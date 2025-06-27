  • Новость часаФидан заявил о готовности Стамбула принять третий раунд переговоров по Украине
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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    23 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    14 комментариев
    27 июня 2025, 23:10 • Новости дня

    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»

    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса не принадлежала России

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе спора с жителями мэр Одессы Геннадий Труханов на русском языке заявил, что город никогда не принадлежал России.

    Украинские СМИ пишут, что Геннадий Труханов вступил в перепалку с жителями города после вопроса о судьбе памятника Александру Пушкину, который в конце 2024 года депутаты Одесского горсовета решили снести. Сооружение, находящееся под охраной ЮНЕСКО, стало причиной споров в обществе, передает РБК.

    Во время ссоры Труханов на русском языке заявил:, что Одесса – это «не русский город и никогда России не принадлежала». «У нас своя история и своя жизнь», – заявил мэр, посоветовав жителю «меньше ссылаться на Путина».

    Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что продолжение конфликта с Россией грозит Украине утратой Черноморского побережья, в том числе Одессы.

    Помощник президента России Патрушев заявил, что большинство одесситов не связывают будущее города с киевскими властями.

    Президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом и чуть-чуть еврейским.

    27 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев планирует значительно расширить применение дальнобойных беспилотников, уже готовится закупка новых десятков тысяч дронов для увеличения ударов по территории России, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Украина намерена нарастить количество дальнобойных ударов по территории России с использованием беспилотников, передает РИА «Новости». Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что около двух недель назад было принято решение увеличить количество подобных операций в несколько раз.

    Он подчеркнул, что в настоящее время ведется подготовка к заключению контрактов на поставку новых десятков тысяч дальнобойных дронов.

    По словам Умерова, эти меры позволят Украине существенно повысить интенсивность и масштаб ударов по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ перебросило на Сумское направление женские расчеты БПЛА, где они понесли большие потери под Андреевкой.

    Между тем президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности между Украиной и Британией о совместном производстве беспилотников.

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    27 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной

    Путин: Меморандумы должны стать темой обсуждения в ходе переговоров России и Украины

    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной основным вопросом должно стать обсуждение проектов меморандумов обеих сторон.

    «Предметом (третьего раунда переговоров – прим. ВЗГЛЯД), на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что представители переговорных групп сейчас согласовывают дату следующей встречи.

    Президент находится в Минске с официальным визитом и ранее принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле во втором раунде переговоров. Песков также заявил, что диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине сейчас не ведется.

    В Кремле выразили надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

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    27 июня 2025, 20:20 • Видео
    У Трампа отнимают победу в Иране

    Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

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    27 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье

    Российские войска нанесли удар дронами по военному заводу ВСУ в Запорожье

    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный завод в Шевченковском районе Запорожья был атакован с помощью дронов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска провели массированную атаку на военный завод в городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья».

    Он уточнил, что цех на заводе был оборудован украинскими военными для производства и ремонта военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР.

    В Днепропетровской области железнодорожные узлы и склады техники ВСУ подверглись ударам, три из которых пришлись по объектам транспортной инфраструктуры. Российские войска при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    27 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Сырский назвал самое тяжелое направление для ВСУ

    Сырский сообщил о сложной ситуации ВСУ на Красноармейском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий ВСУ Александр Сырский заявил о трудной обстановке для украинских войск в районе Красноармейска (украинское название – Покровск).

    Ситуация на Красноармейском (Покровском) направлении остается самой сложной для украинских войск, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает ТАСС.

    В связи с этим Сырский провел совещания с подразделениями ВСУ и национальной гвардии, чтобы обсудить текущую обстановку.

    Красноармейск играет важную роль как узел материально-технического снабжения украинской группировки в Донецкой народной республике.

    Ранее Сырский поручил новому подразделению сосредоточиться на строительстве укреплений и инженерных заграждений в Сумской области.

    Подразделения ВС России продолжают охватывать Красноармейск для его дальнейшего освобождения.

