Спецпосланник США Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф прибыл в Израиль, передает РИА «Новости». По информации израильского портала Ynet, дипломат собирается встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также с другими представителями руководства страны.

Визит проходит на фоне сообщений о возможном скором освобождении Идана Александра, который обладает гражданством США и находился в плену у ХАМАС. Как отмечают источники, обсуждение освобождения заложника станет одной из главных тем встреч.

После предполагаемого освобождения Идана Александра Уиткофф также планирует встретиться с ним и его родственниками.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о готовности ХАМАС освободить последнего американского заложника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил полную поддержку и доверие к дипломатическим способностям спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.