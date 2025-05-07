Трамп выразил «абсолютное доверие» спецпосланнику Уиткоффу

Tекст: Ирма Каплан

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил абсолютное доверие своему спецпосланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, подчеркнув его неотъемлемую роль в дипломатических инициативах США.

«Он был со мной, так или иначе, на каждом шагу... Я абсолютно в нем уверен, поддерживаю его и доверяю ему», – сказал Трамп.

Новый спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Уиткофф был приведен к присяге госсекретарем Марко Рубио во вторник на церемонии в Овальном кабинете.

Выступая перед церемонией, Трамп похвалил Уиткоффа, отметив его роль в обеспечении длительного прекращения огня между Израилем и ХАМАС и возвращении 33 заложников, включая двух американцев, из плена.

По словам Трампа, за последние месяцы Уиткофф достиг значительного прогресса, включая освобождение заложников в секторе Газа, проведение встреч с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями Ирана.

Несмотря на то, что Уиткофф профессионально занимается недвижимостью, Трамп отметил его способности в дипломатии.

«Он быстро зарекомендовал себя как один из самых жестких, умных и лучших переговорщиков в своем бизнесе», – объяснял Трамп свой выбор Уиткоффа на должность специального посланника на Ближнем Востоке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в начале мая не хотел переходить со своей должности на пост советника главы государства по нацбезопасности после того, как Трамп снял с поста Майкла Уолтца.