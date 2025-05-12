  • Новость часаПольша объявила троих российских дипломатов персонами нон грата
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    Россия и США поставили Зеленскому дипломатическую вилку
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    21 комментарий
    12 мая 2025, 13:48 • Новости дня

    Трамп объявил о готовности ХАМАС освободить последнего американского заложника

    Tекст: Ирма Каплан

    Американо-израильский заложник ХАМАС Идан Александер, считавшийся погибшим, будет освобожден, сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    Палестинская группировка ХАМАС отпустит гражданина США и Израиля Идана Александера, который был захвачен в октябре 2023 года, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    «ХАМАС освободит считавшегося мертвым американского заложника Идана Александера. Отличные новости!» – передает слова Трампа ТАСС.

    Днем ранее США уведомили власти Израиля о готовности ХАМАС отпустить в одностороннем порядке одного из удерживаемых в секторе Газа заложников в качестве жеста доброй воли. Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф прибыл для решения этого вопроса 12 мая в Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос о секторе Газа и последнем американском пленнике ХАМАС станет одним из трех проблемных фронтов для ближневосточного турне Дональда Трампа, от качества действий на котором будет зависеть его политическая судьба.

    10 мая 2025, 15:50 • Новости дня
    Пользователи Сети обсудили странный след на лице Зеленского
    Пользователи Сети обсудили странный след на лице Зеленского
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Александра Юдина

    Внимание наблюдателей привлек необычный след на лице Владимира Зеленского на свежей фотографии после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    Обсуждение вызвала новая фотография президента киевского режима, опубликованная после его беседы с Трампом, передает радио Sputnik.

    На снимке Зеленский позирует с заметным следом на виске и щеке, что породило множество версий среди экспертов и интернет-пользователей.

    Один из пользователей предположил, что глава киевского режима мог подраться с кем-то из своего окружения. Другие высказали догадку, что он получил травму в результате падения в неадекватном состоянии из-за запрещенных веществ.

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, заявил, что снимок могли отретушировать, поскольку Зеленский якобы находится в палате, проходя лечение.

    Врач добавил, что следы могут держаться долго, если человек склонен к отекам, например, из-за употребления алкоголя или запрещенных веществ.

    По его словам, у Зеленского из-за такого образа жизни, вероятно, массажисты вынуждены активно поработать, чтобы привести его в нормальный внешний вид.

    Ранее Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии.

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    9 мая 2025, 18:56 • Новости дня
    В Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского активиста, пытавшегося сорвать акцию «Бессмертный полк» в Израиле, столкнули в фонтан на глазах у десятков людей.

    Инцидент произошел во время шествия «Бессмертного полка» в Израиле, передает RT.

    По данным источника, группа людей, поддерживающих Украину, попыталась спровоцировать конфликт, выкрикивая обвинения в адрес участников акции.

    В ответ участники мероприятия потребовали, чтобы провокаторы покинули территорию, и скандировали: «Вон отсюда!».

    После этого одного из активистов столкнули в фонтан.

    Ранее проукраинские активисты попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    11 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп призвал Киев незамедлительно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции, передает РИА «Новости».

    «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные переговоры, по его мнению, хотя бы позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также Трамп выразил сомнения по поводу готовности Украины к заключению соглашения с Путиным.

    Он добавил, что если договоренности достичь не удастся, то европейские лидеры и США будут знать о позициях сторон и смогут определиться с дальнейшими действиями.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    11 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил о «потенциально великом дне для России и Украины».

    «Потенциально великий день для России и Украины!» – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что могут быть спасены «сотни тысяч жизней», если конфликт на Украине завершится. По его словам, «это будет совершенно новый и гораздо лучший мир». Трамп выразил намерение «работать» как с Россией, так и с Украиной, чтобы данный сценарий был реализован, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что «США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле». «Наступает большая неделя!» – заявил он.

    Напомним, Киев и его европейские союзники потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами. Он предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, не исключив договоренности о перемирии.

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    12 мая 2025, 11:48 • Новости дня
    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла

    Скачко назвал заявление Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле очередной пиар-акцией

    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apaimages Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Якобы готовность Владимира Зеленского лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят запрет на диалог с российским лидером, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский согласился поехать в Турцию под давлением главы Белого дома Дональда Трампа.

