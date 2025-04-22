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    22 апреля 2025, 21:30 • В мире

    Европа бьется в попытках найти замену Америке

    Европа бьется в попытках найти замену Америке
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Валерия Вербинина

    «Страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», заявляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем самым она посылает сигнал администрации Белого дома – о том, что якобы ЕС вполне может обойтись и без торговли с Америкой, найти ей замену. На самом деле руководство Евросоюза хочет выдать желаемое за действительное, и вот почему.

    В условиях углубляющегося раскола с Америкой Европа лихорадочно пытается решить вопрос своего экономического процветания. Оно, как известно, последние десятилетия основывалось именно на трансатлантическом партнерстве. Теперь же, выставляя заградительные таможенные тарифы, президент США Дональд Трамп поставил Европу перед выбором – либо платить их, либо смириться с утратой как минимум части американского рынка и искать ему замену.

    Платить Европа явно не хочет. Похоже, что решение найдено: если верить главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, Европу спасет... Исландия.

    «Мир выстраивается в очередь для сотрудничества с Европой на фоне торговой войны Трампа», – под таким эффектным заголовком вышел вышел материал в Politico, посылающий всем самый недвусмысленный сигнал. Согласно приведенному в тексте заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, многие страны ищут «сильных и надежных партнеров», а за последнее время она общалась с лидерами «Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов». Порядок перечисления наводит на мысль, что Исландия в этой компании самая главная, в то время как это далеко не так. Численно рынок Индии крайне привлекателен, но есть проблема – уровень жизни в этой стране далек от европейского.

    «Во все более непредсказуемой глобальной обстановке страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», – тем не менее объявила Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, она высказала убеждение, что в настоящее время мировой порядок «меняется значительнее, чем когда-либо в период после окончания холодной войны».

    Напрашивается вопрос, что это был за мировой порядок такой, если свежеиспеченному президенту США достаточно было предъявить бумажку со списком таможенных тарифов, и все стало разваливаться. А если стукнет по столу кулаком, что тогда будет? Конец света?

    Кроме того, оборот «выстраиваются в очередь» имеет оскорбительный оттенок, и если Урсула фон дер Ляйен хотела подчеркнуть значение Евросоюза, она сделала это не самым удачным образом. В современной политике никто ни к кому в очередь не стоит. У государств есть свои интересы, которые они отстаивают всеми возможными способами. Есть налаженные системы дипломатических – и иных – связей. Мелкие игроки более или менее успешно решают свои задачи, лавируя между крупными.

    Было бы странно предполагать, что даже Исландия уступит часть своего внутреннего рынка, не потребовав чего-то взамен.

    Известно, что ЕС начал с ОАЭ переговоры по поводу соглашения о свободной торговле, но при этом ОАЭ до сих пор значится в европейском «черном списке» юрисдикций, имеющих серьезные недостатки в борьбе с отмыванием денег. Мало того, ОАЭ подпадает под директиву ЕС, которая ограничивает импорт из стран, где не разрешены профсоюзы. Вряд ли европейцы просто так откажутся от своих козырей, которые позволяют им оказывать давление на противоположную сторону. Даже при том, что экономически дела в еврозоне не слишком хороши.

    Буквально только что  правительство Германии – страны, которая является локомотивом европейской экономики –скорректировало прогноз роста ВВП на 2025 год до нуля, тогда как еще 10 апреля аналогичный прогноз выражал еще робкую надежду на небольшой, но все же рост в 0,1%. Банк Франции – другой важной для евроэкономики страны – более оптимистично оценивает перспективы, в 0,7%, но и этот показатель не слишком обнадеживает – тем более что в предыдущие месяцы прогноз уже дважды опускался, с 1,2% до 0,9% и с последней цифры – до нынешнего показателя.

