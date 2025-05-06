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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    6 мая 2025, 14:26 • Новости дня

    Axios: Киностудии заявили об опасности обрушения бизнеса из-за пошлин Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация США рассматривает возможность 100-процентных пошлин на зарубежные фильмы, чтобы защитить голливудские студии от иностранной конкуренции, но студии считают, что тарифы президента Трампа отправят кинобизнес в штопор, пишет Axios.

    Намерение президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на импорт фильмов может повлечь за собой ответные действия на международных рынках, где американские киностудии получают большую часть кассовых сборов, отметили представители кинобизнеса в беседе с порталом Axios.

    США являются крупнейшим экспортером фильмов в мире, а стоимость экспорта в три раза превышает стоимость импорта, согласно данным американской Ассоциации кинокомпаний (MPA).

    Киностудии США обычно обеспечивают большую часть мировых кассовых сборов. Большая часть их доходов поступает от распространения за пределами США, поэтому любые ответные пошлины на экспорт фильмов из США будут катастрофическими для Голливуда.

    «Окончательных решений по тарифам на фильмы нет, но администрация изучает все варианты выполнения директивы президента Трампа по защите национальной и экономической безопасности, одновременно делая Голливуд снова великим», – сказал Axios представитель Белого дома Куш Десаи.

    Несмотря на то, что в Белом доме пока «изучают варианты» сотворения Голливуда снова великим, через океан, в Европе кинобизнес совсем не желает участвовать в американо-европейских экономических спорах.

    «Мы не желаем участвовать в переговорах по тарифам между европейцами и американцами. Всегда существует риск того, что культура отойдет на второй план в сравнении с законодательством ЕС о цифровых технологиях, например», – сказала Euronews глава  ассоциации кинопродюсеров Eurocinema Жюльетт Приссар.

    Она опасается, что законодательство ЕС об аудиовизуальной продукции может иметь меньшую ценность в глазах Европейской комиссии, чем другие своды законов. Это вызывает опасения о готовности исполнительной власти ЕС пожертвовать им ради сделки с США по прекращению торговой войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США поручил министерству торговли немедленно начать повышение пошлин на зарубежные фильмы, подчеркнув угрозу национальной безопасности страны, причем американская администрация намерена ввести 100-процентные таможенные пошлины на иностранную кинематографическую продукцию.

    При этом в апреле Государственное управление по делам кинематографии Китая объявило о сокращении доли импорта американских фильмов в страну.

    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    5 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Вашингтон сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    Вашингтон сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки».

    Американский лидер заявил журналистам, что мог бы сообщить, кто несет ответственность за диверсию, если бы обратился к определенным людям, передает ТАСС. «Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам это сказать без того, чтобы тратить много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – отметил американский лидер.

    Также Трамп подтвердил, что не поддерживает обвинения в адрес России по поводу подрыва «Северного потока» и «Северного потока – 2». По его словам, Вашингтон не планирует инициировать отдельное внутреннее расследование по данному делу.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что возможность восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не исключается, но Россия ожидает выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов на этих газопроводах.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    4 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода своей страны из переговоров по украинскому урегулированию, сославшись на отсутствие существенного прогресса в этом процессе.

    Трамп заявил, что может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В интервью каналу NBC News он подчеркнул: «Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать». По словам Трампа, он периодически склоняется к такому решению, однако время от времени происходят положительные изменения, которые удерживают его от выхода из переговоров.

    Первого мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

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    4 мая 2025, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Политолог Козюлин: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В конечном счете все люди подвержены влиянию случайностей, и в этом плане Роберту Фицо стоит выразить уважение: несмотря на проблемы со здоровьем, он все же поедет на парад Победы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на 9 Мая.

    «Премьер-министр Словакии Роберт Фицо всегда был человеком слова. Не думаю, что его внезапная болезнь была связана с попыткой отказаться от участия в параде Победы на Красной площади. В конечном счете, плохое самочувствие всегда настигает людей не вовремя. И неважно кто ты: офисный сотрудник или глава государства», – заметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же, если Фицо и вправду хотел воздержаться от поездки в Москву, зачем так быстро менять свое мнение? Это очень серьезно бьет по его публичному образу. Так что стоит отдать ему должное: человек действительно постарался быстро встать на ноги, чтобы выполнить данное ранее обещание», – отмечает он.

