Израиль лишился главного союзника в лице США

Tекст: Дмитрий Бавырин

В ближайшие дни израильская армия «со всей мощью» войдет в сектор Газа для «окончательного разгрома ХАМАС», объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. То есть военная операция, приостановленная несколько месяцев назад под нажимом большей части планеты, будет возобновлена, несмотря на заявления ООН о гуманитарной катастрофе в регионе.

В то же самое время президент США Дональд Трамп выступал в саудовском Эр-Рияде с речью, в которой хвалил предпринимательский дух арабского народа и сулил Ближнему Востоку повсеместное процветание при соблюдении двух условий – стабильность и мир.

Тут как будто бы все ясно: американец отвлекает арабов сладкими речами и звоном монет, пока израильтянин убивает их соплеменников в Газе. И хотя такая картина в целом отвечает былым отношениям Вашингтона с еврейским государством, на сей раз все не так: эти двое – Трамп и Нетаньяху – поссорились. Они больше не друзья и не союзники.

«Полагаю, нам придется прекратить получать американскую помощь в сфере безопасности», – заявил недавно израильский премьер на заседании парламентского комитета по безопасности и иностранным делам. Заседание было закрытым, но заявление все равно разошлось по СМИ – такую сенсацию, как и шило в мешке, не утаишь.

Но гораздо лучше слов ситуацию характеризуют дела. Трамп заключил «сделку» о прекращении огня с йеменскими хуситами, несмотря на их намерение продолжить удары по израильским объектам. Фигурально выражаясь, предал друга ради перемирия с противником.

Таможенный тариф в 17% для израильских товаров как будто бы менее показателен: своими тарифами Трамп бьет по площадям, не щадя ни врагов, ни союзников. Но то, что он не стал пересматривать эти тарифы после визита Нетаньяху в Вашингтон с рядом встречных предложений, уже не симптом, а диагноз: вражда.

Прежде Трампа называли «самым произраильским президентом в истории США» – и на первом сроке он этому определению вполне соответствовал, чему никто не удивлялся. Во-первых, многие евреи-финансисты США в последние годы финансируют Республиканскую партию из-за крена Демократической в сторону сочувствия палестинцам. Во-вторых, у Трампа семья такая, что лишние вопросы не нужны.

Сам Трамп не еврей, но его дочь Иванка перешла в ортодоксальный иудаизм перед свадьбой с Джерадом Кушнером, сыном друга и «коллеги» нынешнего президента – застройщика Чарльза Кушнера, которому теперь сулят пост посла во Франции. Считается, что Трамп обожает зятя, доказавшего свою полезность в качестве ведущего менеджера предвыборной кампании и ближайшего советника в Белом доме.

Однако в новую администрацию Кушнер-младший не попал, хотя вроде бы продолжает влиять на тестя. И прежнего взаимопонимания с Нетаньяху у Трампа больше нет. При этом Нетаньяху тот же, кем и был: из них двоих как политик изменился именно Трамп.

Свой первый президентский срок он начал с того, что разорвал с трудом достигнутую «ядерную сделку» с Ираном по наущению все того же Нетаньяху. В начале второго президентского срока Трамп начал переговоры с Тегераном о новой сделке, которая во многом повторяет старую.

У израильского премьера к иранской ядерной программе принципиально другой подход – уничтожение всех уязвимых объектов в ходе специальной операции, в которой, как надеялись израильтяне, примут участие США. Однако Трамп тверд (пока тверд) в следовании имиджу миротворца. Ему нужна сделка с Ираном, а прекращение боевых действий в секторе Газа он ставит себе в заслугу (члены команды Трампа действительно вели переговоры с Иерусалимом еще до «пересменки» в Белом доме), соответственно, выступает против возобновления войны – это аннулирует его вклад.

Вот, собственно, обе причины, по которым поссорились Дональд Фредович с Биньямином Бенционовичем: «договорнячок» с Ираном и аффилированными с ним хуситами плюс будущее сектора Газа.