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    27 июня 2025, 01:21 • Новости дня
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    @ Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе не удалось добиться одобрения нового пакета ограничительных мер против России, следует из заявления главы Европейского совета Антониу Кошты.

    «Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», – приводит слова Кошты ТАСС.

    По данным дипломатических источников в Брюсселе, рассмотрение нового пакета ограничительных мер было заблокировано Словакией. Теперь обсуждение документа продолжат послы стран Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что основная цель пакета – «оказать давление на Россию, чтобы она серьезно приняла участие в переговорах, начиная с реального прекращения огня». Она выразила уверенность, что «скоро» удастся «представить согласованный пакет этих мер», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Он ранее предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

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    27 июня 2025, 04:14 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове
    Взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких регионах Украины прозвучали взрывы; в частности, взрывы произошли в Киеве, а также в Староконстантинове, где находится военный аэродром, сообщили украинские СМИ.

    СМИ сообщают как минимум о двух сериях взрывов в украинской столице, передает ТАСС.

    Взрывы раздались в городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины. Позднее СМИ сообщили о новых взрывах в Киевской и Хмельницкой областях Украины. Кроме того, взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что по аэродрому в Хмельницкой области «ударили гиперзвуковые «Кинжалы». «В небо поднялись носители «Кинжалов» МиГ-31», – говорится в сообщении. Указывается, что на Украину «идет атака ударных дронов «Герань».

    Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях Украины, а также в Николаеве и Сумах.

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    27 июня 2025, 02:54 • Новости дня
    Зеленский призвал Запад снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов
    Зеленский призвал Запад снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал принять «мощный 18-й пакет санкций ЕС против России», направленный против «российской торговли нефтью», российских банков и цепочек военных поставок, пишут украинские СМИ.

    «Поэтому, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть», – заявил он. По его словам, «приблизить мир» якобы поможет «потолок в 45 долларов». Но для «настоящего, длительного мира», по версии Киева, якобы требуется снизить цену до 30 долларов за баррель.

    Зеленский сообщил, что изложил эти предложения «партнерам из Европы и США».

    Напомним, сообщалось, что ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть. Кроме того, ЕС не удалось добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

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    27 июня 2025, 12:57 • Новости дня
    Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
    Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» была освобождена Новая Кругляковка, а ранее – Петровское в Харьковской области. Всего за неделю освобождены восемь населенных пунктов.

    Группировкой было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, а также двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 1410 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, включая американские HMMWV и М113, а также турецкий бронеавтомобиль Cobra II. Уничтожены восемь орудий полевой артиллерии, 17 станций РЭБ и 26 складов боеприпасов.

    В то же время в течение недели подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поразили скопления живой силы и техники пяти механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР в Сумской области.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Всего за минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1355 военнослужащих, 16 бронемашин, 39 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, десять складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Между тем подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободили за неделю Дылеевку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригад нацгвардии и теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1190 военнослужащих, танк, пять бронемашин, включая американский бронетранспортер М113. Уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, 15 складов с боеприпасами и матсредствами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области. В результате была освобождена Новосергеевка. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты, нацгвардии и сводной бригады полиции «Хижак».

    Противник при этом потерял до 3295 военнослужащих, танк, 29 бронемашин, включая две американские боевые машины пехоты Bradley, четыре бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены 23 орудия полевой артиллерии.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Запорожье, Перебудово, Шевченко и Ялта в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    При этом потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, два танка, 12 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, бронемашину. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, 23 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР, а до этого освободили Дылеевку в ДНР.

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    27 июня 2025, 18:06 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России передать Украине еще 3 тыс. тел солдат ВСУ
    Путин заявил о готовности России передать Украине еще 3 тыс. тел солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о готовности передать Украине еще порядка 3 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ.

    По его словам, ранее уже были возвращены останки свыше 6 тыс. украинских военных, однако дальнейшая процедура зависит от согласия Киева, передает РИА «Новости».

    «Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат», – сказал президент.

    На прошлой неделе помощник президента России Владимир Мединский сообщил о готовности передать украинской стороне около 3 тыс. тел погибших военнослужащих, которые хранятся в рефрижераторах для возможной идентификации и захоронения.

