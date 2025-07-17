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Захарова заявила о праве РФ атаковать поставляющие Украине дальнобойное оружие страны
Россия оставляет за собой право применить оружие против военных объектов стран, предоставляющих Украине дальнобойные ракеты Taurus, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, Россия оставляет за собой право применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют использовать свои дальнобойные системы для ударов по территории России, передает ТАСС.
Дипломат подчеркнула, что Москва решительно ответит на возможное участие Германии в производстве и использовании ракет Taurus на Украине.
Захарова пояснила, что если части производства ракет Taurus будут локализованы на предприятиях украинского ВПК при поддержке ФРГ, а затем эти системы будут применены против России, то немецкие военнослужащие окажутся вовлеченными в планирование и реализацию боевых операций против России. По ее словам, такие действия будут рассматриваться как прямое участие в конфликте.
«В случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально», – сказала Захарова.
Она также добавила, что Западу не удастся скрыть причастность к таким операциям, поскольку сбитые ракетные системы позволят установить их происхождение и назвать конкретную страну. Захарова подчеркнула, что о последствиях Москва уже предупреждала ранее.
Ранее канцлер Германии заявил о предстоящих поставках Украине дальнобойных вооружений британского и немецкого производства в ближайшие недели и месяцы.
В МИД России отметили, что любые многонациональные формирования «коалиции желающих» на Украине будут рассматриваться как законная военная цель.