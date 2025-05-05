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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    4 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

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    5 мая 2025, 02:38 • Новости дня

    Трамп объявил о пошлинах в 100% на зарубежные фильмы

    Трамп распорядился ввести 100-процентные тарифы на иностранную кинопродукцию

    Президент США поручил министерству торговли немедленно начать процесс повышения тарифов на зарубежные фильмы, подчеркнув угрозу национальной безопасности страны.

    Американская администрация вводит 100-процентные таможенные пошлины на иностранную кинематографическую продукцию, передает ТАСС.

    Дональд Трамп заявил, что такое решение связано с усилиями других стран по переманиванию американских кинематографистов и студий, что, по его мнению, привело к упадку Голливуда и других направлений в США.

    По словам президента, «киноиндустрия в Америке умирает очень быстро», а зарубежная продукция используется для распространения информации и пропаганды. Он уполномочил министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процедуру введения тарифа в 100% на все фильмы, произведенные за рубежом.

    Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий, однако для России эти меры не применялись. С 5 апреля вступили в силу универсальные тарифы в 10% и индивидуальные – с 9 апреля. Позднее президент сообщил о 90-дневной паузе для ряда государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что отмена введенных пошлин на товары других стран не рассматривается в целях поддержки внутреннего производства, а также объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и других стран, включая импорт легковых автомобилей и автозапчастей.

    При этом аналитики мирового промышленного и автомобильного сектора отметили, что такие меры Трампа способствуют завершению эпохи процветания, основанной на глобальной торговле после холодной войны.

    4 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша

    Политолог Лизан: Поражение ВСУ может изменить отношение украинцев к Западу

    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина стала слишком ценным активом в борьбе с Россией. На Западе не могут допустить ее поражения, именно поэтому страну начинают постепенно готовить к повторному конфликту с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта.

    «Западные страны годами вкладывались в военный потенциал Украины. Все это делалось во многом для организации стратегического сдерживания России. И теперь, когда боеспособность Киева значительно пошатнулась, никто не хочет так просто признавать поражения», – считает политолог Иван Лизан.

    «Кроме того, разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада. Населению так долго обещали, что с поддержкой США и ЕС они сумеют побороть Россию. А теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», – добавляет собеседник.

    «Поэтому западные издания и начинают призывать Киев подождать. Да, скорее всего, текущий конфликт Украина проиграла, но ведь в будущем возможен еще один – именно такой посыл сейчас и пытаются продвигать сторонники ВСУ. И в этом будущем уже не будет Дональда Трампа, а значит, остановить помощь республике никто не сможет», – рассуждает он.

    «Именно поэтому России необходимо в рамках текущего конфликта показывать максимальную боеготовность. Для нас принципиально важно продемонстрировать противникам, что даже через десять лет противостояние не сможет завершиться на другой ноте. У украинского руководства не должно быть опрометчивых надежд на непонятные авантюры», – заключил Лизан.

    Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта. Как сообщает The Financial Times, если США и другие страны откажутся от узаконивания территориальных реалий, «Киев получит шанс повоевать, или, по крайней мере, завоевать области другими способами в следующий раз».

    В связи с этим Дональду Трампу предлагается учесть опыт холодной войны, когда прибалтийские республики также не признавались частью СССР. Упоминается и разделенная Германия, когда ФРГ с юридической точки зрения относилась к ГДР как к временно утраченным землям. Данный подход якобы позволил «оставить открытой дверь для лучшего будущего».

    «В идеале такое соглашение также предусматривало бы размещение войск «коалиции желающих» членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС. Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию вроде корейской войны», – подчеркивается в статье.

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    4 мая 2025, 17:28 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода своей страны из переговоров по украинскому урегулированию, сославшись на отсутствие существенного прогресса в этом процессе.

    Трамп заявил, что может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В интервью каналу NBC News он подчеркнул: «Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать». По словам Трампа, он периодически склоняется к такому решению, однако время от времени происходят положительные изменения, которые удерживают его от выхода из переговоров.

