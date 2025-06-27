Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

Tекст: Мария Иванова

Группировкой было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, а также двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял более 1410 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, включая американские HMMWV и М113, а также турецкий бронеавтомобиль Cobra II. Уничтожены восемь орудий полевой артиллерии, 17 станций РЭБ и 26 складов боеприпасов.

В то же время в течение недели подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поразили скопления живой силы и техники пяти механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР в Сумской области.

На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

Всего за минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1355 военнослужащих, 16 бронемашин, 39 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, десять складов с боеприпасами и материальными средствами.

Между тем подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободили за неделю Дылеевку в Донецкой народной республике (ДНР).

Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригад нацгвардии и теробороны.

За прошедшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1190 военнослужащих, танк, пять бронемашин, включая американский бронетранспортер М113. Уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, 15 складов с боеприпасами и матсредствами, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области. В результате была освобождена Новосергеевка. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты, нацгвардии и сводной бригады полиции «Хижак».

Противник при этом потерял до 3295 военнослужащих, танк, 29 бронемашин, включая две американские боевые машины пехоты Bradley, четыре бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены 23 орудия полевой артиллерии.

За последнюю неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Запорожье, Перебудово, Шевченко и Ялта в ДНР, отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

При этом потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, два танка, 12 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, бронемашину. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, 23 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР, а до этого освободили Дылеевку в ДНР.