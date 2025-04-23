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    23 апреля 2025, 17:55 • В мире

    Гнездо либералов Америки попало под разорение

    Гнездо либералов Америки попало под разорение
    @ KENNETH MARTIN/Zuma/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Один из символов научного и технологического могущества Соединенных Штатов, его знаменитые и элитные университеты внезапно стали мишенью новой администрации Белого дома. Почему Трамп и его соратники ополчились против Гарварда и других ведущих вузов США – и есть ли у университетов шансы выдержать этот натиск?

    «Дональд Трамп объявил войну американским вузам». Именно так сейчас либеральные СМИ в США трактуют грандиозный скандал, разворачивающийся между Белым Домом и академическим сообществом, в котором на первый план вышел старейший и авторитетнейший Гарвардский университет.

    Изначальной претензией новой американской власти к вузам стал царивший там «антисемитизм» – то есть, в понимании Белого дома, поддержка университетами левых пропалестинских выступлений и неспособность защитить права и здоровье студентов-евреев. И действительно, были и случаи нападений на студентов-евреев, и антисемитские акции. «Любые заявления, пропагандирующие систематическое убийство евреев, опасны и отвратительны – и мы все должны решительно противостоять им, выступая на стороне человеческого достоинства и самых основных ценностей, которые объединяют нас как американцев», – говорил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

    Поэтому специально созданная комиссия изучила все эти случаи и выставила университетам требование расследовать все случаи антисемитизма и наказать виновных – угрожая в противном случае лишить их федерального финансирования. Некоторые не подчинились сразу – в частности, Колумбийский университет. Но как только правительство заявило, что лишит его доступа к грантам на 400 млн долл., руководство университета создало специальные дисциплинарные комиссии для расследования случаев антисемитизма и в целом подчинилось Белому дому.

    Однако Гарвардский университет не пошел по пути Колумбийского. Тамошнее руководство отказалось выполнять требования Белого дома – и немудрено. Ведь эти требования оказались куда более серьезными.

    От Гарварда требовали к августу 2025 года пойти на серию уступок – и все они выглядят вполне логичными. Например, отказаться от найма людей исходя из их пола, расы и сексуальной принадлежности, сделав критерием отбора исключительно профессиональные навыки – а также применять аналогичные принципы и в отношении абитуриентов. Да и вообще завершить все программы, связанные с «диверсификацией, равенством и инклюзивностью».

    Уменьшить полномочия студенческого и факультетского самоуправления. Не брать на обучение иностранных студентов, которые «враждебны американским ценностям и институтам, прописанным в Конституции и декларации независимости – включая тех, кто выступает в поддержку терроризма и антисемитизма». Согласиться на масштабный аудит работы Университета со стороны федерального правительства. Сформировать «процедуры» защиты сотрудников, которые будут рассказывать властям о нарушении университетом указанных правил. Ну и, наконец, полностью подчиняться федеральному законодательству.

    В ином случае Белый дом пригрозил лишить университет грантов на 3,2 млрд долл, а также статуса некоммерческой организации – после чего университет просто задушили бы налогами.

    «Возможно, Гарвард должен лишиться статуса освобождения от налогов и облагаться налогом как политическая организация, если он продолжит продвигать политическую, идеологическую и террористическую «болезнь»?», – написал Трамп.

    Руководство Гарварда, однако, считает требования несправедливыми и незаконными. «Ни одно правительство – независимо от того, какая партия находится у власти – не должно диктовать, чему частные университеты могут учить, кого они могут принимать и нанимать и какими областями изучения и исследований они могут заниматься», – заявил президент Гарварда Алан Гарбер.

    Правда, он забыл упомянуть, что частный университет работает не совсем на частные деньги. Так, с 2020 по 2023 год Гарвард потратил на исследования почти 5,2 млрд долл. на исследования, из около половины этих денег было получено от властей США.

    Кроме того, политика диверсификации в Гарварде выглядела, мягко говоря, однобокой. Около 80% преподавателей Гарварда относят себя к либералам (половина из них считает себя «очень либеральными»), и лишь около 4% идентифицируют себя как консерваторов.  При этом 31% преподавателей выступают против расширения идеологического разнообразия университета за счет найма консервативных коллег.