    «Мы наблюдаем очередную пиар-акцию со стороны Владимира Зеленского и его сценаристов – европейских «ястребов». Так они реагируют на жесткий приказ главы Белого дома Дональда Трампа незамедлительно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «К тому же на Банковой понимают, что Путин своей инициативой обсуждать не перемирие, а мирное урегулирование мастерски убрал эту горе-четверку: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Польши и Британии Дональда Туска и Кира Стармера. Теперь Киев истерично пытается выглядеть лучше Москвы», – пояснил он.

    «В подкрепление своей позиции Зеленский даже может действительно приехать в Турцию в обозначенные сроки, показывая всему миру – и в первую очередь США, что он якобы человек дела. Очевидно, Киев и Брюссель очень впечатлили не только слова Трампа, но и выбранная им манера обращения», – продолжил эксперт.

    «Впрочем, все это не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят самозапрет на диалог с Путиным. Это норма – по сути единственное, что поддерживает нынешнюю украинскую власть. В противном случае Киеву придется соглашаться на мир, и это будет означать политический крах Зеленского и всей его команды», – заключил собеседник.

    Ранее Зеленский заявил, что на этой неделе отправится в Турцию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить «необходимые дипломатические основы» для прекращения боевых действий, пишет Axios. «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – сказал он. В Киеве сообщили, что Зеленский приедет, даже если Москва не согласится на прекращение огня в понедельник. При этом в администрации Тайипа Эрдогана заявили, что у них нет сведений о визите украинской делегации.

    Поведение офиса Зеленского стало реакцией на призыв Трампа к Киеву принять предложение Путина о переговорах. «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал президент США в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные встречи позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также он выразил сомнения по поводу готовности Киева к заключению соглашения с Россией. Напомним, Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала риски переговоров Москвы с Киевом и объясняла, почему переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих».

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    9 мая 2025, 15:22 • Новости дня
    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Ушаков: Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об обмене поздравлениями между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по случаю Дня Победы.

    По его словам, поздравления были переданы через помощников обоих лидеров, передает ТАСС.

    «Через своих помощников президент России и президент США обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», – сказал Ушаков Первому каналу.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США с 80-летием Победы.

    Ранее глава США заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.

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    10 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Путин поддержал урегулирование конфликта в Газе на основе двух государств

    Путин заявил о необходимости создать два государства для мира в Газе

    Путин поддержал урегулирование конфликта в Газе на основе двух государств
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Кремле президент России Владимир Путин подчеркнул важность международно-правовой базы на основе принципа двух государств для двух народов для мира между Израилем и Палестиной.

    По словам Путина, Россия с обеспокоенностью и переживанием относится к трагическим событиям в зоне палестино-израильского конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы всегда были убеждены, что добиться устойчивого мира в регионе можно только на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание двух государств для двух народов», – заявил Путин на встрече.

    Президент Палестины Махмуд Аббас выразил благодарность России за поддержку, в том числе за гуманитарную помощь – тридцать тысяч тонн пшеницы. Он отметил тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе, где погибла 51 тысяча человек, и особо подчеркнул важность гуманитарной поддержки России.

     «Наши народы связаны крепкими узами дружбы. С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек», – отметил Путин в ходе встречи, передает ТАСС.

    Российский президент также заявил, что в секторе Газа сложилась гуманитарная катастрофа, а положение усугубляется из-за запрета на снабжение региона электроэнергией и товарами первой необходимости. Путин добавил, что Россия неизменно выступает за обеспечение гуманитарного доступа и возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке, однако, по его словам, ситуация только ухудшается.

    Ранее в Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса по ситуации в секторе Газа и палестино-израильскому урегулированию.

    До этого министры иностранных дел стран БРИКС ранее выразили приверженность созданию независимого и жизнеспособного Палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

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    9 мая 2025, 18:39 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об использовании гиперзвуковой баллистической ракеты для атаки на аэропорт Израиля Бен-Гурион, сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Вооруженные силы, сформированные движением «Ансар Аллах» (хуситы), нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает ТАСС.

    По заявлению официального представителя повстанцев Яхья Сариа, в операции была использована гиперзвуковая баллистическая ракета.

    Сариа отметил, что целью атаки стал аэропорт Лод, также известный как Бен-Гурион, расположенный в районе Яффо, который хуситы называют оккупированным. Его заявление транслировал телеканал Al Masirah.

    В Израиле заявили о перехвате ракеты, которую запустили йеменские хуситы по территории страны.

