на центральной площади Дамаска. С тех пор Израиль безуспешно пытался вернуть его тело или хотя бы личные вещи. Сначала Коэна похоронили на еврейском кладбище Дамаска, но после неудачной попытки сотрудников «Моссада» выкрасть тело, останки разведчика поместили в охраняемый бункер на территории одной из воинских частей. Предположительно, на территории штаба бывшей 70-й танковой бригады.

Но доподлинно местонахождение тела разведчика Израилю до сих пор не известно. В Израиле несколько лет распространялась информация, что тело Коэна было вывезено в 2019 году российскими военнослужащими за пределы Сирии, хотя непонятно зачем. Москва тогда резко отреагировала на эту фальшивку. В то же время Биньямин Нетаньяху очень витиевато высказывался о том, что Израиль может сотрудничать с Россией в «деле Коэна».

Однако ко всему, что подается в публичной сфере как «операция Моссада», последнее время много вопросов, особенно в таких чувствительных сферах. Например, в 2018 году Израиль якобы «в результате спецоперации» вернул часы Эли Коэна, которые он носил до самого ареста. Но есть подозрения, что «Моссад» просто выкупил артефакт на каком-то интернет-аукционе.

Вот и сейчас нет никаких прямых доказательств того, что Израиль руками «Моссада» действительно проводил какую-то спецоперацию в Сирии с целью найти тело Коэна и вывезти его архив и личные вещи. Если верить словам Дмитрия Гендельмана, то речь идет о том массиве документов и вещей, которые имелись в распоряжении сирийской контрразведки и следственных органов по результатам обысков и изъятий после ареста Коэна в Дамаске. Все это хранилось в архивах соответствующих ведомств и закономерно было разграблено представителями новой сирийской власти после развала государства Башара Асада.

Архивы полиции и контрразведки – это всегда первое, к чему дотягиваются руки новых властей. Желание все это выгодно продать – тоже естественно для Ближнего Востока.

Возникает вопрос: все-таки каким образом все это попало в руки Израиля? Если новые власти Сирии добровольно передали эти документы Тель-Авиву, то об этом было бы сказано громко. Если же Моссад получил их каким-то иным путем (захватом или за деньги), то получается, что в «новой» Сирии, построенной на руинах государства Асадов, израильская разведка и вообще Израиль делают что хотят и никто их не останавливает.

И случай с архивом Эли Коэна – лишь один, правда, очень показательный пример того, как глубоко проник Израиль в нынешнюю Сирию. Причем произошло это внедрение буквально за считанные месяцы.

Началось все с оккупации восточных склонов Голанских высот. Израиль тогда продемонстрировал полнейшее небрежение международным правом. Восточные склоны никогда и ни при каких обстоятельствах, даже в библейские времена не принадлежали Израилю. И если претензии на все библейские земли в Израиле объясняют «божественным заветом», то даже и у этого завета есть географические границы.

Оккупация Голан – вопрос национальной безопасности сразу двух стран: и Израиля, и Сирии.

Израиль объясняет эти свои действия тем, что Голаны – естественная граница, с которой открывается путь в Галилею, как это было во время войны Судного дня, когда сирийские танки были в шаге от того, чтобы прорваться в северную часть еврейского государства. Но и для Сирии это то же критичная позиция, поскольку там до Дамаска 100 км по прямой по голой равнине.

Далее начались заигрывания с друзами, которые, собственно говоря, на этих Голанах и живут, как и сирийские черкесы. Тель-Авив инициировал выступления друзов с требованиями «автономии», что в теории может привести к созданию марионеточного друзского государственного образования на сирийской территории. Своего рода буфер, который можно использовать против Сирии, если она когда-нибудь восстановится в полноценном виде.