    Первого мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 03:14 • Новости дня
    Суд в США отменил решение о возвращении сотрудников «Голоса Америки»

    Апелляционный суд заблокировал восстановление более тысячи сотрудников «Голоса Америки»

    Суд в США отменил решение о возвращении сотрудников «Голоса Америки»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Апелляционный суд США аннулировал требование о повторном найме бывших сотрудников радиостанции «Голос Америки» (признана в России СМИ-иноагентом) после решения федерального судьи о восстановлении их на работе.

    Апелляционный суд в США отменил предписание федерального судьи, обязывавшего администрацию Дональда Трампа восстановить сотрудников радиостанции «Голос Америки» и Агентства США по глобальным медиа, передает РИА «Новости». Суд аргументировал отмену тем, что у судьи не было полномочий возвращать сотрудников СМИ к работе.

    В решении также отменено постановление о восстановлении федеральных грантов для радио «Свободная Азия» и медиа-организации Middle East Broadcasting Networks на сумму 15 млн долларов. Ранее федеральный судья Ройс Ламберт обязывал правительство вновь нанять всех сотрудников агентства, расформированных по инициативе администрации Трампа.

    По информации Washington Post, несмотря на отмену решения, более 1,4 тыс. работников USAGM уже получили доступ к своим рабочим аккаунтам, и им может быть разрешено вернуться к исполнению обязанностей на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радиостанция «Голос Америки*» перевела всех штатных сотрудников в оплачиваемый административный отпуск из-за кадровых сокращений в Агентстве США по глобальным медиа, а вместо новостей на частотах начали транслировать музыку, в то время как сотрудники радиостанции обратились в суд с иском против членов администрации США, обвиняя их в якобы незаконном закрытии СМИ.

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    4 мая 2025, 18:41 • Новости дня
    В Крыму поддержали слова Рубио о границах Украины
    В Крыму поддержали слова Рубио о границах Украины
    @ Al Drago/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины сочли в крымском парламенте объективным и отражающим сложившуюся ситуацию.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал оценку Марко Рубио по границам Украины объективной, передает РИА «Новости». По словам Константинова, статус Крыма и новых российских регионов – это объективная реальность, которую не стоит оспаривать.

    Константинов подчеркнул: «В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности». Он добавил, что признание этих территорий кем-либо не является принципиальным для их жителей.

    Парламентарий отметил, что для людей вопрос международного признания неактуален, поскольку они ощущают себя частью России и не ждут перемен в этом статусе.

    Ранее Рубио заявил, что возвращение украинских границ 2014 года невозможно, Украина «не сможет сдвинуть туда Россию».

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    4 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту

    Трамп назвал Вэнса и Рубио главными кандидатами на роль преемников

    Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными преемниками на посту
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Обсуждая будущее Республиканской партии, Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса и Марко Рубио среди возможных кандидатов на высший государственный пост после 2028 года.

    Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в числе возможных преемников, передает ТАСС. В беседе с телеканалом NBC News Трамп заявил: «Слишком рано об этом говорить, но у меня есть вице-президент. И Джей Ди [Вэнс] проделывает фантастическую работу. Марко [Рубио] великолепен».

    Американский лидер также отметил, что в Республиканской партии есть много достойных людей, которые могли бы занять высший государственный пост в будущем.

    Трамп еще раз подчеркнул, что не собирается баллотироваться на третий срок: по его словам, в 2028 году он передаст руководство «кому-то другому, в идеале – великому республиканцу».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не намерен участвовать в выборах президента США в 2028 году. Ранее он отметил, что знаком с возможностями обхода ограничений на третий срок, однако не собирается их использовать.

    Между тем первые сто дней после возвращения в Белый дом Трамп завершал с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия.

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    5 мая 2025, 01:08 • Новости дня
    Skype официально завершил работу

    Microsoft прекратила поддержку мессенджера Skype

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Microsoft объявила о завершении поддержки Skype и призвала пользователей переходить на бесплатную версию Microsoft Teams, сохраняя чаты и контакты.

