Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.0 комментариев
FT: Трамп исключил Израиль из ключевых сделок на Ближнем Востоке
Дональд Трамп выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией, уделяя приоритет вниманию экономическим выгодам.
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Главной причиной стала инициатива Израиля по возобновлению военной операции в секторе Газа, а также отказ Трампа отменить пошлины на израильские товары. На пресс-конференции в апреле американский лидер впервые продемонстрировал свое раздражение, подчеркнув, что Израиль получает преимущественно финансовую выгоду от отношений с Вашингтоном.
FT отмечает, что США впервые начали вести прямые переговоры с Ираном, отстраняя Израиль от участия в важных ближневосточных соглашениях. Ожидается, что в перспективе израильская сторона также не будет вовлечена в обсуждение будущего соглашения по мирному атому с Саудовской Аравией.
Первоначально план предполагал нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем в обмен на договор безопасности между Вашингтоном и Эр-Риядом, что открывало бы Нетаньяху путь к примирению с соседями. Однако Трамп явно дает понять, что от Израиля ожидают следования американской внешнеполитической повестке, исключающей бесконечные войны и нацеленной на инвестиции и экономические успехи в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки истребителей F-35 в Израиль были отложены из-за выявленных неисправностей. Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Израиль для обсуждения освобождения американца, удерживаемого в Газе. Дональд Трамп объявил о готовности ХАМАС освободить последнего американского заложника.