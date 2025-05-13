FT: Трамп исключил Израиль из ключевых сделок на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Главной причиной стала инициатива Израиля по возобновлению военной операции в секторе Газа, а также отказ Трампа отменить пошлины на израильские товары. На пресс-конференции в апреле американский лидер впервые продемонстрировал свое раздражение, подчеркнув, что Израиль получает преимущественно финансовую выгоду от отношений с Вашингтоном.

FT отмечает, что США впервые начали вести прямые переговоры с Ираном, отстраняя Израиль от участия в важных ближневосточных соглашениях. Ожидается, что в перспективе израильская сторона также не будет вовлечена в обсуждение будущего соглашения по мирному атому с Саудовской Аравией.

Первоначально план предполагал нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем в обмен на договор безопасности между Вашингтоном и Эр-Риядом, что открывало бы Нетаньяху путь к примирению с соседями. Однако Трамп явно дает понять, что от Израиля ожидают следования американской внешнеполитической повестке, исключающей бесконечные войны и нацеленной на инвестиции и экономические успехи в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки истребителей F-35 в Израиль были отложены из-за выявленных неисправностей. Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Израиль для обсуждения освобождения американца, удерживаемого в Газе. Дональд Трамп объявил о готовности ХАМАС освободить последнего американского заложника.