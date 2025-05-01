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    1 мая 2025, 19:12 • Политика

    Илону Маску приписали заслуги другого человека

    Илону Маску приписали заслуги другого человека
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Безликий партийный функционер Рассел Воут превратился в самого влиятельного чиновника Вашингтона и «серого кардинала» Дональда Трампа, пишут американские СМИ. Именно Воут ответственен за все победы над врагами, которые приписывают Илону Маску, так как он реально знает, как в США устроена власть.

    Фамилию «самого влиятельного человека в Вашингтоне после президента» Америка открыла для себя случайно, как когда-то открыли саму Америку.

    В начале февраля Wheaton College, который относится себя к христианским учебным заведениям, опубликовал призыв молиться за одного из выпускников, получившего значимый пост в администрации Дональда Трампа. Это вызвало протест со стороны тех студентов и преподавателей, которые Трампа терпеть не могут, поэтому пост был удален, что, в свою очередь, спровоцировало скандал в консервативных СМИ. На «молитвенную цензуру» обратили внимание даже некоторые российские издания.

    Две недели спустя влиятельная американская газета Politico выпустила расследование про героя этого скандала – 49-летнего Рассела Воута. И копнула глубоко – вплоть до его участия в выборах председателя студенческого совета с довольно умеренной программой.

    Воут был представлен как «христианский националист» и руководитель аналитического Центра обновления Америки, который формирует программу действий для президента Трампа. При этом официальные представители Трампа вообще отрицали, что программу для шефа пишут какие-то специальные центры и что это отдано на аутсорс: сами, мол, все делаем.

    Воут в одном из интервью заявил, что в ходе работы над стратегией встречался с Трампом примерно один раз в месяц, что явно выводило его за границы определения «особо приближенное лицо» (в отличие, например, от Стивена Уиткоффа), а «серый кардинал» таким лицом быть обязан.

    Однако уже в апреле журнал Time включил Рассела Воута в «сотню самых влиятельных людей мира», наряду с Трампом, Илоном Маском, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а также новыми главами минздрава и минторга США, от которых ждали больших свершений.

    А наделю назад Bloomberg выпустил огромный материал, где Воут прямо назван «серым кардиналом» и вторым по значимости человеком в администрации Трампа после самого Трампа. С чего они это взяли?

    Маск как ложная цель

    В момент пересечения психологического рубежа в 100 дней правления дела Дональда Трампа выглядели неважно: рейтинги одобрения низкие, большинство начатых проектов грозят тупиком, экономика в первом квартале сократилась на 0,3%. Единственное, что нравится электорату в президенте, – это массовые увольнения чиновников и упразднение разнообразных агентств, что связывают в основном с Илоном Маском и его DOGE.

    Сам Маск утверждает, будто благодаря таким «чисткам» удалось сэкономить 150 млрд долларов в год, но эта цифру многие оспаривают как завышенную. Кроме того, сотрудники некоторых опальных агентств приостановили их ликвидацию через суд. Но между делом выяснили, что Маск был в их ситуации ложной целью. Истинным организатором и вдохновителем «чистки» оказался Рассел Воут – и по сути он своего все-таки добился.

    Пока опальные агентства отвлеклись на Маска, Воут несколькими способами парализовал их деятельность. Получилась ситуация, по которой суд разрешил сокращенным работать, но работать они не могут. «Серый кардинал» Трампа пока не уничтожил их рабочие места (это может только Конгресс), но переиграл. Потому что давно к этому готовился.

    Те, кого относят к «серым кардиналам» той или иной власти, обычно занимают пост вроде «глава администрации» или «руководитель аппарата», в персоналистских режимах также «личный секретарь». Но Воут всего лишь директор бюджетного управления Белого дома, задача которого – верстать бюджет для утверждения в Конгрессе. То есть даже не главный бухгалтер, а помощник главного бухгалтера (министра финансов).

    Но Воут, видимо, считает, что именно на этой позиции ему удобнее добиваться своей цели по массовому сокращению чиновников – «осушению вашингтонского болота». Ведь она дает не технический контроль за распределением финансовых потоков.

    Такая нацеленность Воута продиктована не только традиционной для республиканцев «старой школы» заботой о средствах налогоплательщиков, которые растрачиваются на чепуху. Воут считает, что задача всех этих комиссий и комитетов, которыми правительство обросло за десятилетия, – свернуть Америку с ее конституционного пути, отравить либерализмом, отвратить от Бога, а задача Республиканской партии – избавиться от всех этих внутренних паразитов и «сохранить США как христианскую нацию».

    Воут занимал свою нынешнюю должность и во второй половине первого срока Трампа, когда ему не приписывали того могущества, которое приписывают сейчас. После неудачных для республиканцев выборов 2020 года он оставался с шефом до самого конца и саботировал передачу власти команде Джо Байдена столько, сколько мог. Для Трампа это стало травмирующим событием, и впоследствии он возвысил тех, кто в критический момент продемонстрировал личную преданность. Выходит, что Воут возвысился в рамках одного и того же поста.

    При Байдене этот пост занимала Шаланда Янг. О ней вообще никогда не отзывались как об особо влиятельной персоне. Но в случае Воута, стоит признать, много подозрительных совпадений: Трампа сейчас волнуют те же темы, которые волновали Воута и его Центр обновления Америки, будь то присоединение Гренландии или снятие Гарварда с довольствия за разнузданный либерализм.

    Осторожный умник с гнусавым голосом

    В Bloomberg ненавидят Трампа и его команду, отзываясь о некоторых ее участниках как о некомпетентных дилетантах. О Воуте они пишут, как об осторожном, сосредоточенном, непредсказуемом человеке с гнусавым голосом и профессорским налетом, который не только очень умен, но и отлично разбирается в реальном устройстве власти.

    А если Воут вдруг выглядит тупым, то он «туп намеренно», что роднит его с Илоном Маском – компаньоном по зачистке Вашингтона от бюрократии.

    «Надо понимать, как их уволить». Так Воут несколько месяцев назад ответил на вопрос Такера Карлсона о том, почему бы не выгнать всех тех людей, которые саботировали политику Трампа в его первый президентский срок. То, что этот срок был по большому счету провальным, Воут списывает именно на «вашингтонское болото», которое необходимо «осушить».

    Он также призывал «выпотрошить ФБР», а это то, чем сейчас занимается новый директор Кэш Патель на фоне громких скандалов и «сопротивления материала».

    Мысли о сокращении присутствия США в НАТО – это тоже мысли Воута.

    Если поднять интервью, которые он давал на позиции республиканского партийного функционера, в них довольно много такого, что внезапно начал продвигать Трамп.  

    «Я не сомневаюсь, что он проделает большую работу, продолжая наши усилия по возвращению величия Америке», – заявлял президент при назначении Воута, мало кем отслеженным как восхождение «серого кардинала». Если эти общие усилия будут такими же, как были, – и Трамп продолжит продвигать программу Центра обновления, в целом понятно, чего американцам дальше ждать.

    Например, упразднения министерства образования и агентства по охране окружающей среды. Воут видит университетских либералов и экологов угрозой для традиционных ценностей США, поэтому стремится не только отрезать их от государственного финансирования, но и уничтожить структуры, которые это финансирование распределяют.

    Некоторые другие прожекты Воута, направленные на защиту христианской морали, менее вероятны к исполнению. Они в этом смысле слишком разные: Воут – действительно религиозный человек из небогатой многодетной семьи, Трамп – мажор, нью-йоркский тусовщик и завсегдатай гримерных на конкурсах красоты. «Библейское крыло» Республиканской партии для него политический союзник, а не идеологический соратник.

    Но если и дальше все продолжится в том духе, что внешнеполитические проекты Трампа заходят в тупик, экономические меры приводят к инфляции, и только у Воута получается добиваться своего благодаря знаниям о реальном устройстве власти, недалек тот час, когда Трамп начнет борьбу с порнографией (еще одна идея Воута), чего от него ждали уж в самую последнюю очередь.

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