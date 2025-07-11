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    Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность
    11 июля 2025, 11:50 Мнение

    Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    В идеологии очень важен образ «рая» – той цели, к которой нужно стремиться, ради которой следует терпеть все невзгоды, чтобы дождаться счастливого будущего. В украинской майданной пропаганде таким «раем» изображали ЕС, а вступление в него – той целью, к которой надо двигаться.

    Украинские политики рисовали гражданам заманчивые картины будущего – высокие зарплаты и пенсии, справедливые суды, вежливые полицейские, отсутствие коррупции. Еще во времена президентства Ющенко появилась сказка о том, что после вступления в ЕС украинские пенсионеры смогут летать в Вену на чашечку кофе. Настолько они будут обеспечены государством.

    Только вступление в ЕС все время откладывалось. В 2005 году Ющенко говорил, что это случится уже через два года. К концу его правления в 2009 году – что Украина вступит в ЕС к 2020 году. Когда этот срок прошел, пропаганда добавила еще десяточку – теперь Украина планирует в ЕС в 2030 году. И часть украинцев всему этому верит.

    Удар по надеждам был нанесен в Брюсселе в конце июня 2025 года, когда Венгрия заблокировала принятое саммитом ЕС итоговое заявление по Украине. В нем было два ключевых для Киева пункта: обещание новой финансовой помощи и, что более важно, решение о начале процедуры приема Украины в ЕС. Хотя от начала переговоров до вступления государства в Евросоюз может пройти много лет, сам факт начала процедуры ЗЕ-команда объявила бы своей великой победой. Украинские обыватели решили бы, что стали на шаг ближе к мечте, а украинская пропаганда получила бы новый импульс и запустила нарратив, что нужно немного потерпеть – до кофе в Вене осталось всего ничего.

    Орбан, накладывая вето на резолюцию ЕС, сослался на общенациональный опрос, в рамках которого 95% венгров выступили против принятия Украины в Евросоюз. Это делает ее перспективы стать частью ЕС еще более туманными, чем до саммита, ведь для принятия нового члена нужно согласие всех государств союза.

    Еще одним элементом будущего «рая» майданная пропаганда объявила членство в НАТО. Наряду со стремлением стать частью ЕС движение в Североатлантический альянс было закреплено в Конституции Украины в 2019 году. Местные журналисты и блогеры рассказывали обывателям, что вступление в НАТО гарантирует защиту государства и возвращение его к границам 1991 года. Когда началась СВО, пропагандисты заверяли, что НАТО – единственная сила в мире, способная защитить Украину, поэтому путь на вступление в альянс был обозначен правильно. Игнорируя реальную причинно-следственную связь, стремление Украины в НАТО стало одним из факторов, из-за которых Россия начала СВО.

    Информационный нарратив о членстве Украины в организации был обесценен тоже в июне 2025 года на саммите альянса в Гааге. В итоговой резолюции встречи отсутствовали слова о бесповоротном движении Украины в альянс, которые вносились в подобные документы с 2022 года. Против данной формулировки выступил президент США Дональд Трамп. 

    В 2024 году пропаганда добавила еще один элемент светлого будущего Украины – экономико-технологическое сотрудничество с США, которое должно было возникнуть в результате сделки по добыче американцами полезных ископаемых Украины. Теперь, мол, придут американские технологии и деньги, будут созданы новые рабочие места, страна окажется под защитой Вашингтона.

    Но приостановка поставок некоторых видов вооружений США вызвала шок у украинского политикума. Серый кардинал Украины Ермак призывал граждан не нервничать и верить официальной информации. Владимир Зеленский обещал, что будет разбираться в ситуации. А вот майданные политики рангом пониже не скрывали своих эмоций. Депутат парламента Марьяна Безуглая, которая считается креатурой Ермака, написала, что США не союзник Украины. Секретарь комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко записал видеообращение, в котором заявил, что две страны напали на Украину: одной нужны территории, а другой – ресурсы. При этом он чуть не плакал. Украинские политиканы осознают, что это сигнал: США в вопросе вооружений на первое место ставит свои интересы и потребности тех государств, которые Трамп считает союзниками, а Украина отодвинута на третий или четвертый план.

    Украинские пропагандисты внедряют в информационное пространство антикризисные сказки, чтобы успокоить население. Относительно вступления в НАТО пишут, что Трамп не вечен, и Украина обязательно будет в альянсе при новом президенте США. Также они выражают уверенность, что Орбан не сможет блокировать вступление Украины в ЕС вечно. Относительно частичного прекращения поставок оружия уверяют аудиторию, что Зеленский и западные покровители Украины обязательно решат эту проблему.

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    ЗЕ-режим во многом держится на пропаганде. Чем больше информационных сказок будет разбиваться о реальность, тем быстрее на Украине к власти придут вменяемые люди.

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