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    22 апреля 2025, 17:35 • В мире

    «Глубинное государство» уничтожает Пентагон изнутри

    «Глубинное государство» уничтожает Пентагон изнутри
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Президент США, как заявляют официально, не объявлял поиск нового кандидата на должность главы Пентагона и «решительно поддерживает» Пита Хегсета в рамках очередного скандала с утечкой данных. Судя по всему, «вашингтонское болото» пытается скомпрометировать назначенцев Дональда Трампа, выставив его и их идиотами. Стоит признать, успехов немало.

    Пит Хегсет изначально был самым одиозным, самым слабым, самым уязвимым назначенцем из ближнего круга президента Дональда Трампа. На должность главы Пентагона он не подходил самым вопиющим образом.

    Дело не в алкоголизме, который приписывают Хегсету, а в карьере неудачника, который несколько раз сбегал на войну от проблем на гражданке, будь то развод, банкротство или претензии налоговой службы. С административной точки зрения за новым министром обороны США не стояло ничего и никого, кроме друзей и телеканала Fox News, где он работал.

    К удаче Хегсета Трамп оказался восторженным телезрителем. Как утверждают недоброжелатели, поэтому он и вознес непутевого Пита на звездно-полосатые небеса. А в Вашингтоне назначение такого человека на вершину административной махины с многомиллиардным бюджетом восприняли как личное оскорбление – и стали под Хегсета копать, быстро достигнув успехов.

    Хегсет погорел на том же, на чем и многие другие пьющие люди со скандальным образом жизни – на дружках.

    Одного из них – Дэн Колдуэлла – на днях уволили самым унизительным образом, как в кино: картонную коробку в руки – и на выход с охраной. Судя по всему, именно Колдуэлл, которого Хегсет по старой дружбе взял в Пентагон своим советником, ответственен за серию утечек чувствительной информации. По этому поводу в ведомстве уже идет внутреннее расследование, да и не одно: из окружения министра выгнали как минимум четверых.

    Дело не в том, что Колдуэлл и Ко шпионили на Китай, иначе из Пентагона их вывели бы не только с охраной, но и в наручниках. Цель у «сливов» одна, то есть две – подставить Хегсета и скомпрометировать Трампа.

    Из-за того, что Хегсет перепрыгнул через 20-30 карьерных ступенек сразу, про главу Пентагона были самоочевидны две вещи: он будет по собачьи (в хорошем смысле) предан Трампу, но совершит множество управленческих ошибок.

    Только благодаря Трампу Хегсет занял столь высокое положение, а выше уже никогда не займет. Возможно, этим на самом деле и руководствовался президент, а не своими телепредпочтениями: такой министр не предаст, поскольку никто не посулит ему больше того, чем он сейчас имеет. Но из-за неопытности нового шефа Пентагона в дворцовых интригах, врагам оставалось только ждать, пока Хегсет наделает глупостей, по возможности, не пропустив ни одной.

    Гремящий ныне скандал сам по себе показывает, сколь ограниченно число тех, кому команда Трампа может доверять. Хегсет скинул в закрытый чат, созданный еще до его назначения, информацию по целям для ударов в Йемене. В этом чате были его жена, адвокат и ближайшие советники, то есть министр обороны сделал войну с хуситами семейным предприятием, но даже в столь узком кругу нашлась «крыса», причем не одна.

    И Пентагон, и лично Хегсет категорически отрицают, будто в чат попала оперативная или секретная информация. Однако этим отрицаниям мало кто верит.

    До сих пор идет расследование похожего скандала, когда в другой групповой чат, где тоже обсуждались удары по Йемену, помимо высших должностных лиц США был добавлен редактор либерального журнала The Atlantic Джеффри Голдберг. Эта во всех смыслах таинственная и явно провокационная история ударила по всей команде Трампа, но особенно сильно – по Хегсету, решившему поделиться с чатом военными секретами.

    Когда министр заявил, что обвинения не соответствуют действительности, Голдберг скриншотами доказал, что соответствуют, но доказал так, чтобы не засветить лишнего и не получить собственную статью за разглашение государственных тайн. Главное все уже поняли: если Хегсет заявляет, что он не виноват, вероятно, все-таки виноват, просто врет.

    Такие люди, как Дэн Колдуэлл, должны были его страховать, но в итоге стали теми, кто рассказывал о просчетах министра журналистам и провоцировал расследования с подкопом под всю команду Трампа. Возможно, считали, что достойны в этой жизни большего, чем имеют, а «вашингтонское болото» пообещало им новые горизонты.

    Тактика «болота», судя по всему, в том, чтобы выставить назначенцев Трампа профнепригодными идиотами.

    Еще один показательный и подозрительный пример: у министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм в вашингтонском ресторане украли сумочку с паспортом, ключами от дома и тремя тысячами долларов наличными. Тут уж одно из двух: или банальный воришка столь нагл и ловок, чтобы обворовать лицо, охраняемое секретной службой, или при поддержке секретной службы все это и провернули, поскольку кому-то надо доказать, что Трампов министр безопасности за безопасностью собственной сумки уследить не способен.

    Пока в Белом доме отрицают, что все эти инциденты внесли какой-то раздор в управленческую команду, особо подчеркивая, что не ищут замену Хегсету, вопреки «фейковым новостям».

    Есть и другие свидетельства, согласно которым Трампа во всем этом серьезно расстроило только то, что у кого-то из его людей есть номер Голдберга, которого он ненавидит. То есть крайним оказался не Хегсет, а советник по безопасности Майк Уолтц, который, как теперь считается, и допустил эту ошибку, положившую начало череде скандалов в администрации США.

    Однако ошибок становится критично много, и возмущение в рядах республиканцев в Конгрессе может оказаться настолько сильным, что Хегсета вполне еще могут принудить к отставке, а Трампу будет нечего возразить. Своего старого врага и видного представителя «вашингтонского болота» Хиллари Клинтон он обещал посадить в тюрьму за то, что она использовала личную электронную почту для секретной переписки.

    А теперь его собственный министр хвастается военными тайнами в групповых чатах с женой и адвокатом, который ему теперь явно понадобится.

    Мессенджер Signal, о котором идет речь, создан Агентством национальной безопасности США, то есть это не просто личная почта. Но для таких целей, для каких его использует Хегсет, все-таки не предназначен.

    Если даже сейчас, убедившись, что в условиях противостояния с «вашингтонским болотом» иногда нельзя доверять даже близким друзьям, он ничего не изменит в своем поведении – значит, Трамп все-таки взял на работу не того парня, сколь бы преданным он ни был.

    «С такими друзьями и враги не нужны». К огорчению Трампа, его враги эту мысль не разделяют, пользуясь друзьями и друзьями друзей, а продолжаться это будет вплоть до тех пор, пока очередная соломинка не сломает спину верблюду. Или пока Трамп и окружение Трампа не научатся тому, что давно распознано как их слабое место – аккуратности в действиях и словах.

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