    «Конечно, в Евросоюзе его за данный шаг раскритикуют. Но конкретных рычагов давления против Фицо Брюссель не имеет. Ведь если та же Урсула фон деря Ляйен начнет угрожать ему чем-то существенным, это может смутить даже самых верных ее последователей. Все-таки какие-то области самостоятельной политики члены ЕС должны сохранять», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается резкой реакции в сторону украинского лидера, то словацкого премьера, конечно, раздражают неумелые попытки Владимира Зеленского запугать международных лидеров, готовых отправиться в Москву. К тому же, у них давно имелись серьезные противоречия. Лишний раз указать на некорректность высказываний оппонента Фицо не откажется», – заключил Козюлин.

    Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы. По его словам, вместе с ним в Россию направятся двое студентов республики, которых он лично выберет. Кроме того, в столицу РФ также прибудут несколько депутатов парламента страны, однако их программа пребывания будет несколько отличаться.

    Напомним, в субботу портал Tvnoviny сообщил, что Фицо в последнюю неделю несколько раз отменял запланированные встречи по состоянию здоровья. В частности, он не принял участия в первомайских торжествах, не появился на установке майского дерева в деревне Вельки-Залужи. В связи с этим некоторые наблюдатели стали говорить о невозможности его поездки в Россию.

    Тем не менее, Фицо свое участие подтвердил. Он также раскритиковал Владимира Зеленского за его угрозы в сторону международных лидеров, планирующих посетить Москву. «Это невиданно. По-моему, это смешно», – подчеркнул премьер.

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    3 мая 2025, 21:14 • Новости дня
    Newsweek: В Европе создадут замену F-35 из-за разногласий с США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны НАТО начали разрабатывать истребитель шестого поколения, стремясь снизить зависимость от поставок американских F-35 на фоне политических разногласий, сообщило Newsweek.

    По данным издания, европейские страны усилили меры по созданию собственного истребителя шестого поколения из-за неуверенности в поставках F-35 из США, передает ТАСС.

    Неназванный европейский чиновник сообщил, который заявил об увеличении интереса стран НАТО к развитию совместного проекта военного самолета нового поколения. Причиной названы сомнения, связанные с политикой Вашингтона и критикой НАТО со стороны Дональда Трампа.

    Издание отмечает, что создание европейского самолета позволит странам континента снизить зависимость от США и диктата Вашингтона. При этом собеседник Newsweek подчеркнул, что Европа не планирует полностью отказываться от закупок американских вооружений.

    Ранее бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил Newsweek, что интерес Трампа к «панъевропейским проектам» вырос после возврата в Белый дом. По данным европейского издания Politico, лидеры стран Евросоюза пришли к выводу, что не могут более рассчитывать на США в вопросах безопасности ЕС.

    В Германии поставили под сомнение сделку по закупке истребителей F-35 из-за опасений по отношению к США. Ряд стран мира начал пересматривать свои заказы на F-35.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не примет участие в саммите НАТО в июне без увеличения военных расходов странами альянса.

    Пентагон признал неспособность точно подсчитать запасы деталей для F-35, что может затруднить проведение полного аудита структуры к 2028 году.

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    5 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сравнила приглашенные в Киев на 9 мая страны с коалицией Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы некоторых лидеров стран Евросоюза посетить Киев 9 мая демонстрируют их крайнюю степень цинизма, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР обратили внимание, что приглашенные страны почти полностью повторяют состав гитлеровской коалиции, участвовавшей в войне против СССР, передает ТАСС. В заявлении отмечено, что мероприятие в Киеве совпадает с демонстративным почитанием украинских карателей батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», принимавших участие в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши.

    По мнению СВР, ключевая роль режима Зеленского на подобных встречах наносит существенный репутационный ущерб европейским государствам, отстаивающим «европейские ценности». В заявлении подчеркивается, что действия европейских лидеров вызвали негативную реакцию комментаторов, которые назвали инициативу «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» и «Днем потомков нацистов».

    Ранее СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы.

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

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    5 мая 2025, 05:25 • Новости дня
    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае

    Трамп заявил о возможности переговоров с Путиным в мае в Эр-Рияде

    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент отметил, что рассматривает возможность встречи с российским лидером во время своего визита в Саудовскую Аравию в мае.

    Дональд Трамп сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, что не исключает проведение переговоров с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает ТАСС. Глава США подчеркнул, что пока не принимал окончательного решения и этот вопрос еще предстоит обсудить.

    Трамп также добавил, что в ближайшее время намерен отправиться с визитом в Саудовскую Аравию. Пресс-служба Госдепартамента США ранее заявляла о необходимости диалога между лидерами России и США для урегулирования кризиса на Украине.

    В марте состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы прекращения огня на Украине и отказа от ударов по энергетической инфраструктуре. Российский лидер выразил согласие с предложением американского президента о взаимном отказе сторон от атак по важным объектам энергетики.

    Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможную встречу, указал в интервью CBS, что президенты сами определяют время и место переговоров. Ранее Трамп признавал, что встреча с Путиным возможна после майского визита на Ближний Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал, что европейские лидеры просили его наладить контакт с Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Украине, Дональд Трамп также допустил возможность выхода США из переговоров по украинскому урегулированию из-за отсутствия прогресса, а ранее он сообщил, что Владимир Путин подвергался неоправданному давлению со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    4 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности отправки войск для захвата Гренландии

    Трамп допустил отправку американских военных для захвата Гренландии

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о вероятности силовых действий для установления контроля над Гренландией, отметив стратегическую важность острова.

    Трамп допустил возможность отправки американских войск для захвата Гренландии, передает РИА «Новости». В интервью каналу NBC News Трампа спросили, готов ли он в определенных обстоятельствах принять решение о вводе военных для установления контроля над островом.

    «Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может», – заявил глава государства. По его словам, США «очень сильно» нуждаются в Гренландии, поскольку остров необходим стране для обеспечения международной безопасности.

    Трамп добавил, что Вашингтон рассматривает разные варианты действий в отношении Гренландии и заинтересован в расширении американского присутствия в регионе. Ранее в 2019 году Трамп уже выражал интерес к приобретению острова, но власти Дании неоднократно отвергали подобные предложения.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не допускает силового объединения с Канадой и исключает такой сценарий.

    Между тем в апреле полковник Сюзанна Мейерс была уволена с поста командира космической базы США Питуффик в Гренландии из-за утраты доверия после критики вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

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    6 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о том, что он способен назвать ответственных за подрыв трубопроводов «Северный поток», может оказаться элементом давления как на Европу, так и на элиту Демпартии. Однако до реального объявления виновных дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Дональд Трамп – эмоциональный и эпатажный человек. Его заявление по "Северным потокам" вызывает целый ряд вопросов. В частности, непонятно, кого именно готов будет назвать глава Белого дома: исполнителей или заказчиков терактов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Если речь пойдет о первых, то американский лидер может "сдать" европейцев или украинцев», – считает собеседник. Причем, признаки причастности Европы к произошедшему веские: например, взрывы произошли в акватории Дании и Швеции, где до этого проходили некие учения.

    «Я допускаю, что могли быть использованы европейские ресурсы для минирования газопроводов. На этом фоне заявление президента США выглядит как элемент давления на европейцев. Не исключено, что таким образом Трамп пытается вынудить их пойти на уступки в рамках торговых сделок», – допустил аналитик.

    Если же речь пойдет о заказчике, то главе Белого дома предстоит раскрыть роль прошлой администрации Соединенных Штатов. По мнению Юшкова, в этом случае цель заявления американского президента – надавить на элиту Демпартии, чтобы что-то «выторговать».

    «То есть Трамп прямо дает понять демократам, что может рассказать об их преступлении. Такое откровение спровоцирует международный скандал. Да, некоторые представители ЕС все равно поддержат теракт. Например, глава МИД Польши Радослав Сикорский уже благодарил США», – рассуждает специалист.

    Но так или иначе, до объявления причастных дело вряд ли дойдет, считает собеседник. «Заявление Трампа – это инструмент давления, вопрос лишь в том, кого запугивает глава Белого дома. Хотя он и не станет никого раскрывать, на самого американского лидера может усилиться поток вопросов – как со стороны журналистов, так и со стороны Москвы», – заключил Юшков.

    Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки». Журналисты в Белом доме его спросили, рассматривает ли Вашингтон возможность начать расследование произошедшего.

    «Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам [это], не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – ответил президент США. Трамп также подтвердил, что, как и ранее, отвергает вину России.

    Американский лидер напомнил, что в ходе первого срока пребывания в Белом доме (в 2017-2021 годах) он активно выступал против строительства «Северных потоков». «Однако я был тем, кто «взорвал» его [трубопровод] изначально, потому что я не позволил его построить. А затем, когда пришел Джо Байден, он позволил его построить», – посетовал он.

    Ранее издания Suddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD провели собственные расследования, по результатам которых назвали причастными к подрыву трех сотрудников школы дайвинга Scuba Family в Киеве – Евгения и Светлану Успенских, а также Владимира Журавлева. Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест последнего, передавало в августе 2024 года агентство РИА «Новости».

    Напомним, ФСБ квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма. Владимир Путин называл «чушью» версию о причастности украинских активистов. По мнению президента России, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства.

