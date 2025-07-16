Стало известно о росте заказов на оружие европейских компаний

Европейские страны увеличили закупки вооружений у собственных производителей

Tекст: Вера Басилая

В начале года Дональд Трамп потребовал от стран НАТО увеличить военные расходы до 3,5% ВВП к 2035 году, а также призвал закупать вооружения в Соединенных Штатах. Однако часть европейских стран предпочла направить эти средства на развитие собственных оборонных предприятий, передает Bloomberg.

Экономист Гантрам Вольф отметил, что ранее европейские члены альянса соглашались закупать американское высокотехнологичное оружие в обмен на военную поддержку США, но эта неформальная договоренность теперь подверглась сомнению. Трамп обвинял НАТО в «обворовывании» американцев, умалчивая о том, что европейцы являлись крупнейшими покупателями американских вооружений.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, с 2020 по 2024 год доля США в импорте вооружений странами НАТО Европы достигла 64%, однако в 2024 году появились первые случаи отказа от новых крупных контрактов с американскими компаниями.

К примеру, Канада заявила о намерении пересмотреть соглашение на закупку 88 истребителей F-35 от Lockheed Martin и рассматривает альтернативы из Европы.

Польша приобрела у Hyundai Rotem из Южной Кореи партию танков K2, а Дания рассматривает возможность покупки системы ПРО, разработанной Францией и Италией, вместо американского комплекса Patriot.

Эксперты считают, что европейские страны стремятся сократить зависимость от оборонной промышленности США и поддерживать создание рабочих мест в собственных странах.

Президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

Франция отказалась участвовать в закупке оружия для Украины, чтобы поддержать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.