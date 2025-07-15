  • Новость часаРоссийские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    WP: Трамп призвал Зеленского бить по Москве и Петербургу
    Бывшую главу спецпрокуроров Казахстана обвинили в причастности к пыткам
    Депутат: Книги Акунина фальсифицируют историю
    Медведев: Россию не волнует театральный ультиматум Трампа
    Стало известно о проблемах с поставками ЗРК Patriot на Украину
    Politico: Трамп уверен в победе России в украинском конфликте
    МВД сообщило о росте смертности в ДТП по вине мигрантов
    Платформа Max утверждена национальным мессенджером в России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    15 июля 2025, 12:48 • В мире

    Мировые СМИ: Трамп не воспользовался «кувалдой» для «сильного удара» по России

    Мировые СМИ: Трамп не воспользовался «кувалдой» для «сильного удара» по России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    «Киев сразу испытает облегчение, но вскоре ощутит знакомое чувство разочарования», «Эксперты сомневаются в достоверности угроз Трампа», «Европа разочарована», «План Трампа соответствует его меркантильной натуре». Так западные СМИ оценили «важное заявление» президента США Дональда Трампа 14 июля в адрес России. Почему в Европе и США недовольны озвученными мерами?

    «Высказывания Дональда Трампа по поводу Украины в понедельник были далеко не самым громким заявлением, которое мог сделать президент США. Хорошие новости для Киева очевидны: Трамп разрешил другим членам НАТО закупать американское оружие», – пишет CNN.

    Издание отмечает, что каким бы ни был объем поставок, «Трамп предложил именно то, что нужно Украине». «Киев сразу почувствует облегчение, но вскоре может ощутить знакомое чувство разочарования», – говорится в материале. Аналитики указали, что глава Белого дома не объявил о «немедленных вторичных санкциях против покупателей российских энергоносителей».

    В свою очередь The Wall Street Journal сетует, что президент США ничего не сказал в своем заявлении про замороженные российские активы. «Один из недооцененных инструментов, о котором, увы, не упомянул Трамп, – это конфискация российских активов на сумму 300 млрд долларов, хранящихся на Западе», – пишет газета. Журналисты обратились к Вашингтону и Брюсселю: «Используйте эти деньги, чтобы помочь Украине купить оружие».

    Между тем, у The New York Times остались вопросы по итогам выступления президента США. «Эксперты усомнились в достоверности угрозы Трампа ввести 100%-ные пошлины для торговых партнеров России. Глава Белого дома известен тем, что устанавливает сроки, которые не соблюдает. Это вызывает сомнения, будет ли он действовать, когда истечет 50-дневный срок», – отмечает издание.

    Аналитики обращают внимание на то, что нынешний план Трампа соответствует «его меркантильной натуре и сулит США непредвиденную прибыль от продажи американского оружия Европе». «Он также защищает президента, который долгое время ставил под сомнение многочисленные поставки оружия и денег Украине со стороны администрации Джо Байдена, от обвинений в том, что он меняет курс и тратит все больше денег на войну», – рассуждают они.

    При этом стратегия США по обеспечению Украины вооружением «не является устойчивой», говорит Дженнифер Кеван, старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities. По ее словам, размер существующих запасов оружия в Европе и Штатах ограничивает возможности отправки оружия на Украину в ближайшем будущем.

    «Европа, чья оборонно-промышленная база намного меньше американской, может заказывать новое оружие, но поставки, вероятно, будут осуществляться в течение нескольких месяцев или лет», – приводит ее слова NYT. На нехватку информации обращает внимание и The Guardian:

    «Конкретики было мало. Суммы не назывались,

    поэтому сложно оценить, насколько поставки оружия помогут Киеву. Не было подробностей о том, какое именно вооружение будет поставлено, хотя Трамп упомянул целые ракетные комплексы Patriot, а Рютте добавил, что будут «ракеты и боеприпасы».

    При этом, по мнению газеты, выступление главы Белого дома стало для Владимира Зеленского «моментом триумфа». «В конце февраля его фактически выгнали из Белого дома после оскорбительной публичной перепалки. Поставки оружия на Украину были приостановлены, обмен разведданными прекратился. И хотя и то, и другое было возобновлено, отношения казались хрупкими», – поясняют публицисты.

