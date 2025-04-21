Россия и США поделят газовый рынок Европы

Американо-украинская сделка обрастает все новыми подробностями. Согласно Reuters, США пошли Киеву на уступки в плане суммы «задолженности», снизив сумму выставленного Украине чека с 300 до 100 млрд долларов. Но взамен Штаты продолжают расширять свои претензии на инфраструктурные объекты Украины, которые должны быть внесены в инвестиционный фонд, управляющий украинской экономикой. Взяв эти объекты под контроль единожды, едва ли американцы в обозримом будущем передадут их Киеву обратно. А с учетом неопределенных границ Украины в будущем – и подавно.

Иными словами, Зеленскому подкинули пряник, который позволит ему хоть как-то оправдать подписание сделки о присоединении Украины к США в качестве новой заокеанской колонии. 100 млрд долларов уже ближе к реальным инвестициям США в украинскую войну. А значит, Зеленскому чуть легче будет продать кабальную сделку собственным избирателям (очевидным образом он хотел бы переизбраться на новый срок).

Но зачем Трампу понадобилась пустая украинская труба, необходимость глубокой модернизации которой обсуждалась еще в начале 2000-х? К ржавой трубе сейчас добавились разрушенная газоизмерительная станция в Судже и подпорченная обстрелами инфраструктура подземных газовых хранилищ на западе Украины. Глубокая модернизация ГТС – это десятки миллиардов долларов. Едва ли американцы хотят получить на баланс объект, в который нужно инвестировать сколько-нибудь серьезные деньги.

Очевидно и то, что если Европа вновь будет покупать российский газ, то куда легче запустить газ по альтернативным маршрутам. Например, по трубе «Ямал – Европа» через Белоруссию и Польшу. Сравнительно новый газопровод простаивает не из-за диверсий или войны, а исключительно по политическим причинам – Польша не качает газ по своему участку трубы. Или по «Северным потокам», восстановление которых обойдется кратно дешевле инвестиций в обновление украинской ГТС.

Так или иначе, газ является неотъемлемой составляющей потенциальной российско-американской сделки. И полный контроль США над газотранспортной инфраструктурой может быть попыткой обеспечить гарантии исключения конкуренции с Россией за поделенный газовый рынок Европы. США хотят получить свободу управлять своими поставками газа и не привязываться обязательством обеспечивать Евросоюз газом в полном объеме. С одной стороны, Трамп требует от ЕС покупать больше американских нефти и газа для выравнивания торгового баланса. С другой – жесткие обязательства по поставкам газа в ЕС способны снизить цены на СПГ: из премиального рынка Европа может быстро превратиться в рынок-дискаунтер.

Американским нефтегазовым компаниям интересны стабильные рынки Азии и другие направления. Именно для этого США необходим российский газ в качестве страховки. Логика Трампа очевидна: Москва уже почти потеряла европейский рынок газа. А значит, даже частичное восстановление поставок может быть предметом торга с Россией. Учитывая, что ресурса в России достаточно, единственный способ ограничить конкуренцию американцы видят в полном контроле над транспортной инфраструктурой. По этой причине встал вопрос о покупке американским бизнесменом Стивеном Линчем «Северных потоков». По этой же причине в американо-украинскую сделку вдруг решили включить украинскую ГТС.

Контроль американцев над ГТС – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят сверхпривлекательными. Диктат американцев на рынке, который ранее на 40% принадлежал Газпрому, кажется избыточным. Вместе с тем за три года санкционного давления состоялся тот самый поворот на Восток. И теперь Китай во многом диктует условия не только относительно объемов закупки, но и маршрутов доставки. Дискуссия о маршруте прокладки «Силы Сибири – 2» – тому яркое свидетельство.

В этом смысле возобновление поставок газа в Европу, пусть даже через посредничество США, дает России определенную свободу во взаимоотношениях с китайскими партнерами. И тогда останется договориться с американцами о конкретных параметрах и условиях раздела газового рынка Европы. А украинская ГТС, которая когда-то была яблоком раздора между Россией и Евросоюзом, достанется американцам – возможно лишь как гарантия того, что по этой трубе больше никогда не пойдет российский газ.