    Россия ранее передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ.

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    27 июня 2025, 17:18 • Новости дня
    Эксперт: Армия России отрезала фланг ВСУ после взятия Новой Кругляковки

    Tекст: Евгения Караваева

    Взятие Новой Кругляковки под Харьковом позволило российским военным нарушить снабжение украинской группировки и лишить ее доступа к переправам, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области позволяет российской армии флангово обходить укрепленную группировку ВСУ и нарушать ее логистику, передает ТАСС.

    Военный эксперт заявил: «Со взятием Новой Кругляковки мы начинаем обходить по флангу украинских боевиков, которые довольно-таки серьезно засели в данном населенном пункте, хорошо укрепились, и отрезать их по флангу».

    По его словам, для снабжения этой группировки у ВСУ теперь осталась только одна дорога – Новоплатоновка – Богуславка. При этом, взятие Новой Кругляковки пока не оказывает значительного влияния на береговую линию Оскольского водохранилища.

    Эксперт отметил, что украинская сторона наладила ряд временных переправ через водохранилище, по которым в темное время суток еще возможна переброска личного состава и техники. Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки «Запад» взяли Новую Кругляковку 27 июня.

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    27 июня 2025, 09:39 • Новости дня
    Активисты Болгарии сняли украинский флаг со здания муниципального совета Софии

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Софии участники акции сняли сине-желтый флаг с фасада здания муниципального совета, выразив протест против внешней политики Болгарии, сообщил депутат от БСП Иван Петков.

    Уточняется, что инициаторами выступили члены Болгарской социалистической партии и местные жители, передает РИА «Новости».

    Петков подчеркнул, что с момента введения антироссийских санкций несколько муниципалитетов с правой политической ориентацией поднимали украинские флаги, однако жители выражают желание изменить эту ситуацию.

    «Молодцы эти граждане, среди которых есть и члены Болгарской социалистической партии. Это показывает истинное желание нашего общества», – заявил он.

    Он также сообщил, что 28 июня активисты планируют провести новый общенациональный протест против перехода Болгарии на евро. Среди организаторов названы Страхил Ангелов, Неделяко Неделяков, Николай Банев, Стефан Георгиев, Георги Димов и Симеон Миланов, которых Петков назвал достойными уважения за защиту национальных интересов.

    Ранее президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в Конституционный суд с требованием аннулировать решение парламента о запрете референдума по вопросу вхождения страны в еврозону.

    Напомним, тысячи болгар вышли на протесты против перехода страны на евро. Народное собрание Болгарии 8 августа прошлого года приняло закон о переходе на евро с установлением переходного периода.

    В Польше также сорвали украинский флаг со здания мэрии города Бяла-Подляска в знак протеста.

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    27 июня 2025, 22:18 • Новости дня
    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского

    Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский уже мертв

    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский продолжает удерживать власть из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, с политической точки зрения он уже мертв, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, Владимир Зеленский с политической точки зрения уже мертв, однако у него есть причины цепляться за власть, передает RT.

    Дипломат считает, что у него есть причины не проводить выборы, чтобы избежать любой ценой ответственность за украденные деньги и «гнева людей, которых он страшно подвел».

    Небензя добавил, что на Украине и среди иностранных спонсоров Зеленскому уже задают вопросы по поводу похищения миллиардов долларов из полученной помощи. По его словам, даже администрация Джо Байдена предпринимала попытки призвать Зеленского к отчету за потраченные средства.

    Постпред России при ООН также заявил, что, по его мнению, разоблачение главы киевского режима, когда оно произойдет, будет очень жестким.

    Ранее бывший помощник президента Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до полного истощения людских ресурсов.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Зеленский оказался в крайне сложном положении.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что легитимность Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, и назвал Зеленского неадекватным руководителем.

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    27 июня 2025, 11:44 • Новости дня
    Адвокат назвала риск призыва в ВСУ основанием просить убежище в Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Украинцам, ищущим убежище в Британии, стали массово отказывать, объясняя это наличием «безопасных регионов» на Украине, несмотря на продолжающиеся боевые действия, пишет The Guardian со ссылкой на адвоката Галину Семчак.