    Как сообщает РИА «Новости», корпорация Microsoft перестала поддерживать работу мессенджера Skype с 5 мая 2025 года, сосредоточив внимание на развитии платформы Microsoft Teams. В апреле пользователи получили уведомления о возможности входа в Teams с существующими учетными данными.

    Контакты и чаты автоматически переносятся из Skype в Teams, предоставляя пользователям доступ к ключевым функциям: видеозвонкам, обмену сообщениями и файлами, а также возможностям по организации встреч, управлению календарями и созданию сообществ.

    Данные пользователей Skype будут храниться до января 2026 года, после чего удалятся автоматически, если не будут экспортированы или удалены вручную.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Microsoft объявила о прекращении работы приложения Skype с 5 мая 2025 года, а мессенджер ICQ, который долгое время считался одним из самых популярных сервисов коммуникации в России, прекратил существование в июне 2024 года.

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    4 мая 2025, 03:44 • Новости дня
    В Калифорнии разбился самодельный самолет, пилот погиб

    Самодельный самолет Vans RV-10 упал на дома в Сими-Вэлли

    Tекст: Денис Тельманов

    Небольшое воздушное судно рухнуло на жилые дома в городе Сими-Вэлли, вызвав пожар. Пилот погиб.

    Об инциденте сообщает телеканал ABC, ссылаясь на местные власти и Федеральное управление гражданской авиации США.

    В субботу днем самодельный самолет Vans RV-10 потерпел крушение в Калифорнии, в городе Сими-Вэлли. Летательный аппарат повредил два жилых дома и загорелся, однако возгорание удалось оперативно потушить.

    Пилот, управлявший судном, оказался единственным человеком на борту. Он погиб на месте. Жильцы поврежденных домов не пострадали,  уточнили представители пожарной службы.

    По данным FAA, расследование обстоятельств происшествия продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиалайнер British Airways совершил вынужденную посадку в Бостоне из-за задымления на борту после возможного столкновения с птицей.

    В аэропорту Скоттсдейла произошло столкновение двух самолетов, в результате которого погиб один человек и есть пострадавшие.

    Учебно-тренировочный сверхзвуковой самолет ВВС США Т-38 разбился недалеко от аэропорта в штате Алабама, погибли двое военных.

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    4 мая 2025, 06:48 • Новости дня
    Маск сообщил о планах Neuralink вернуть зрение слепым людям

    Маск анонсировал вживление чипа Blindsight для восстановления зрения слепым

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания Neuralink намерена впервые имплантировать мозговой чип Blindsight для возвращения зрения в течение ближайших двенадцати месяцев.

    Об этом рассказал Илон Маск в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС. По его словам, устройство Blindsight сможет вернуть зрение даже людям, которые были слепыми с рождения, взаимодействуя напрямую со зрительной корой мозга.

    Маск высказал уверенность, что первая подобная операция состоится до конца года либо в течение следующих двенадцати месяцев.

    Он также отметил, что разработки Neuralink в дальнейшем помогут людям с повреждениями позвоночника снова начать ходить.

    Стартап Neuralink, основанный Маском в 2016 году, занимается созданием нейронных чипов для вживления в мозг, которые, по мнению предпринимателя, позволят людям управлять компьютером силой мысли и противостоять искусственному интеллекту.

    В январе 2024 года Neuralink впервые имплантировала чип Telepathy человеку с параличом, что позволило ему управлять компьютером. Второй и третий импланты были установлены в августе 2024 года и январе 2025 года соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Neuralink планирует в конце 2025 года впервые вживить человеку зрительный имплант Blindsight, который, по словам Илона Маска, сможет помочь полностью слепым людям обрести зрение и в будущем позволит им воспринимать инфракрасный и ультрафиолетовый спектры.

    Илон Маск заявил, что использование мозговых имплантов Neuralink в будущем станет обыденным делом. Пациент с вживленным чипом Neuralink смог контролировать компьютерную мышь усилием мысли.

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    4 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности отправки войск для захвата Гренландии

    Трамп допустил отправку американских военных для захвата Гренландии

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о вероятности силовых действий для установления контроля над Гренландией, отметив стратегическую важность острова.

