Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
NYT: Семьи заложников просили Трампа повлиять на Нетаньяху
Некоторые семьи захваченных в Газе израильских и американских заложников тайно добивались содействия президента США Дональда Трампа, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Ряд семей израильских и американских граждан, находящихся в заложниках в Газе, пытались тайно убедить Дональда Трампа оказать влияние на израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Источники газеты сообщают, что родственники рассчитывали использовать предстоящую поездку Трампа на Ближний Восток как повод для давления на главу правительства Израиля, передает РИА «Новости».
В публикации отмечается: «Некоторые семьи израильских и американских заложников, все еще удерживаемых в Газе, тайно работают над тем, чтобы убедить Трампа использовать свою поездку на Ближний Восток как возможность оказать давление на Нетаньяху».
При этом, согласно информации The New York Times, на данный момент встреча между Трампом и Нетаньяху не планируется.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил переселять беженцев из сектора Газа в другие ближневосточные страны за счет их финансирования, а министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился немедленно прекратить поставки электричества в сектор Газа для усиления давления на ХАМАС.