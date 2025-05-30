Сакс заявил о риске для Украины потерять Одессу

Tекст: Антон Антонов

По мнению Сакса, дальнейшее затягивание военных действий приведет к серьезным потерям украинских территорий и гибели большего числа людей. Украина «в итоге может оказаться полностью разгромленной, может потерять все побережье Черного моря, Одессу и многое другое», передает ТАСС.

Он считает, что такой вариант событий возможен, если конфликт «будет продолжаться», так как сейчас «Украина не идет на мир, не хочет мира», а Белый дом может «подчиниться доминирующей точке зрения на Западе».

Сакс добавил, что если бы мир был заключен сейчас, Украина потеряла бы часть территорий, но при этом сохранила бы большую часть своей земли и смогла бы восстановиться в нейтральном статусе. «Вот почему войну нужно закончить сейчас», – сказал он.

По его мнению, продолжение конфликта несет для Украины гораздо больший риск. «Потому что, я считаю, Украина проигрывает эту войну», – заявил он. Сакс также считает, что мир должен базироваться на устранении первопричин конфликта, к числу которых относится и расширение НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сакс заявил, что сторонники продолжения конфликта на Украине отказываются признавать свои ошибки. Сакс выразил надежду на скорое завершение конфликта и восстановление диалога между Россией и США.