Трамп предпочел бы признать палестинское государство и начать строительство отелей на арабских берегах Средиземного моря, нежели слушать жалобы на гуманитарную катастрофу в регионе и успокаивать мусульман.

Причина таких перемен не в убеждениях, не во взглядах на будущее и даже не в семье Трампа. Он поставил на мирные соглашения, как на лошадь, надеясь выиграть Нобелевскую премию мира. Он инвестирует в отношения с арабами, так как считает, что получит с этого дивиденды, а упрямого Нетаньяху исключил из своих сделок по Ближнему Востоку. Ничего личного, только бизнес.

В несколько другом положении ощущает себя сам Нетаньяху – в положении ухватившего бога за бороду. Нападение хамасовцев на город Сдерот с убийством сотен гражданских лиц в октябре 2023 года стало для Израиля тяжелым ударом. К премьеру, которого и так устойчиво недолюбливала половина страны, появились вопросы и у второй половины. Однако серия дальнейших побед реанимировала Нетаньяху как политика.

Эти победы за пределами Израиля не принято признавать, благо населению Палестины, Ливана и Сирии пришлось заплатить за них большую цену без своего на то согласия. Однако многие скептики оказались посрамлены: пусть в секторе Газы все шло совсем не так гладко, как хотелось бы Израилю, а конца и края этому конфликту не видно, Нетаньяху с тех пор уничтожил множество опасных врагов своей страны.

Лидеры ХАМАС выбрали тактику «врезаться с разгона в столб»: столб поцарапало, а стратегов разметало в мясо. В сравнении с 2023 годом движение серьезно ослабло, лишилось ключевых позиций и лидеров – по сути, утратило контроль над регионом, который держало в кулаке десятилетиями. Сколько бы «отрядов сопротивления» ни пряталось в туннелях и подвалах, раньше этим людям принадлежал весь сектор Газа, а не только туннели и подвалы.

Так же обезглавлена, обескровлена, лишена важнейших объектов своей инфраструктуры «Хезболла», решившая выступить в обострении арабо-израильского конфликта как деятельный союзник хамасовцев. Спецоперация со взрывающимися пейджерами, сколь бы жестока ни была, войдет теперь в учебники по шпионскому делу.

Вдобавок ко всему в Сирии обрушилась власть Башара Асада, что позволило израильтянам существенно расширить зону своего контроля на Голанских высотах и уничтожить всю сирийскую авиацию. Иран, один из наиболее грозных противников Израиля в регионе, реагировал на все это апатично и крах союзных себе сил сразу в трех местах – в секторе Газа, Ливане и САР – встретил стойко в том смысле, что собственной войны против ЦАХАЛ не начал. Более того, всем своим видом показывал, что не хочет войны.

Возможно, это убедило Нетаньяху в том, что провести операцию против иранских ядерных объектов тоже удастся более-менее безнаказанно, а тянуть с ней нельзя, раз так удачно идет карта. Когда все опомнятся (хамасовцы, шииты, арабы), станет сложнее.

Уничтожать врага пока уничтожается – примерно такой принцип исповедует нынешнее правительство Израиля.

Для израильтян стало некоторым сюрпризом то, что полоса везения закончится на Трампе, переосмыслившим свои политические инвестиции со времен первого президентского срока. Если Нетаньяху нужны победы силой оружия, то для Трампа победой станет отговорить Израиль от новых военных операций.

В плане побед у нового президента США дела обстоят хуже, чем у его израильского недруга – бывшего друга: пока что побед практически нет. Но примечательна готовность Трампа из чисто эгоистических соображений пойти против мнения старых союзников, мощных лоббистов, спонсоров партии и даже членов семьи.

На невысказанном предположении, будто то же самое Трамп способен повторить в отношении Украины с ее лоббистами, и держится хрупкая надежда на заключение мирного договора между Москвой и Киевом в сколь-либо обозримом будущем.