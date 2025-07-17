WSJ: Баллистические ракеты России обошли радары Patriot на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Российские баллистические ракеты стали сложнее для перехвата комплексами Patriot, признал неназванный украинский чиновник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материал The Wall Street Journal. По его словам, новейшие маневренные ракеты России обходят радары американских систем, что затрудняет их работу.

Украинский чиновник заявил: «Американская система на Украине испытывает всё больше трудностей из-за появления у России более манёвренных баллистических ракет». Кроме того, он отметил, что в последние месяцы комплексы Patriot не смогли обнаружить некоторые российские ракеты.

The Wall Street Journal отмечает, что эта ситуация усиливает опасения Киева относительно эффективности западных средств ПВО против современных российских вооружений. В материале говорится, что Россия продолжает совершенствовать свои баллистические ракеты, делая их менее уязвимыми для существующих систем противоракетной обороны.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

Европейские страны увеличили закупки вооружений у собственных производителей.

Франция отказалась участвовать в совместной закупке оружия для Украины, чтобы поддержать свое производство вооружений.

В Германии оценили отказ Франции от покупки американского оружия для поставок на Украину. Кремль заявил о наличии разногласий в Европе по поводу оплаты вооружений для Украины