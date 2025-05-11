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    11 мая 2025, 10:00 • В мире

    Борьба президента США за кинематограф превратилась в комедию

    Борьба президента США за кинематограф превратилась в комедию
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Руководство США заявило о введении «тарифов в 100%» на иностранные фильмы, желая помочь национальному производителю. Сам производитель в ужасе от этой идеи, исходящей лично от Дональда Трампа. Его деятельность как президента США вызывает все больше вопросов, так как он не ведает, что творит.

    Президент Дональд Трамп генерирует шок и трепет. Рушатся догмы, волнуются олигархи, трещат по швам вековые союзы, потревоженным ульем гудит город Вашингтон. Оптимисты ждут исторических перемен, пессимисты – разрушительных катастроф, но есть еще и взгляд реалистов: несмотря на бурную деятельность нового хозяина Белого дома, пока что его правление легковесно. Это буря в стакане воды, где вода – заявления главы Соединенных Штатов.

    Не все еще привыкли, что сказанное Трамом нужно делить на десять, а если он использует цифры (делает он это творчески), на что угодно, кроме ноля. Поэтому как раздражители его слова пока что работают, но с каждым днем все хуже. Люди привыкают: если президент США что-то сказал, то это бабка надвое сказала.

    Помимо громких, скандальных, будоражащих заявлений, где часто есть проблемы с фактурой, инструмент Трампа – это также исполнительные указы, в которых он не знает меры. За первые 100 дней президентства их число перевалило за 140.

    Для сравнения: у Джо Байдена за тот же срок было на сотню меньше – 40 указов, включая те, которые подписали помощники т.н. автопером. У Барака Обамы – вдвое меньше, чем у Байдена. У Джорджа Буша – вдвое меньше, чем у Обамы.

    Обама, впрочем, не показатель. На его втором сроке, когда оппозиционная Республиканская партия контролировала Конгресс и блокировали президентские инициативы, он указами тоже злоупотреблял – и республиканцы обвиняли его чуть ли не в диктаторских замашках. А вот деятельность однопартийца Трампа, выпускающего исполнительные листы со скоростью принтера, им, напротив, нравится. Работает, мол, человек. Демонстрирует лидерство.  

    Лести в таких оценках больше, чем правды. Многочисленность указов выдает суетливость их автора. Для истинного лидерства в такой политике маловато основательности.

    Основательно – это провести документ через Конгресс и только потом его подписать, тогда он становится обязательным к исполнению законом. Но для этого нужны встречи, переговоры и компромиссы с парламентскими лидерами.

    А Трампу не хочется связываться с посредниками. Он желает править, как царь.

    Недостаток такого метода в том, что он не царь, а президент, и чисто президентская бумага легко бьется другой бумагой: сам Трамп всего одним указом отменил полсотни указов Байдена. Правда, большая их часть касалась времен пандемии, и актуальностью не обладала, но новый президент сделал вид, будто разгребает «авгиевы конюшни» предшественника.

    Хуже того, действие отдельных указов Трампа уже сейчас приостановлено судьями, нашедшими в них противоречия с законами. Некоторые такая судьба постигла в первые же сутки, поскольку противоречили они ни много ни мало конституции. Например, Трамп попытался отменить автоматическое присвоение гражданства всем, кто родился на территории США. По закону для такой инициативы нужно голосовать не только в Конгресса, но и в законодательных собраниях парламентов.

    Вероятно, с некоторых пор рядом с Трампом все-таки появился человек, который фильтрует его идеи, мягко подсказывая, каких указов стоит избегать, чтоб лишний раз не позориться. Стало лучше, но в частностях президентство стало еще более легковесным. Подчас Трамп правит даже не указами, а постами в социальных сетях, а из-за вольного использования настоящего и будущего времен его планы толкуются как свершившийся факт.

    Так, 1 мая Трамп написал в своей собственной соцсети со скромным названием «Правда», что все, кто купил «любое количество» нефти у Ирана, «немедленно попадают под вторичные санкции, и им нельзя будет вести бизнес с США никоим образом, ни в какой форме или виде».