    О том, что на выполнение обещания Трампу потребуется немало времени, в интервью Bild сказал и политолог Джонатан Кристол. По его оценкам, даже после запланированного Вашингтоном разворота в сфере вооружений Украина в силах «в значительной степени удержать фронт, но вряд ли сможет выиграть войну».

    «Многое из того, что получит Киев, будет зависеть от способности и готовности Европы осуществлять закупки. Украине нужны системы противовоздушной обороны и беспилотники-перехватчики, а также постоянные поставки артиллерийских снарядов и ракет, поскольку Москва наносит рекордные авиаудары», – замечает Bloomberg.

    Как и журналисты NYT, аналитики агентства указывают: «Детали этого решения отражают приоритеты Трампа: оно ничего не будет стоить США, и американская администрация не будет выделять Украине новые средства, по крайней мере пока».

    В Европе уже заметно разочарованы итогами «большого заявления»,

    пишет немецкий журнал Spiegel. Европейские политики ожидали более значительных мер Вашингтона против Москвы. У Трампа была юридическая «кувалда» для «сильного удара по России» и ее торговым партнерам, но он ею не воспользовался, говорится в материале.

    Аналитики издания полагают, что Россия также ожидала худший вариант, но, когда выступление Трампа завершилось, цены на Московской бирже увеличились на несколько процентов. Spiegel выражает сомнение в эффективности 100%-ных пошлин, которыми Трамп пригрозил России в случае, если соглашение не будет достигнуто через 50 дней. Москве удалось выиграть время, считают немецкие журналисты.

    В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас поприветствовала заявление Трампа об установлении срока для достижения соглашения по конфликту на Украине. Но она назвала 50 дней для этого долгим периодом.

    «С одной стороны, очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок», – сказала Каллас.

    Впрочем, Трамп по-прежнему считает, что Россия в итоге одержит победу в конфликте. Но вопрос в том, сколько времени это займет, пишет Politico. «У России мощная экономика, мощная армия... Они все же добиваются прогресса», – объяснил позицию американского лидера неназванный чиновник.

    По его словам, решение главы Белого дома ужесточить позицию по Украине вызвано недовольством из-за ситуации с урегулированием. Пока же Сенат решил отложить продвижение законопроекта о новых санкциях в отношении России, добавляет газета в другом материале.

    Главное
    Spiegel: Заявление Трампа о России разочаровало ЕС
    Каллас заявила об отсутствии поддержки США по ценам на нефть из России
    Историю о «побеге» российских военнопленных сочли операцией ЦИПСО
    Орбан потребовал санкций ЕС против лидеров Украины из-за гибели венгра
    Российская боевая машина «Тайфун-ПВО» завершила госиспытания
    Мигрант в Пензе пытался изнасиловать старшеклассницу на улице
    Во «Вкусно – и точка» заявили об увольнении плевавшего в бургер сотрудника

    В торговой войне США с ЕС победит Китай

    Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа. США могут втянуть Европу в торговую войну, заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса. По словам экспертов, жесткая торговая война нанесет ущерб по обе стороны Атлантики, но в противостоянии будет и выигравшая третья сторона. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сделала важный шаг к освобождению Запорожской области

    ВС России освободили село Малиновка. Небольшой населенный пункт расположен на пути к Гуляйполю – одному из наиболее укрепленных противником городов на Запорожском направлении. По словам экспертов, последние продвижения российских военных на данном участке фронта приближают момент освобождения всего региона. Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: Трамп не воспользовался «кувалдой» для «сильного удара» по России

    «Киев сразу испытает облегчение, но вскоре ощутит знакомое чувство разочарования», «Эксперты сомневаются в достоверности угроз Трампа», «Европа разочарована», «План Трампа соответствует его меркантильной натуре». Так западные СМИ оценили «важное заявление» президента США Дональда Трампа 14 июля в адрес России. Почему в Европе и США недовольны озвученными мерами? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации