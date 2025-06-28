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Царев назвал казахстанскую сенаторшу «русофобом» после слов об угрозе российского ТВ
Бывший нардеп Украины, российский предприниматель Олег Царев назвал сенатора Казахстана, филолога-специалиста по русскому языку Ольгу Булавкину «русофобом» после ее слов об угрозе российского телевидения.
Сенатор Ольга Булавкина заявила, что жители Абайской области Казахстана вынужденно смотрят российские телеканалы, поскольку в ряде приграничных сел нет доступа к казахстанскому телевидению и интернету, передает Царьград.
По ее словам, отсутствие местного сигнала приводит к тому, что население «поглощает идеологию соседней страны», и затем семьи выбирают обучение для детей за пределами Казахстана. Булавкина во время заседания публично поинтересовалась, как власти намерены решать проблему доступа к национальному контенту.
«Причина проста: казахский сигнал туда не доходит, интернета нет – ловят то, что ловится. Но странно тут другое», – комментирует ситуацию в Telegram-канале бывший нардеп Украины Царев.
Булавкина, по словам Царева, является филологом , специалистомпо русскому языку и лауреатом медали СНГ за вклад в информационное пространство, однако при этом отмечает риски «чужой идеологии» для казахстанцев.
Автор также акцентировал на происхождении сенатора, назвав ее «русской по происхождению, казашкой по гражданству и русофобом по мировоззрению».
Напомним, Абайская область была образована в Казахстане в 2022 году указом президента Касым-Жомарта Токаева. Она граничит с Россией на севере и с Китаем на юго-востоке.
Ранее в Северо-Казахстанской области местная жительница получила два года колонии за публикацию оскорбительных роликов о русских в TikTok.
До этого в Казахстане блогера-сатирика Темирлана Енсебека приговорили к пяти годам ограничения свободы за публикацию нецензурной песни, оскорбляющей русских как этнос.