    Некоторые аналитики предположили, что так началась «обкатка» новых санкций против России. В реальности ничего не произошло.

    Отслеживание санкций – великий труд. Чем санкции обширнее, «вторичнее» и категоричнее, тем труднее заставить их соблюдать. Поскольку речь идет о многих миллиардах долларов упущенной прибыли, утверждение «заглушек» сопряжено со значительным документооборотом и юридическим инструктажем. В общем, тут работать надо. Но Трамп ничего не сделал – просто написал пост и успокоился.

    Без перчатки бесконечности недостаточно просто щелкнуть пальцами, чтобы мировая экономика прогнулась под твою волю.

    То же самое с более свежим постом Трампа о введении пошлин на фильмы, «произведенные в зарубежных странах». Кажется, опять ничего не будет.

    Экономистам, к которым журналисты обращаются с просьбой объяснить схему таких пошлин, нечего сказать. Прокат кинофильмов – это не экспорт товаров в прямом смысле, чтобы применять подобную меру.

    Специалисты по структуре кинорынка тоже не понимают, как такое будет работать. Ряд государств устанавливают строгий лимит на прокат зарубежных лент, но трамповкие «тарифы 100%» – это что-то новое. Американцы и так смотрят преимущественно американское кино, а фактическая доля в 10-25% иностранного продукта касается в основном стриминговых платформ.

    А вот на прокате американского кино в других странах США неплохо зарабатывают, то есть ответные запретительные меры иностранных государств навредят самой Америке: недополученная прибыль уйдет «пиратам». Поэтому кинопроизводители боятся того, что пост Трампа может стал былью: ответные меры обиженных Вашингтоном государств влетят Голливуду в копеечку. Тогда зачем это все?

    Президента Трампа не устраивает проведение съемок в других странах. То есть американское, «безпошлинное» кино – это кино, снятое непосредственно в США.

    У Америки в этом смысле вроде как есть проблема: производство контента конкретно в Голливуде упало на 40%. Кинематографисты переносят производство в места с более благоприятным налоговым режимом, и часто это происходит в рамках США. Например, прослеживается миграция из демократической Калифорнии в республиканский Техас, причем «штат одинокой звезды» сам себя рекламирует как перспективное пространство для кинопроизводства: налоги низкие, виды красивые, солнца много – велкам!

    В одном из рекламных роликов штата снялись пятеро голливудских техасцев – Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Билли Боб Торнтон, Рене Зельвегер и Деннис Куэйд. Все они призывают снимать кино в Техасе, а не в Голливуде, причем политические взгляды у них довольно разные. Например, Куэйд правый трампист, а Харрельсон радикальный левак-анархист.

    Упадок Голливуда – следствие того, что политику Калифорнии плотно контролирует демократы: работать там стало слишком дорого из-за высоких налогов, зарплат и цен на недвижимость. У богатых свои проблемы – и пусть бы они их решали сами, но Трамп неровно дышит именно к Голливуду. У него вообще нездоровые отношения с кино, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее.

    Президент Соединенных Штатов не может менять налоговую политику на уроне штата, но мог бы подумать о создании благоприятных условий для киносъемок на федеральном уровне. Некоторые небольшие государства действительно так делают и привлекают тем самым съемочные группы в том числе из США.

    Вместо этого Трамп в который уже раз вдохновился тарифно-заградительными мерами, хотя вообще никто не понимает, как подобную модель можно применить к кинопроизводству.

    Очевидно одно: снимать кино в США вновь станет бюджетно в том случае, если государство обанкротится, а уровень жизни рухнет вместе с ценами на недвижимость. «Золотой век Голливуда» совпал по времени с великой депрессией, а знаменитая «студийная система» превратила киносъемочный процесс в потогонку, абсолютное большинство участников которой довольствовались крошками.

    В США все больше людей, которые считают, что Трамп ведет страну именно в этом направлении. И они облегченно вздыхают, когда вместо нового указа президент пишет пост в социальную сеть, не вмешиваясь в то, в чем не разбирается, а значит и не ломая дров. Только комедию.

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