NYT: Семьи заложников просили Трампа повлиять на Нетаньяху

Tекст: Ольга Иванова

Ряд семей израильских и американских граждан, находящихся в заложниках в Газе, пытались тайно убедить Дональда Трампа оказать влияние на израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Источники газеты сообщают, что родственники рассчитывали использовать предстоящую поездку Трампа на Ближний Восток как повод для давления на главу правительства Израиля, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается: «Некоторые семьи израильских и американских заложников, все еще удерживаемых в Газе, тайно работают над тем, чтобы убедить Трампа использовать свою поездку на Ближний Восток как возможность оказать давление на Нетаньяху».

При этом, согласно информации The New York Times, на данный момент встреча между Трампом и Нетаньяху не планируется.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил переселять беженцев из сектора Газа в другие ближневосточные страны за счет их финансирования, а министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился немедленно прекратить поставки электричества в сектор Газа для усиления давления на ХАМАС.