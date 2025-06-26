Welt: Зеленский оказался на вторых ролях на саммите НАТО

Welt: Зеленский не получил поддержки США на саммите НАТО в Гааге

Tекст: Елизавета Шишкова

На судьбоносном для Киева саммите НАТО в Гааге Владимир Зеленский оказался на вторых ролях, сообщает газета Die Welt со ссылкой на своих корреспондентов. По данным издания, президент США Дональд Трамп предпочел не жертвовать сближением с Россией ради интересов Украины и не стал давать четких обещаний поддержки Киеву.

В итоговой декларации были отражены лишь общие фразы о поддержке Украины, без конкретных военных или финансовых обязательств, передает ТАСС.

Кроме того, встреча совета НАТО – Украина на высшем уровне не состоялась, что также стало сигналом для украинских властей о снижении внимания со стороны альянса.

Авторы отмечают, что саммит оказался для Зеленского разочарованием: добиться уступок от США ему не удалось. Лидеры стран ЕС, по словам источника из дипломатических кругов ЕС, считают, что Европе придется брать на себя большую ответственность по поддержке Украины, поскольку оценки целей альянса по Украине в Вашингтоне и европейских столицах все больше расходятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который был приглашен Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о переговорах с Зеленским по вопросу прекращения огня на Украине во время встречи на саммите.

На саммите не упомянули о вступлении Украины в НАТО, почти не обсуждали тему Украины и дали максимально расплывчатое обещание продолжать поддержку без уточнения, идет ли речь о военной помощи.

Колумнист Times Эдвард Лукас отметил, что главной задачей саммита было умаслить Дональда Трампа и избегать острых тем.