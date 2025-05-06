Axios: Киностудии заявили об опасности обрушения бизнеса из-за пошлин Трампа

Tекст: Ирма Каплан

Намерение президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на импорт фильмов может повлечь за собой ответные действия на международных рынках, где американские киностудии получают большую часть кассовых сборов, отметили представители кинобизнеса в беседе с порталом Axios.

США являются крупнейшим экспортером фильмов в мире, а стоимость экспорта в три раза превышает стоимость импорта, согласно данным американской Ассоциации кинокомпаний (MPA).

Киностудии США обычно обеспечивают большую часть мировых кассовых сборов. Большая часть их доходов поступает от распространения за пределами США, поэтому любые ответные пошлины на экспорт фильмов из США будут катастрофическими для Голливуда.

«Окончательных решений по тарифам на фильмы нет, но администрация изучает все варианты выполнения директивы президента Трампа по защите национальной и экономической безопасности, одновременно делая Голливуд снова великим», – сказал Axios представитель Белого дома Куш Десаи.

Несмотря на то, что в Белом доме пока «изучают варианты» сотворения Голливуда снова великим, через океан, в Европе кинобизнес совсем не желает участвовать в американо-европейских экономических спорах.

«Мы не желаем участвовать в переговорах по тарифам между европейцами и американцами. Всегда существует риск того, что культура отойдет на второй план в сравнении с законодательством ЕС о цифровых технологиях, например», – сказала Euronews глава ассоциации кинопродюсеров Eurocinema Жюльетт Приссар.

Она опасается, что законодательство ЕС об аудиовизуальной продукции может иметь меньшую ценность в глазах Европейской комиссии, чем другие своды законов. Это вызывает опасения о готовности исполнительной власти ЕС пожертвовать им ради сделки с США по прекращению торговой войны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США поручил министерству торговли немедленно начать повышение пошлин на зарубежные фильмы, подчеркнув угрозу национальной безопасности страны, причем американская администрация намерена ввести 100-процентные таможенные пошлины на иностранную кинематографическую продукцию.

При этом в апреле Государственное управление по делам кинематографии Китая объявило о сокращении доли импорта американских фильмов в страну.