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    10 мая 2025, 11:28 • Новости дня
    Трамп признался, что не мог спать из-за Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Дональд Трамп выразил растущее недовольство затянувшимся конфликтом между Россией и Украиной, что мешает ему спать по ночам, пишет Wall Street Journal.

    По данным издания, Трамп на закрытой встрече с группой крупных спонсоров во Флориде заявил, что его тревожит отсутствие прогресса в прекращении конфликта на Украине, передает Ura.ru.

    Wall Street Journal указывает, что Трамп будет считать задачу решенной, если инициирует прямые переговоры между Россией и Украиной.

    В таком случае дальнейшие события, по их мнению, будут зависеть от позиций сторон, а США смогут сосредоточиться на других внешнеполитических направлениях.

    Вице-президент США Вэнс заявил, что Вашингтон не разделяет мнение о незаинтересованности России в достижении мирного соглашения по Украине.

    Путин сообщил главе КНР Си Цзиньпину о готовности России к мирным переговорам по украинскому кризису и выразил надежду на справедливое соглашение.

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    10 мая 2025, 18:51 • Новости дня
    Путин начал переговоры с президентом Палестины Аббасом

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса, которые затрагивают ситуацию в секторе Газа и перспективы палестино-израильского урегулирования.

    В Кремле началась встреча Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает ТАСС.

    Переговоры проходят на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после событий октября 2023 года, когда ХАМАС совершил нападение на израильские территории, что привело к военной операции Израиля в секторе Газа.

    Путин и Аббас поддерживают регулярные контакты по вопросам ближневосточного урегулирования. В прошлом году они встречались дважды: в августе в Ново-Огарево и в октябре на полях саммита БРИКС в Казани.

    Россия последовательно выступает за прекращение кровопролития в Газе и поддерживает решение конфликта на основе формулы двух государств. Москва считает необходимым создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Зимбабве в Кремле. До этого Путин встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом для продолжительных переговоров.

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    11 мая 2025, 21:55 • Новости дня
    Армия Израиля призвала к эвакуации из портов Йемена

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные Израиля обратились к гражданским с просьбой покинуть крупные йеменские порты, которые, по их информации, используются хуситами для террористических целей.

    Армия обороны Израиля распространила заявление на арабском языке с призывом к эвакуации людей из портов Ходейда, ас-Салиф и Рас Иса в Йемене, контролируемых движением «Ансар Алла» (хуситы), передает РИА «Новости». Такие предупреждения обычно предшествуют военным ударам по объектам.

    В официальном сообщении ЦАХАЛ говорится: «В связи с тем, что террористический режим хуситов использует морские порты для своей террористической деятельности, мы настоятельно призываем всех находящихся в этих портах лиц эвакуироваться и держаться от них подальше ради вашей безопасности до дальнейшего уведомления». Заявление опубликовано представителем армии Израиля Авихаем Эдри в Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена. Израильские войска уничтожили шесть самолетов в аэропорту Саны, среди которых были три лайнера йеменской авиакомпании. А хуситы атаковали американский авианосец в Красном море с применением баллистической ракеты и беспилотников.


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    11 мая 2025, 22:09 • Новости дня
    Израильская авиация атаковала порты в йеменской провинции Эль-Ходейда

    Израильские ВВС нанесли удары по портам Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на одиннадцатое мая израильская авиация атаковала порты на Красном море в йеменской провинции Эль-Ходейда, контролируемой хуситами.

    Израиль начал авиаудары по портам Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф в провинции Эль-Ходейда, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya. По данным телеканала, атаки были совершены ночью по объектам на побережье Красного моря под контролем движения «Ансар Аллах».

    Министерство внутренних дел в созданном хуситами правительстве заявило, что территория провинции подверглась израильской атаке. Ранее армия Израиля потребовала немедленной эвакуации гражданского населения из этих портов.

    Официальный представитель ЦАХАЛ утверждает, что хуситы используют данные порты для террористической деятельности. Израильские военные подчеркивают, что удары направлены на ликвидацию угроз, исходящих с территории Йемена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Израиля обратились к гражданским с просьбой покинуть крупные порты Йемена, которые, по их данным, используются хуситами для террористических целей.

