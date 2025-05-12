Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?2 комментария
Уиткофф прибыл в Израиль
Спецпосланник США Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху
Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Израиль, где планирует обсудить с Биньямином Нетаньяху ожидаемое освобождение американца, удерживавшегося в Газе.
Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф прибыл в Израиль, передает РИА «Новости». По информации израильского портала Ynet, дипломат собирается встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также с другими представителями руководства страны.
Визит проходит на фоне сообщений о возможном скором освобождении Идана Александра, который обладает гражданством США и находился в плену у ХАМАС. Как отмечают источники, обсуждение освобождения заложника станет одной из главных тем встреч.
После предполагаемого освобождения Идана Александра Уиткофф также планирует встретиться с ним и его родственниками.
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о готовности ХАМАС освободить последнего американского заложника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил полную поддержку и доверие к дипломатическим способностям спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.