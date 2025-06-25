Трамп опроверг обсуждение с Зеленским прекращения огня на Украине

Трамп отверг утверждение Зеленского о переговорах по прекращению огня на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, заявил: «Нет, нет, я просто хотел узнать, как у него дела». Это заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита в Гааге, сообщает ТАСС.

Таким образом, президент США опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что на встрече обсуждался вопрос прекращения огня на Украине. Зеленский ранее сообщил в своем телеграм-канале, что такой разговор между политиками состоялся на полях саммита НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на Украине особенно сложной по сравнению с другими мировыми конфликтами.

На встрече с лидерами стран НАТО в Гааге он заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля и требует активных действий.

Дональд Трамп также заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным возможные варианты завершения конфликта на Украине.