    Переговоры между ХАМАС и администрацией США о прекращении огня в секторе Газа продолжаются уже несколько дней, а состав делегаций пока остается в секрете. Некоторые семьи захваченных в Газе израильских и американских заложников добивались тайного содействия у президента США Дональда Трампа.

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    9 мая 2025, 17:09 • Новости дня
    Израиль сообщил о перехвате ракеты из Йемена

    Армия обороны Израиля перехватила ракету из Йемена после сирен тревоги

    Tекст: Евгения Караваева

    После срабатывания воздушной тревоги израильские военные перехватили ракету, выпущенную йеменскими хуситами по территории страны, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В ЦАХАЛ отметили, что в пятницу сирены воздушной тревоги сработали в нескольких районах центральной части страны, передает РИА «Новости».

    В официальной информации ЦАХАЛ отмечено: «После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом».

    Пуски ракет по Израилю с территории Йемена осуществляются поддерживаемым Ираном движением «Ансар Аллах» (хуситы).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена. Израильские войска уничтожили шесть самолетов в аэропорту Саны, среди которых были три лайнера йеменской авиакомпании. А хуситы атаковали американский авианосец в Красном море с применением баллистической ракеты и беспилотников.


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    9 мая 2025, 15:43 • Новости дня
    Трамп допустил снижение пошлин на китайские товары до 80%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп предложил снизить пошлины на товары из Китая, полагая, что такой шаг укрепит торговые отношения между двумя странами.

    Глава Белого дома допустил снижение импортных пошлин в отношении Китая до 80%, о чем он написал в социальной сети Truth Social, передает ТАСС. По его мнению, уменьшение тарифов на китайский импорт на этот уровень является «верным» шагом.

    В одной из публикаций президент США заявил: «Снижение пошлин в отношении Китая до 80% кажется верным». В другой записи он подчеркнул, что «Китаю следует открыть свои рынки для США», добавив, что это «было бы очень хорошо» для Пекина.

    В апреле Соединенные Штаты увеличили совокупные пошлины на товары из Китая до 145% и пригрозили Пекину повышением тарифов до 245%.

    В ответ на эти меры комитет по тарифам Госсовета КНР объявил о повышении пошлин на американские товары до 125%.

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    11 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Трамп пообещал увеличить торговлю с Индией и Пакистаном

    Трамп объявил о планах расширить торговлю с Индией и Пакистаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп заявил о намерении значительно увеличить торговлю с Индией и Пакистаном на фоне достигнутого перемирия между странами и обсуждения вопроса Кашмира.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении существенно увеличить объем торговли с Индией и Пакистаном, передает РИА «Новости». Заявление было сделано на фоне объявления перемирия между двумя странами.

    В своем сообщении в Truth Social Трамп отметил: «Я горжусь тем, что США смогли помочь вам прийти к этому историческому и героическому решению. Хотя это даже не обсуждалось, я собираюсь существенно увеличить торговлю с обеими этими великими странами. Кроме того, я буду работать с вами обоими, чтобы посмотреть, можно ли после тысячи лет прийти к решению относительно Кашмира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении огня. В Джамму и Кашмире спустя несколько часов после объявления перемирия прогремели взрывы. МИД Индии предупредил о готовности к ответным мерам в случае новых нарушений соглашения Пакистаном.

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    Переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих»

    Владимир Путин предложил возобновить в Стамбуле переговоры по Украине. Его инициатива получила позитивные отклики как со стороны Дональда Трампа, так и со стороны Тайипа Эрдогана. В чем заключается суть этого предложения и почему оно лишает смысла хамские ультиматумы европейской «коалиции желающих» в адрес России? Подробности

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    «Мы никогда не уходим с войны». Как поколения защитников растят в оренбургском поселке

    «Герои не умирают» – справедливое утверждение, за десятилетия превратившееся в пропагандистское клише. Куда меньше известно о том, как и почему защитники России воспроизводятся – с постоянством, завидным для всех недоброжелателей нашей страны. Спецкор газеты ВЗГЛЯД в дни празднования юбилея Победы попытался найти ответ на этот вопрос на Южном Урале – в районе, где родился Александр Прохоренко, известный нам как «герой Пальмиры», а врагам – как «русский Рэмбо». Подробности

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    Россия и США поставили Зеленскому дипломатическую вилку

    Иногда охотник попадается в свой собственный капкан – и становится добычей. Именно это произошло с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который стал жертвой собственной аферы против аж двух целей – президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа. О чем идет речь? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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