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    5 мая 2025, 16:43 • Новости дня
    Эксперт рассказал об особенностях новейшего американского истребителя F-47

    19FortyFive: Истребитель Boeing F-47 станет посланием России и Китаю

    Tекст: Ирма Каплан

    Радикальный дизайн нового истребителя F-47 от Boeing несет послание всем странам на Земле, считает автор материала о будущем самолете, бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн.

    Доступные визуализации нового истребителя-невидимки шестого поколения Boeing F-47 говорят о том, что своим радикальным дизайном он несет послание всем странам, особенно России и Китаю, считает бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн, написавший для 19FortyFive обзорную статью.

    Осборн отмечает дизайн истребителя необычной формы, без хвоста и с небольшой уткой, что  повышает устойчивость и маневренность. Утка – это аэродинамическая схема, при которой у самолета горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла.

    «Утка добавляет устойчивости траектории полета, больше "подъемной силы" к верхним частям фюзеляжа, направляя поток воздуха, что, как объясняют ученые, обеспечивает большую маневренность на более низких скоростях. Но сами по себе эти структуры не обязательно ограничивают скорость, а могут даже повысить маневренность», – отмечает автор.

    Рассуждая о конструкции самолетов, он упоминает о том, что у F-35 и F-22 нет переднего оперения, как и у российского Су-57 или китайского J-35, но у истребителя-невидимки пятого поколения J-20 китайских ВВС переднее оперение есть. И хотя оно может увеличить сопротивление, степень, в которой это происходит, во многом зависит от его расположения и размера.

    К тому же на изображениях F-47 оперение кажется меньше, закругленным, что органичнее  вписывается в фюзеляж. Плавная конфигурация уток F-47 может быть разработана так, чтобы обеспечить их стабилизирующее преимущество без ущерба для скрытности, а отсутствие хвостового оперения может значительно повысить скрытность.

    «Эта особенность отражает саму суть того прорыва, который представляет собой F-47, поскольку инженеры, возможно, нашли способ вывести скрытность на новый уровень без ущерба для маневренности и способности вести воздушный бой на максимальной скорости», – отмечает Осборн.

    По мнению автора статьи, благодаря оригинальной конструкции, F-47 легко сможет завоевать превосходство в воздушном бою.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о присуждении компании Boeing контракта на создание истребителя F-47 шестого поколения, который уже почти пять лет проходит тайные испытания.

    Кроме того, авторы обзора российского самолета Ту-160 назвали его мощной и опасной платформой благодаря своим возможностям, несмотря на то что ВВС некоторых стран делают ставку на самолеты-невидимки.

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    4 мая 2025, 23:40 • Новости дня
    Швейцарского бегуна приговорили к штрафу за плевок в консульство России

    Швейцарского бегуна оштрафовали на 700 тыс. рублей за оскорбление консульства России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Берне осудили мужчину, который во время пробежки выразил протест против нейтралитета Швейцарии по украинскому конфликту, плюнув на табличку консульства России.

    Прокуратура признала юриста виновным в нападении на иностранный символ суверенитета, передает Blick. В конце февраля во время пробежки мужчина, несогласный с позицией страны по украинскому конфликту, плюнул в табличку на входе консульского отдела посольства России в Берне.

    За этот поступок ему назначили штраф в размере 6,9 тыс. франков (около 693 тыс. рублей) и обязали оплатить процедурные издержки в размере 500 франков (еще около 50 тыс. рублей), пишет издание.

    Для начала расследования требовалось согласие министра юстиции Швейцарии Беата Янса, так как инцидент носил политический характер и был способен спровоцировать осложнение отношений между странами. Мужчина не стал обжаловать решение о штрафе, говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, когда утром неизвестные бросили емкости с краской у его входа, а российские дипломаты направили в МИД Швеции ноту протеста, а также швейцарские оборонные компании столкнулись с падением экспорта из-за ужесточения европейских правил поставок своей продукции.

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    4 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту

    Трамп назвал Вэнса и Рубио главными кандидатами на роль преемников

    Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Обсуждая будущее Республиканской партии, Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса и Марко Рубио среди возможных кандидатов на высший государственный пост после 2028 года.

    Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в числе возможных преемников, передает ТАСС. В беседе с телеканалом NBC News Трамп заявил: «Слишком рано об этом говорить, но у меня есть вице-президент. И Джей Ди [Вэнс] проделывает фантастическую работу. Марко [Рубио] великолепен».

    Американский лидер также отметил, что в Республиканской партии есть много достойных людей, которые могли бы занять высший государственный пост в будущем.