Кроме того, Израиль устами Дональда Трампа выдвигает новому сирийскому руководству требования, никак не совместимые с международным правом. Например, речь идет о требовании ликвидировать в Сирии все лагеря палестинских беженцев, начиная с крупнейшего – Ярмука. Стоит напомнить, что эти «лагеря» уже десятилетиями как превратились в полноценные населенные пункты и в Сирии выросло уже не одно поколение этнических палестинцев (в Израиле, кстати, отрицают само существование отдельного палестинского народа). Они сохраняют свою субкультуру, но в целом это уже давно часть Сирии как государства и народа. И требования депортировать куда-то (не в Газу же?) палестинцев из Сирии – это еще одно прямое вмешательство во внутренние дела Сирии, какая бы власть там сейчас ни была.

Пока что мы наблюдаем удивительное: Израиль на глазах у всего мира ведет себя в Сирии как в оккупированной стране. Требует депортации части населения, провоцирует распад страны, раздувает межэтнические и межрелигиозные распри, аннексирует территории.

Его агенты свободно перемещаются по стране и каким-то образом «добывают» чувствительные и знаковые документы и артефакты. Это не говоря уже о постоянных авианалетах на критические структуры, типа бывших военных баз, промышленные и научные объекты.

И все это при том, что изначально переворот и силовое отстранение от власти Башара Асада было инспирировано с подачи и при прямой поддержке другого крупного регионального игрока – Турции. Именно турки считались главными бенефициарами свержения власти Башара Асада. Они захватили крупнейшие военные базы, стаи навязывать ведущую роль в решении «курдского вопроса», то есть по сути дела точно так же как и Израиль пытались на руинах старой Сирии отстаивать свои национальные интересы. Но если в Анкаре планировали улучшить свое геополитические положение путем контроля над развалившимся сирийским государством, то на деле получилось, что куда в лучшем положении оказался Тель-Авив.

И это при том, что Турция и Израиль – как минимум главные конкуренты в борьбе за звание региональной сверхдержавы Ближнего Востока.

Прогноз неутешительный. Израиль будет поддерживать в Сирии состояние умеренного хаоса, провоцируя если не прямой распад страны, то удержание такого режима, при котором Сирия не сможет длительное время восстановиться хотя бы до уровня государства Асадов. То есть не сможет вести самостоятельную внешнюю, а в некоторых вопросах и внутреннюю политику, погружаясь в хаос межэтнических проблем и не контролируя полостью собственную территорию. Все это развязывает Израилю руки для действий на своем южном фланге.

Турция же наоборот – не заинтересована в окончательном распада Сирии, а стремится скорее к сохранению нынешнего режима как союзника-марионетки, параллельно все глубже проникая в Курдистан и зону племен.

Две эти стратегии – израильская и турецкая – рано или поздно столкнутся. Но турецкая сложнее для практического исполнения, поскольку предусматривает и серьезные финансовые вложения и сложное лавирование между различными внутрисирийскими группами. А израильская «лобовая атака» гораздо проще, если учитывать тот факт, что мировое сообщество вообще такой практике никак не противостоит.

В таком контексте российские военные базы в Сирии как бы повисают в воздухе. Ни Турция, ни Израиль не заинтересованы в их выводе, скорее наоборот: базы превращаются в постоянный предмет торга, который можно использовать для двусторонних переговоров с Москвой, при этом с Россией напрямую не ссорясь.

Пока сложно оценить, насколько самостоятельным сможет стать новое правительство Сирии. В ближайшем вряд ли Дамаск сможет избавиться от диктата Анкары и агрессивного вмешательства Израиля. Любое резкое движение или событие (попытка Турции провести наступательную операцию против курдов или, скажем, провозглашение независимости друзов или алавитов) может разрушить всю эту хрупкую конструкцию. С другой стороны, Дамаск может попробовать заручиться поддержкой других региональных игроков – от Трампа до Катара. Но пока новое правительство Сирии настолько слабо, что просто игнорирует существование Израиля, стараясь никак не реагировать на агрессивные действия Тель-Авива.

А Израиль открыто демонстрирует свои успехи в Сирии в том числе и путем «спецопераций» Моссада. И доставка в Тель-Авив архива Эли Коэна лишь одно знаковое событие той сложной игры, которая разворачивается сейчас на руинах большой старой Сирии.