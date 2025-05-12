Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?2 комментария
Трамп объявил о готовности ХАМАС освободить последнего американского заложника
Американо-израильский заложник ХАМАС Идан Александер, считавшийся погибшим, будет освобожден, сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Палестинская группировка ХАМАС отпустит гражданина США и Израиля Идана Александера, который был захвачен в октябре 2023 года, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«ХАМАС освободит считавшегося мертвым американского заложника Идана Александера. Отличные новости!» – передает слова Трампа ТАСС.
Днем ранее США уведомили власти Израиля о готовности ХАМАС отпустить в одностороннем порядке одного из удерживаемых в секторе Газа заложников в качестве жеста доброй воли. Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф прибыл для решения этого вопроса 12 мая в Израиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос о секторе Газа и последнем американском пленнике ХАМАС станет одним из трех проблемных фронтов для ближневосточного турне Дональда Трампа, от качества действий на котором будет зависеть его политическая судьба.