Tекст: Денис Тельманов

Украина вскоре получит новые системы вооружения дальнего действия, созданные при сотрудничестве британской и немецкой оборонной промышленности, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером, передает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о дополнительной военной поддержке Киева не только через системы ПВО, но и за счет дальнобойных комплексов: «Мы называем это long range fire. Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной».

Мерц отметил, что поставки ожидаются в течение ближайших недель и месяцев. Пресс-конференция состоялась после подписания договора о дружбе между Британией и Германией. Ранее источник в правительстве Германии информировал, что совместное производство дальнобойного оружия нацелено на «сдерживание России».

Власти России неоднократно подчеркивали, что поставки западных вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта, вовлекают страны НАТО и представляют опасность.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что такие поставки негативно влияют на перспективы переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти отложили передачу пяти зенитных комплексов Patriot Швейцарии, чтобы ускорить их отправку на Украину.

Российские баллистические ракеты создают сложности для работы американских систем Patriot на Украине. Французский кабмин заявил о приоритете европейских закупок вооружения для помощи Киеву и отказался подтверждать участие в инициативах по покупке американского оружия.