    «Иронично, что университет, основанный почти 400 лет назад пуританами, так глубоко увяз в прогрессивном болоте. Еще более иронично, что именно Трамп, выпускник Лиги плюща, ставший звездой реалити-шоу, а затем и президентом, выступает за принятие решений о найме и приеме на основе заслуг, а не прогрессивной идеологии», – пишет USA Today.

    Тем не менее, на сторону Гарварда стали многие другие вузы США. Точно так же зависящие от федерального финансирования, и точно так же не желающие отказываться от либеральных ценностей.  Ну и, наконец, точно так же держащиеся за иностранных студентов (приносящих очень неплохой доход).

    Почти полторы сотни президентов университетов написали коллективное письмо, где говорят о беспрецедентном вмешательстве правительства и политическом давлении. «Мы открыты для конструктивных реформ и не выступаем против законного государственного надзора. Однако мы должны противостоять необоснованному вмешательству правительства в жизнь тех, кто учится, живет и работает в наших кампусах», – говорится в документе.

    Они, а также либеральные журналисты, видят в действиях руководства США самый настоящий заговор. «Нападение на Гарвард является частью более масштабного наступления Трампа на элитные университеты, которое, в свою очередь, является частью еще более масштабного федерального наступления на прогрессивные институты и группы, считающиеся врагами президента (от крупных юридических фирм до либеральных некоммерческих организаций и основных СМИ)», – пишет издание Vox. Якобы республиканцы, атакуя либеральные оплоты, стараются тем самым изменить облик Америки и уничтожить т.н. процесс «пробуждения» – то есть рост ультралиберальной идеологии.

    И они отчасти правы. Дональд Трамп считает, что пришел делать Америку снова великой – а сделать это невозможно без поддержки интеллектуальной элиты. Которая воспитывается в ведущих американских университетах – том же Гарварде, – и которая сейчас сплошь либеральная. Это настоящее гнездо всех американских либералов, воспроизводящее их снова и снова.

    Враждебное всем тем идеям, которые транслируют правящие сейчас в США республиканцы (включая отказ от глобализма и принципов свободной торговли, а также упор на национализм и изоляционизм).

    Ожидать, что вузы сами скорректируют свою политику в соответствии с новыми реалиями, не стоит. Скорее их либеральное руководство, сталкивающееся со враждебной консервативной средой, начнет еще больше радикализироваться и превращать университеты в крепости либерализма. Тем более в надежде на то, что через четыре года (после ухода нынешнего президента) осада будет снята. Поэтому Белый дом и хочет частично взять вузы под внешний контроль. И в ускоренном режиме разворачивать их в консервативном направлении.

    И сейчас либералы намерены защищать свою идеологию в суде – Гарвардский университет подал в суд на Белый дом. «Правительство не обнаружило и не может обнаружить никакой рациональной связи между проблемами антисемитизма и замороженными им медицинскими, научными, технологическими и другими исследованиями, направленными на спасение жизней американцев, содействие успеху Америки, сохранение американской безопасности и сохранение позиции Америки как мирового лидера в области инноваций», – говорится в иске.

    Скорее всего, дело дойдет до Верховного суда – где 4 из 9 судей являются выпускниками Гарварда (два либерала и два консерватора). Однако это не означает, что решение будет принято именно в пользу университета. В конце концов, именно правительство решает, куда и в каком объеме направлять гранты. Оно даже может просто изменить их состав, сделав их непривлекательными.

    «В грантах есть статья – накладные расходы. По умолчанию они составляли где-то 50% от суммы грантов в сфере медицины и естественных наук – для найма людей, обслуживания лабораторий и т.п. Однако, допустим, власти берут и снижают долю этих расходов с 50% до 15%. Понятно, что в таких условиях работать никто не будет», – объясняет газете ВЗГЛЯД один из американских преподавателей.

    И в таком случае суд тут либеральной профессуре ничем не поможет. Ей придется либо подчиниться Трампу, либо искать другую работу.

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