    Трамп допустил возможность отправки американских войск для захвата Гренландии, передает РИА «Новости». В интервью каналу NBC News Трампа спросили, готов ли он в определенных обстоятельствах принять решение о вводе военных для установления контроля над островом.

    «Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может», – заявил глава государства. По его словам, США «очень сильно» нуждаются в Гренландии, поскольку остров необходим стране для обеспечения международной безопасности.

    Трамп добавил, что Вашингтон рассматривает разные варианты действий в отношении Гренландии и заинтересован в расширении американского присутствия в регионе. Ранее в 2019 году Трамп уже выражал интерес к приобретению острова, но власти Дании неоднократно отвергали подобные предложения.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не допускает силового объединения с Канадой и исключает такой сценарий.

    Между тем в апреле полковник Сюзанна Мейерс была уволена с поста командира космической базы США Питуффик в Гренландии из-за утраты доверия после критики вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

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    4 мая 2025, 21:46 • Новости дня
    Трамп допустил подписание закона о санкциях против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал возможность подписания документа, предусматривающего введение новых ограничений на импорт российских энергоносителей.

    Трамп допустил подписание законопроекта о дополнительных санкциях против России, передает РИА «Новости». В интервью NBC News американского лидера спросили о поддержке инициативы сенатора Линдси Грэма о введении пошлины в пятьсот процентов на товары из стран, покупающих российские энергоресурсы.

    Президент США заявил: «Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки (к этому)».

    Также он добавил, что США заинтересованы в спасении многих жизней и экономии больших средств, расходуемых на конфликт на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о готовности снять санкции с России для возобновления экономического сотрудничества между странами, США предложили Москве вариант урегулирования конфликта на Украине, а отношения между Москвой и Вашингтоном вышли на уровень ситуативного партнерства.

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    4 мая 2025, 21:07 • Новости дня
    Белый Дом опубликовал изображение Трампа в образе джедая

    Tекст: Мария Иванова

    В честь дня «Звездных войн» в соцсетях Белого дома появилось изображение Дональда Трампа в костюме джедая с красным световым мечом на фоне флагов США.

    Белый Дом опубликовал изображение Дональда Трампа в образе джедая из «Звездных войн» на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) в честь дня франшизы, передает

    РИА «Новости». По всей видимости, картинка была создана с помощью нейросети. На ней Трамп предстает в одежде джедая на фоне американских флагов и двух белоголовых орланов – традиционного символа США.

    В подписи к публикации Белый Дом поздравил всех с 4 мая и заявил: «Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за то, чтобы вернуть в нашу Галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не повстанцы – вы Империя».

    Пользователи соцсетей заметили, что в руке у Трампа красный световой меч ситхов, а не джедаев, что символизирует «темную сторону» силы.

    «Звездные войны» были созданы Джорджем Лукасом в 1970-х годах, а права на франшизу в 2012 году приобрела корпорация Walt Disney за 4,05 млрд долларов. После этого компания выпустила продолжение саги и дополнительные фильмы, начиная с седьмого эпизода в 2015 году.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он предстает в образе папы Римского. При этом архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан выразил недовольство по поводу появления этого изображения в соцсетях, сочтя его неуместным.

    А накануне на официальном канале Белого дома появился музыкальный клип в стиле Lofi Girl с рисованным Трампом, подписывающим документы.

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    4 мая 2025, 16:59 • Новости дня
    Трамп отказался баллотироваться на третий президентский срок в США

    Трамп заявил об отказе участвовать в выборах президента США в 2028 году

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп подчеркнул, что не планирует участвовать в выборах президента США в 2028 году, отметив важность ограничения полномочий двумя сроками.

    Трамп заявил, что не собирается баллотироваться на третий президентский срок, передает ТАСС. В интервью каналу NBC News он подчеркнул: «Я буду президентом [в общей сложности] восемь лет, два срока. Всегда считал это очень важным».

    По словам Трампа, его сторонники регулярно призывают его участвовать в выборах 2028 года, но он не планирует этого делать. Он добавил, что многие продают кепки с надписью «Трамп 2028», однако его намерение – «отработать четыре великолепных года и передать это кому-то другому, в идеале – великому республиканцу».

