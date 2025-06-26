Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

Итого впечатления от саммита НАТО больше стилистические. Впрочем, стиль диктует содержание:

1. Всё максимально быстро и коротко, чтобы Трамп не успел сорваться и улететь;

2. Всеобщее облизывание и обсасывание Трампа, чтобы он не рассвирепел, не разругался со всеми и не улетел;

3. Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел;

4. Зеленский надел костюм. Главная мировая новость. Чтобы Трамп не разругался и см.выше;

5. Минимум разговоров про Израиль и Иран, чем там дело кончилось и кончилось ли. Всеобщие уверения в блистательной победе Трампа. Чтобы Трамп не и т.д и т.п;

6. Всеобщее обещание тратить 5% ВВП на военные расходы при столь же всеобщем игнорировании бунта на корабле, который подняла Испания, прямо отказавшаяся это делать. Чтобы Трамп не заметил и не... ну, вы поняли;

7. Солидарное мнение, что урегулировать конфликт на Украине нужно мирным путём – и никакой больше «победы над Россией на поле боя». Теперь вместо неё лицемерный эвфемизм «мир через силу». Причём из контекста заявлений Белого дома следует, что применять этот «мир через силу» разгневавшийся Трамп намерен ко всем участникам конфликта, включая Украину и европейских союзников по НАТО. Как это так, союзники по НАТО Трампа спросить не решились. Чтобы Трамп не...

А ведь хорошо когда-то было сказано про смерть мозга НАТО. Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар.

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