    Что касается всего Евросоюза, то экономисты еще несколько месяцев назад сулили рост в 1,5%, а сейчас ставят приблизительно на 1% с многочисленными оговорками ввиду неустойчивой ситуации. Пока Трамп ввел мораторий на часть тарифов, но как ввел, так может и отменить. Кто может заменить американский рынок? Вот и приходится унижаться, пытаться договориться с Исландией и с Новой Зеландией, а также с Канадой или с Индией, куда Европа рассчитывает перенаправить продажи автомобилей и алкоголя. При этом ЕС и так уже является крупнейшим торговым партнером Индии, даже без договора о свободной торговле.

    Маневры евробюрократов не укрылись от США, где считают, что Европа нащупывает стратегию, «направленную на то, чтобы сделать экономическую сверхдержаву сильнее и в меньшей степени зависеть от все более непостоянной Америки». Одновременно европейцы подчеркивают, что они вроде как не отказываются от сделки с США, но с другой стороны – активно пытаются завести новых друзей.

    С третьей, они вдруг вспомнили, что на долю США приходится лишь «13% мировой торговли товарами», – как заявил в недавнем выступлении комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович. Однако дело не только в этом: как с американской прямотой напоминает «Нью Йорк Таймс», «Америка по-прежнему является крупнейшей экономикой мира, важнейшим поставщиком военных технологий и лидером в Европе. Нет никакой реальной надежды заменить ее в одночасье в этом качестве».

    Трамп, судя по всему, намерен не допустить замены США не то что в какой-то отдельной ипостаси, а в принципе везде. Когда ЕС и Канада стали непозволительно, по его мнению, сближаться, он в конце марта продекларировал в своей сети социальной Truth: «Если Европейский Союз будет сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, на обоих будут наложены крупномасштабные тарифы, намного превышающие запланированные в настоящее время».

    Стратегия ЕС, которая представляет Европу тихой гаванью на фоне разбушевавшегося Трампа, пытается сыграть на контрасте – но в том-то и дело, что это только игра, которая пригодна разве что для внутреннего употребления.

    Когда Урсуле фон дер Ляйен в ее интервью Politico потребовались доказательства, она сослалась на внутренний опрос, который показал, что 74 процента граждан поддерживают членство в блоке, что является самым высоким показателем за последние 40 лет. «Это о чем-то говорит. Посреди хаоса Европа стоит надежно, опираясь на ценности, готовая определять, что будет дальше», – добавила фон дер Ляйен. Однако, если говорить о надежности Европы всерьез, придется вспомнить, про заморозку средств России, постоянные попытки их конфисковать, то есть фактически украсть, про бесконечные списки санкций, и про избирательность в применении законов, в чем еврочиновники готовы сознаться сами.

    Так, за считанные часы до своего заявления о стоящих в очереди новых партнерах Урсула фон дер Ляйен дала понять, что Европа собирается бить по компаниям так называемого бигтеха. В их число входят X Илона Маска, Мета и «Эппл» – то есть прежде всего американские технологические гиганты. Теперь, заявляет Урсула фон дер Ляйен, европейское законодательство будет применяться по всей строгости и ко всем подобным корпорациям, невзирая на то, кому компания принадлежит и в какой стране она находится.

    Получается, раньше надежная и приверженная законом Европа считала хорошим тоном наезжать только на китайский тик-ток и на условно российский телеграм, основателя которого можно было схватить в аэропорту, как преступника.

    Открытым текстом нам говорят о том, что в зависимости от политического контекста закон в Европе можно применять и так, и эдак. Это действительно признак надежности?

    Не говоря уже о том, что наезд на американские компании этого сектора в принципе неумен, потому что в области бигтеха Европа безнадежно отстала, о чем говорят и европейские эксперты. Как указал бельгийский профессор Николя ван  Зеербрук: «В Европе у нас есть две проблемы: мы не производим микросхемы, и мы производим очень мало энергии, настолько, что те немногие центры обработки данных, которые мы создали сегодня, уже перегружены... Наши компании и наши университеты в значительной степени зависят от американских поставщиков услуг».

    А если Трамп разозлится и решит отключить Европе газ – пардон, Гугл? Исландия альтернативу точно не предоставит.

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