    Согласно 22-й поправке к конституции США, принятой в 1951 году, один человек не может занимать пост президента более двух сроков. Ранее Трамп допускал возможность выдвижения на третий срок, а в СМИ появлялась информация о том, что он поручал Минюсту изучить законность участия в выборах 2028 года. Очередные президентские выборы в США состоятся в 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил журналу Time, что знаком с возможностями обхода ограничений на третий срок, но не намерен их использовать. Он также отметил положительный старт своего второго срока, подчеркнув, что переходный период требует времени для результатов. При этом ранее сообщалось, что он завершает первые сто дней с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия, что сопровождается широкой критикой его инициатив.

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    4 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    Кардинал осудил фото Трампа в папских одеждах

    Кардинал подверг критике появление фото Трампа в папских одеждах

    Tекст: Мария Иванова

    Архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан выразил недовольство появлением в соцсетях изображения Трампа в папском облачении, сочтя это неуместным.

    Американский кардинал, архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан назвал неуместной публикацию изображения Дональда Трампа в папских одеждах, передает ТАСС.

    «Он произвел не лучшее впечатление, это неуместно», – заявил Долан журналистам в Риме, где проходит собрание кардиналов перед началом конклава по выборам нового папы римского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США позволил себе шуточное высказывание о возможности занять пост главы Католической церкви после смерти папы Франциска.

    Позднее Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он предстает в образе папы римского.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Франция и США начали борьбу за власть в Ватикане.

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    4 мая 2025, 20:53 • Новости дня
    Трамп пообещал снизить пошлины на импорт товаров из Китая

    Трамп заявил о намерении снизить ввозные пошлины для Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении снизить пошлины на китайские товары, подчеркнув, что без этого шаг Вашингтон и Пекин не смогут сотрудничать в бизнесе.

    Трамп заявил, что намерен снизить ввозные пошлины на товары из Китая, передает ТАСС. «В какой-то момент я их снижу, потому что в противном случае мы не сможем вести с ними бизнес», – подчеркнул он в интервью каналу NBC News, однако сроки возможного решения не указал.

    По оценке американского лидера, Китай сегодня «крайне сильно» заинтересован в ведении бизнеса с США, так как, по его словам, экономика КНР находится в сложном положении.

    Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на импорт продукции из 185 стран и территорий, но Россия в этот перечень не вошла. Универсальные тарифы на уровне 10% были введены 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. Позже власти США приостановили на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин для ряда стран, объяснив это необходимостью торговых переговоров.

    Одновременно пошлины на китайскую продукцию были увеличены до 125%, а суммарные тарифы достигли 145%. В ответ Китай повысил с 12 апреля свои пошлины на американские товары до 125%.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отмена введенных пошлин на товары других стран не рассматривается ради поддержки внутреннего производства.

    Белый дом 23 апреля исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина. До этого соробщалось, что администрация президента США обсуждала возможное уменьшение таможенных пошлин на китайские товары для улучшения отношений между Вашингтоном и Пекином.

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    4 мая 2025, 19:26 • Новости дня
    Трамп отверг идею присоединения Канады к США силой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не допускает силового объединения с Канадой и считает такой сценарий невозможным.

    Трамп не считает реальным вариант использования военной силы для присоединения Канады к Соединенным Штатам, передает ТАСС. В интервью телеканалу NBC News он заявил: «Думаю, что мы никогда не дойдем до этой точки». Он отметил, что в случае с Гренландией вопрос кажется более вероятным, однако и здесь силовой сценарий он назвал маловероятным.

    Трамп добавил, что в случае гипотетического вступления Канады в состав США страна стала бы «ценным штатом». Он выразил мнение, что объединение принесло бы экономическую стабильность и защиту от внешних угроз, включая Россию и Китай. По словам Трампа, многие канадцы, по его мнению, выступают за превращение страны в 51-й штат США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти, в то время как сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию, а ранее предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

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