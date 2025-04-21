Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».2 комментария
Глава Пентагона рассекретил удары по Йемену в семейном чате
Министр обороны США Пит Хегсет отправлял секретную информацию о графиках авиаударов по Йемену в мессенджере Signal, где среди участников были его жена, брат и адвокат.
Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Пит Хегсет, возглавляющий Пентагон, 15 марта публиковал через мессенджер Signal график полетов истребителей F/A-18 Hornet, наносивших удары по позициям хуситов в Йемене. В чат, созданный лично министром обороны, были добавлены его супруга Дженнифер, не имеющая отношения к военному ведомству, а также брат Фил и адвокат Тим Парлаторе, работающие в Пентагоне, и еще около десятка близких лиц, включая двух чиновников, отстраненных за причастность к утечкам.
По информации NYT, чат назывался «Оборона | командное совещание» и функционировал с личного телефона Хегсета, а не по служебным каналам. В нем обсуждались не только организационные вопросы, но и детали военных операций. Ранее скандал вызвал другой чат с участием высокопоставленных чиновников и журналиста Джеффри Голдберга, когда в нем также появились сведения о планах ударов по Йемену.
По словам Голдберга, 15 марта в чате были опубликованы сведения о предстоящих авианалетах и предполагаемых сроках операции, что совпало по времени с первыми сообщениями о бомбардировках. В апреле аппарат генерального инспектора Пентагона начал проверку по факту утечки информации через Signal с целью выяснить, насколько министр обороны и сотрудники соблюдали регламенты применения коммерческих мессенджеров для служебных обсуждений.
В политических кругах США утечка через Signal была названа серьезной ошибкой администрации Трампа. В Конгрессе прозвучали требования об увольнении ряда представителей президентской команды, включая Майка Уолтца – помощника президента по нацбезопасности, фигурирующего в скандальном чате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет приводил жену на встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась секретная информация, что вызвало удивление у некоторых участников; Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными о графиках поставок оружия и численности украинских войск; национальный советник по безопасности президента США Майкл Уолтц признал вину за утечку из чата Signal, но заявил, что никаких секретных данных распространено не было.