Мировые СМИ: Трамп не воспользовался «кувалдой» для «сильного удара» по России

Tекст: Олег Исайченко

«Высказывания Дональда Трампа по поводу Украины в понедельник были далеко не самым громким заявлением, которое мог сделать президент США. Хорошие новости для Киева очевидны: Трамп разрешил другим членам НАТО закупать американское оружие», – пишет CNN.

Издание отмечает, что каким бы ни был объем поставок, «Трамп предложил именно то, что нужно Украине». «Киев сразу почувствует облегчение, но вскоре может ощутить знакомое чувство разочарования», – говорится в материале. Аналитики указали, что глава Белого дома не объявил о «немедленных вторичных санкциях против покупателей российских энергоносителей».

В свою очередь The Wall Street Journal сетует, что президент США ничего не сказал в своем заявлении про замороженные российские активы. «Один из недооцененных инструментов, о котором, увы, не упомянул Трамп, – это конфискация российских активов на сумму 300 млрд долларов, хранящихся на Западе», – пишет газета. Журналисты обратились к Вашингтону и Брюсселю: «Используйте эти деньги, чтобы помочь Украине купить оружие».

Между тем, у The New York Times остались вопросы по итогам выступления президента США. «Эксперты усомнились в достоверности угрозы Трампа ввести 100%-ные пошлины для торговых партнеров России. Глава Белого дома известен тем, что устанавливает сроки, которые не соблюдает. Это вызывает сомнения, будет ли он действовать, когда истечет 50-дневный срок», – отмечает издание.

Аналитики обращают внимание на то, что нынешний план Трампа соответствует «его меркантильной натуре и сулит США непредвиденную прибыль от продажи американского оружия Европе». «Он также защищает президента, который долгое время ставил под сомнение многочисленные поставки оружия и денег Украине со стороны администрации Джо Байдена, от обвинений в том, что он меняет курс и тратит все больше денег на войну», – рассуждают они.

При этом стратегия США по обеспечению Украины вооружением «не является устойчивой», говорит Дженнифер Кеван, старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities. По ее словам, размер существующих запасов оружия в Европе и Штатах ограничивает возможности отправки оружия на Украину в ближайшем будущем.

«Европа, чья оборонно-промышленная база намного меньше американской, может заказывать новое оружие, но поставки, вероятно, будут осуществляться в течение нескольких месяцев или лет», – приводит ее слова NYT. На нехватку информации обращает внимание и The Guardian:

«Конкретики было мало. Суммы не назывались,

поэтому сложно оценить, насколько поставки оружия помогут Киеву. Не было подробностей о том, какое именно вооружение будет поставлено, хотя Трамп упомянул целые ракетные комплексы Patriot, а Рютте добавил, что будут «ракеты и боеприпасы».

При этом, по мнению газеты, выступление главы Белого дома стало для Владимира Зеленского «моментом триумфа». «В конце февраля его фактически выгнали из Белого дома после оскорбительной публичной перепалки. Поставки оружия на Украину были приостановлены, обмен разведданными прекратился. И хотя и то, и другое было возобновлено, отношения казались хрупкими», – поясняют публицисты.

О том, что на выполнение обещания Трампу потребуется немало времени, в интервью Bild сказал и политолог Джонатан Кристол. По его оценкам, даже после запланированного Вашингтоном разворота в сфере вооружений Украина в силах «в значительной степени удержать фронт, но вряд ли сможет выиграть войну».

«Многое из того, что получит Киев, будет зависеть от способности и готовности Европы осуществлять закупки. Украине нужны системы противовоздушной обороны и беспилотники-перехватчики, а также постоянные поставки артиллерийских снарядов и ракет, поскольку Москва наносит рекордные авиаудары», – замечает Bloomberg.

Как и журналисты NYT, аналитики агентства указывают: «Детали этого решения отражают приоритеты Трампа: оно ничего не будет стоить США, и американская администрация не будет выделять Украине новые средства, по крайней мере пока».

В Европе уже заметно разочарованы итогами «большого заявления»,

пишет немецкий журнал Spiegel. Европейские политики ожидали более значительных мер Вашингтона против Москвы. У Трампа была юридическая «кувалда» для «сильного удара по России» и ее торговым партнерам, но он ею не воспользовался, говорится в материале.

Аналитики издания полагают, что Россия также ожидала худший вариант, но, когда выступление Трампа завершилось, цены на Московской бирже увеличились на несколько процентов. Spiegel выражает сомнение в эффективности 100%-ных пошлин, которыми Трамп пригрозил России в случае, если соглашение не будет достигнуто через 50 дней. Москве удалось выиграть время, считают немецкие журналисты.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас поприветствовала заявление Трампа об установлении срока для достижения соглашения по конфликту на Украине. Но она назвала 50 дней для этого долгим периодом.

«С одной стороны, очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок», – сказала Каллас.

Впрочем, Трамп по-прежнему считает, что Россия в итоге одержит победу в конфликте. Но вопрос в том, сколько времени это займет, пишет Politico. «У России мощная экономика, мощная армия... Они все же добиваются прогресса», – объяснил позицию американского лидера неназванный чиновник.

По его словам, решение главы Белого дома ужесточить позицию по Украине вызвано недовольством из-за ситуации с урегулированием. Пока же Сенат решил отложить продвижение законопроекта о новых санкциях в отношении России, добавляет газета в другом материале.