    Трамп еще раз подчеркнул, что не собирается баллотироваться на третий срок: по его словам, в 2028 году он передаст руководство «кому-то другому, в идеале – великому республиканцу».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не намерен участвовать в выборах президента США в 2028 году. Ранее он отметил, что знаком с возможностями обхода ограничений на третий срок, однако не собирается их использовать.

    Между тем первые сто дней после возвращения в Белый дом Трамп завершал с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия.

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    5 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Трамп объявил о пошлинах в 100% на зарубежные фильмы

    Трамп распорядился ввести 100-процентные тарифы на иностранную кинопродукцию

    Президент США поручил министерству торговли немедленно начать процесс повышения тарифов на зарубежные фильмы, подчеркнув угрозу национальной безопасности страны.

    Американская администрация вводит 100-процентные таможенные пошлины на иностранную кинематографическую продукцию, передает ТАСС.

    Дональд Трамп заявил, что такое решение связано с усилиями других стран по переманиванию американских кинематографистов и студий, что, по его мнению, привело к упадку Голливуда и других направлений в США.

    По словам президента, «киноиндустрия в Америке умирает очень быстро», а зарубежная продукция используется для распространения информации и пропаганды. Он уполномочил министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процедуру введения тарифа в 100% на все фильмы, произведенные за рубежом.

    Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий, однако для России эти меры не применялись. С 5 апреля вступили в силу универсальные тарифы в 10% и индивидуальные – с 9 апреля. Позднее президент сообщил о 90-дневной паузе для ряда государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что отмена введенных пошлин на товары других стран не рассматривается в целях поддержки внутреннего производства, а также объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и других стран, включая импорт легковых автомобилей и автозапчастей.

    При этом аналитики мирового промышленного и автомобильного сектора отметили, что такие меры Трампа способствуют завершению эпохи процветания, основанной на глобальной торговле после холодной войны.

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    6 мая 2025, 09:47 • Новости дня
    ЕС подготовил «дорожную карту» отказа от газовых сделок с Россией
    ЕС подготовил «дорожную карту» отказа от газовых сделок с Россией
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейский союз готовит публикацию плана по прекращению импорта российского газа и постепенному отказу от действующих контрактов до конца 2027 года, среди его положений – запрет новых сделок и спотовых контрактов.

    Европейский союз во вторник представит план запрета новых газовых сделок с Россией до конца года и поэтапного расторжения существующих контрактов с Москвой к концу 2027 года, передает Reuters со ссылкой на трех чиновников ЕС.

    «По их словам, дорожная карта будет включать предложение в июне запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года», – сказано в сообщении.

    Дорожная карта также будет включать обязательство внести юридическое предложение о запрете импорта российского газа и сжиженного природного газа по действующим контрактам к концу 2027 года. При этом информаторы уточнили, что эти сведения могут измениться.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, юристы указали на тщетность попыток ЕС отделаться от российских газовых обязательств и объяснили, почему их планы не законны.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа угрожает любому российскому газу.


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    6 мая 2025, 02:29 • Новости дня
    Шойгу заявил о запуске НАТО и ЕС программ для подготовки войны с Россией
    Шойгу заявил о запуске НАТО и ЕС программ для подготовки войны с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В НАТО и Евросоюзе запущены программы по подготовке коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Параллельно подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России», – заявил Шойгу в статье, опубликованной в «Российской газете».

    Он подчеркнул, что «под аккомпанемент этой назойливой шумихи в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией».

    Шойгу отметил, что эти шаги объясняются «русофобскими» тезисами в стиле «геббельсовской пропаганды». По его словам, в сложившихся условиях возрастает роль Совета безопасности России – «единственного органа, которым в соответствии с Конституцией России лично руководит президент», передает ТАСС.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия обязана сделать все для разгрома нацизма и не допустить изменений мировой карты по сценарию глобалистов. Он добавил, что страна активно развивает национальную оборону на фоне гибридной войны со стороны Запада, а безопасность России напрямую связана с экономикой и научно-техническим развитием.

    По словам Шойгу, западные спецслужбы ведут масштабную подрывную деятельность против России, стремясь добиться ее стратегического поражения. Он также отметил, что ход специальной военной операции на Украине существенно изменил глобальный баланс сил. Вопрос о вступлении Украины в НАТО, по словам Шойгу, временно остался в стороне после прихода к власти новой администрации США, но полностью не снят с повестки Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помимо концентрации войск в странах Прибалтики, НАТО обратило дополнительное внимание на южное направление – Румынию и украинское побережье Черного моря. Под предлогом защиты от «российской угрозы» проводятся мероприятия, облегчающие применение крупных группировок войск на данном участке.

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