Sky News назвал три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток

Sky News: Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в рамках ближневосточного турне

Tекст: Ирма Каплан

Американский президент Дональд Трамп на этой неделе отправится на Ближний Восток в рамках первой крупной зарубежной поездки за время своего второго президентства, он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, однако в ходе визита в богатейшие страны мира ему придется столкнуться с определенными трудностями на трех фронтах, сообщает Sky News.

По мнению телеканала, эта неделя может определить дальнейшую политическую судьбу Трампа, так как от качества решения ряда трудностей будут зависеть жизни людей в разных уголках планеты.

Первым фронтом сложностей Sky News называет украинский конфликт. Трамп отправляется на Ближний Восток после того, как надавил на Зеленского в воскресенье, чтобы тот сел за стол переговоров и встретился с Путиным лично после предложения Москвы о переговорах в Стамбуле. Киевский лидер быстро согласился на это – и 15 мая может состояться личная встреча политиков.

Второй фронт трудностей – Китай и пошлины, которые еще в силе, но в воскресенье США заявили, что стороны договорились о сделке по сокращению торгового дефицита США.

«Несмотря на уверенность американской стороны, вице-премьер Китая Хэ Лифэн охарактеризовал встречу как «важный первый шаг», который только заложил основу», – говорится в материале телеканала.

Третьим фронтом проблем называют Газу. Там группировка ХАМАС заявила, что освободит Эдана Александера, израильского солдата, имеющего гражданство США. Это произошло после того, как Израиль объявил о намерении оккупировать весь анклав.

Точная дата освобождения не называется, но в ХАМАС заявили, что освободят 21-летнего солдата в рамках продолжающихся усилий по достижению постоянного прекращения огня с Израилем.

Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф это ожидаемое освобождение назвал «жестом доброй воли».

«Александер – один из многих заложников, но это будет воспринято как обнадеживающий признак того, что ХАМАС вернулся за стол переговоров, а Трамп в это время будет находиться в Катаре, ключевом посреднике в затяжных и сложных усилиях сторон по мирному урегулированию», – резюмирует телеканал.

Отметим, что в понедельник США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Женеве достигли соглашения о взаимном снижении пошлин на товары до 10%.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, некоторые семьи захваченных в Газе израильских и американских заложников тайно добивались содействия в их освобождении от президента США Дональда Трампа.

При этом эксперты о возможных переговорах Путина и Зеленского в Стамбуле говорят, что основным риском может стать психологическая неустойчивость Зеленского.