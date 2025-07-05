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    Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    @ Петр Сивков/ТАСС

    5 июля 2025, 12:10 Мнение

    Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

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    В СМИ прошли сообщения о том, что украинский язык удалён из школьных программ в России.

    На самом деле пока существует лишь проект приказа Министерства просвещения России «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» (ID проекта: 15766).

    Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев объяснил: «У нас сейчас процент изучающих в качестве факультатива украинский язык в наших исторических регионах очень маленький. Востребованность абсолютно низкая. В Донецкой и Луганской народных республиках никто не изучает, никто не выбрал», – сказал замминистра.

    В Херсонской и Запорожской областях ситуация несколько иная – потому, что там больше сельского населения и «мова» более глубоко вошла в жизнь людей. И если у родителей спросить не «На каком языке учиться ребёнку?», а «Хотите ли вы, чтобы украинский язык оставался в школьной программе?», то какое-то количество людей ответит – «да».

    Но остается главный вопрос – если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать?

    Например, неясно, какая из редакций украинского правописания правильна. В 1929 году была одна редакция, в послевоенное время – другие, а после получения независимости изменения в правилах украинского языка происходили не менее четырёх раз. При этом у диаспоры вообще своё правописание.

    Появлялись в учебниках и словарях и новые буквы (Г с носиком), и новые правила. Например, предложено писать те слова, где до 1918 года была «фита» не с «Ф», а с «Т», как в болгарском языке, но принято ли это правило или так и осталось в проекте, не могут ответить даже в украинском профильном академическом институте.

    Феминитивы приняты, и среди них особое место занимает слово «членкыня». И много чего ещё – в книгах встречается, в словарях – не во всех, так что сам чёрт ногу сломает. И что, прикажете российским школьникам и их учителям во всём этом винегрете разбираться?

    А уж с лексикой совсем полная путаница. Одно и то же понятие в Киеве, Полтаве и Львове обозначается разными словами, не говоря уже о Торонто. Каждое издательство, выпускающее толковые словари и вузовские учебники, предлагает свою версию, как и каждое СМИ. И где надёрганное из польского, где английский корень, а где подслушанное в карпатском селе, причём совсем не языковедом – никто даже не пытается разбираться.

    В общем, как правильно, никто не знает точно, а в Институте украинского языка Национальной академии наук знают почти наверняка, но не до конца, что они сами предложили, а что отвергли. И у профильных кафедр, которые есть в каждом «выше» (это слово также не является полностью нормативным, есть ещё и «ВНЗ», которое тоже обозначает вуз), есть своё мнение, несколько отличающееся от того, что высказано за забором у соседей.

    Следующий вопрос заключается в том, что делать с курсом литературы. Нужно ли изучать в качестве образца автора, например, участвовавшего в кровавом Проскуровском погроме 1919 году? Речь идёт о Герое Социалистического Труда, лауреате всех возможных премий Владимире Сосюре. Или приятно ли жителям ДНР знакомиться с творчеством Васыля Стуса, который, живя в Донбассе, ненавидел местных жителей? Думаю, что нет, ибо в своё время те же жители Донбасса выступили категорически против того, чтобы донецкому университету присвоили его имя.

    А если взять таких «классиков», как Улас Самчук или Олэна Телига? Эти двое и Гитлера прославляли, и к Холокосту призывали. Но если их можно просто не включать в школьные программы, то мимо поэмы Тараса Шевченко «Гайдамаки» пройти никак невозможно, а там поэтизация погрома бесспорна. Как и бесспорно антисемитской является повесть Ивана Франко «Борислав смеётся». И что с этим всем делать Министерству просвещения России и его структурным подразделениям в регионах?

    И, наконец, третий вопрос. А где потом в России украинский язык пригодится, если дома на нём не говорят, на работе – тоже, а базарный «суржик» понятен и без всяких школьных уроков?

    Сколько поколений советских и постсоветских школьников в мегаполисах жалело, что время, потраченное на эти предметы, могло бы пойти на математику, физику или биологию. И как завидовали дети в УССР своим сверстникам в РСФСР, у которых таких предметов не было.

    Вот и получается, что единственный правильный и непротиворечивый ответ на эти три вопроса присутствует как раз в проекте приказа минпроса: если невозможно выяснить, как правильно, и непонятно, зачем это нужно, то не стоит вообще за это браться. Есть русский язык, в котором почти всё понятно и предрешено, и нет ничего такого, что путает его носителей. И может быть факультатив, где педагог предлагает своё видение в качестве нормы. В рамках действующего законодательства, конечно.

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