    Британские власти стали отказывать украинцам в предоставлении убежища, поскольку считают, что на Украине есть регионы, куда можно безопасно переехать, пишет The Guardian.

    Адвокат юридической фирмы Sterling Law Галина Семчак заявила, что еженедельно к ней обращаются украинцы, в том числе женщины и дети, чьи заявления были отклонены. Апелляции по таким делам рассматриваются по несколько месяцев, а на период ожидания украинцы вынужденно остаются на временных визах сроком до 18 месяцев.

    По словам адвоката Семчак, решение властей противоречит реальности, так как «возвращение в страну сопряжено с рисками мобилизации».

    Александр Збицкий, бежавший с семьей из Одессы, опасается, что в случае возвращения его могут мобилизовать, а его сын и супруга не смогут адаптироваться к жизни на Украине после интеграции в британское общество.

    Семчак отметила, что отказные письма обычно содержат ссылку на возможность переезда в более безопасные районы, где можно получить помощь от ООН и местных организаций.

    Отмечается, что после обновления рекомендаций МВД Британии в январе, западные регионы и Киев теперь считаются «в целом безопасными», что снизило число успешных обращений за убежищем. Власти подчеркивают, что каждое дело рассматривается индивидуально, и никто не будет возвращен, если ему действительно грозит серьезная опасность.

    Число беженцев с Украины в Европе превысило 6 млн человек. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о планах повысить требования к квалификации и знанию английского языка для мигрантов.

    Беженцы с Украины в Латвии потеряли статус временной защиты.

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    27 июня 2025, 02:25 • Новости дня
    Зеленский попросил ЕС продолжить «покрытие бюджетных потребностей» Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Киев рассчитывает, что ЕС продолжит «покрытие бюджетных потребностей» Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на фоне серьезного дефицита средств в бюджете Украины.

    Зеленский заявил, что конфликт «создает бюджетный дефицит», поэтому для Украины «жизненно необходима» европейская «бюджетная поддержка». «Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку для покрытия наших бюджетных потребностей, особенно на следующий год», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров Украины одобрил увеличение военного бюджета страны на 2025 год на сумму более 400 млрд гривен (9,6 млрд долларов). Washington Post пишет, что экономика Украины находится на грани краха, несмотря на масштабную помощь западных стран. Зеленский обратился к западным партнерам с инициативой новой схемы финансовой поддержки украинской оборонной промышленности.

    Общая сумма государственного и гарантированного государством долга на Украине за май увеличилась почти на 1 млрд долларов,. В начале июня Украина допустила технический дефолт по части обязательств – государственным деривативам.


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    27 июня 2025, 03:23 • Новости дня
    Белый дом захотел свернуть финансирование касающейся Украины программы

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США рассматривает остановку финансирования глобальных программ, занимающихся сбором данных о «военных преступлениях», в том числе на Украине, сообщили источники Reuters.

    Источники Reuters сообщили, что Белый дом рекомендовал прекратить финансирование почти 20 программ по расследованию «военных преступлений» в мире, включая Мьянму, Сирию и конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    Это предложение может затронуть инициативы Global Rights Compliance и Legal Action Worldwide, которые касаются «преступлений», необоснованно приписываемых России.

    Финальное решение по вопросу сокращения финансирования пока не принято, поскольку в госдепартаменте США сохраняется возможность оспорить рекомендации Белого дома. Источники Reuters отмечают, что вероятность того, что глава дипломатии США Марко Рубио поддержит продолжение большинства программ, невелика.

    «Однако, по словам одного источника, главный дипломат США может выступить за сохранение важных программ, таких как помощь в потенциальных судебных преследованиях за военные преступления на Украине», – передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская газета The Telegraph заявила, что Украина лишилась поддержки самого могущественного и богатого союзника. Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал политику бывшего президента Джо Байдена по поддержке Киева и отсутствию дипломатии в вопросе конфликта на Украине.

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