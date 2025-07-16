  • Новость часаКремль заявил о разногласиях в Европе по оплате вооружений для Украины
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    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    3 комментария
    16 июля 2025, 11:59 • Новости дня

    Стало известно о росте заказов на оружие европейских компаний

    Европейские страны увеличили закупки вооружений у собственных производителей

    Стало известно о росте заказов на оружие европейских компаний
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Военные требования Дональда Трампа к союзникам по НАТО привели к активизации закупок европейских вооружений вместо американских, что изменило баланс на рынке, сообщает Bloomberg.

    В начале года Дональд Трамп потребовал от стран НАТО увеличить военные расходы до 3,5% ВВП к 2035 году, а также призвал закупать вооружения в Соединенных Штатах. Однако часть европейских стран предпочла направить эти средства на развитие собственных оборонных предприятий, передает Bloomberg.

    Экономист Гантрам Вольф отметил, что ранее европейские члены альянса соглашались закупать американское высокотехнологичное оружие в обмен на военную поддержку США, но эта неформальная договоренность теперь подверглась сомнению. Трамп обвинял НАТО в «обворовывании» американцев, умалчивая о том, что европейцы являлись крупнейшими покупателями американских вооружений.

    По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, с 2020 по 2024 год доля США в импорте вооружений странами НАТО Европы достигла 64%, однако в 2024 году появились первые случаи отказа от новых крупных контрактов с американскими компаниями.

    К примеру, Канада заявила о намерении пересмотреть соглашение на закупку 88 истребителей F-35 от Lockheed Martin и рассматривает альтернативы из Европы.

    Польша приобрела у Hyundai Rotem из Южной Кореи партию танков K2, а Дания рассматривает возможность покупки системы ПРО, разработанной Францией и Италией, вместо американского комплекса Patriot.

    Эксперты считают, что европейские страны стремятся сократить зависимость от оборонной промышленности США и поддерживать создание рабочих мест в собственных странах.

    Президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Франция отказалась участвовать в закупке оружия для Украины, чтобы поддержать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    15 июля 2025, 15:59 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «У нас, знаете, такая есть пословица: «Не рой другому яму [– сам в нее упадешь]», – отметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что нынешние и готовящиеся в Брюсселе ограничения уже нанесли серьезный ущерб экономике Европы. Лавров добавил, что многие европейские аналитики и политологи признают: ущерб прежде всего несут авторы санкционной войны.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что в него может войти снижение потолка цен на российскую нефть.

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    15 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

    Политолог Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК

    Скачко: Орбан «качнет» ЕС из-за гибели венгра в украинском ТЦК
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Осуждение Будапештом гибели венгра при мобилизации на Украине углубит раскол в позициях ЕС по вопросу поддержки Киева. Однако официально Брюссель, вероятно, предпочтет не комментировать инцидент, ожидая сигналов из Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз ввести санкции против украинского руководства.

    «Орбан – прагматичный и опытный политик, который использует произошедшее для укрепления своей позиции по Украине: в частности, он выступает против передачи оружия Киеву и 18-го пакета антироссийских санкций», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Думаю, Орбану удастся в очередной раз «качнуть» Евросоюз и углубить раскол среди его руководства. Европейская общественность еще раз убедится в антигуманности киевских властей. Но официально Брюссель, как обычно, предпочтёт отмолчаться, ожидая сигналов из Вашингтона», – подчеркнул спикер.

    «Банковая же попытается всеми способами, в том числе с помощью карманных медиаресурсов, сделать так, чтобы инцидент не связывали с Зеленским. Хотя его репутацию вряд ли что-то ухудшит», – напомнил собеседник.

    «Что касается отношений Будапешта и Киева, то они и так почти на нуле, а до дипломатического разрыва и вооруженного конфликта дело не дойдет. Впрочем, в Венгрии в следующем году пройдут парламентские выборы, поэтому Орбан может запланировать какую-нибудь «заварушку» для мобилизации своих сторонников», – допустил аналитик.

    «При этом для России раскол в руководстве ЕС выгоден, равно как и наглядное подтверждение несостоятельности Евросоюза – даже в вопросе защиты собственных граждан», – резюмировал эксперт.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.

    Речь идет о 45-летнем жителе Берегово Йожефе Шебештьене, имевшем двойное гражданство. Его в начале июля насильно доставили на призывной пункт и избили. Мужчина скончался в больнице. Его похоронили в родном городе. О случившемся сообщили родственники погибшего.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении поднять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС вопрос о насилии при призыве на военную службу на Украине. Он подчеркнул, что призовет Евросоюз выработать общую позицию относительно подобных действий украинских властей.

    «Людей, не имеющих никакой подготовки, зачастую совершенно нетрудоспособных, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», – заявил дипломат. Киев же отверг обвинения, заявив, что причиной смерти Шебештьена стала тромбоэмболия легочной артерии.

    В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Будапешт открыто выступают в защиту прав своих соотечественников на Украине и готовы объединить усилия для противодействия насильственной украинизации и дискриминации национальных меньшинств.

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    16 июля 2025, 08:50 • Видео
    США дали России 50 дней

    Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

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    15 июля 2025, 19:54 • Новости дня
    Чехия отказалась участвовать в закупке оружия для ВСУ у США
    Чехия отказалась участвовать в закупке оружия для ВСУ у США
    @ Olha Tanasiichuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прага не планирует участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке вооружения для Вооруженных сил Украины, заявил чешский премьер Петр Фиала.

    Фиала заявил изданию Publico, что Чехия будет сосредотачиваться на других способах поддержки Украины, включая участие в инициативе по поставкам боеприпасов, передает РИА «Новости».

    «Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту (президента Трампа)», – заявил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что отправка западных вооружений Киеву способствует продолжению боевых действий и препятствует поиску мирного решения.

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    14 июля 2025, 03:28 • Новости дня
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, при этом расходы возьмет на себя Евросоюз, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон направит Украине различные виды современного военного оборудования. «И они заплатят нам за него 100%», – приводит его слова ТАСС.

    Также он подтвердил, что Украина получит «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, но он «пока не определился с количеством». «Заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим», – добавил хозяин Белого дома, подчеркнув, что для США это «просто бизнес».

    Трамп уточнил, что вопрос новых поставок будет обсуждаться 14 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

    На вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций Трамп не дал прямого ответа: «Посмотрим, что будет завтра». Вместе с тем американский лидер указал, что «Европа уже объявила о санкциях» в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot крайне дорогая и редкая, и решение о поставке будет принято после изучения украинского запроса.

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    15 июля 2025, 09:28 • Новости дня
    Каллас заявила об отсутствии поддержки США по снижению потолка цен на нефть России

    Каллас заявила, что США не поддержали снижение потолка цен на нефть России

    Каллас заявила об отсутствии поддержки США по снижению потолка цен на нефть России
    @ European Union/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США не присоединились к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По словам Каллас, США пока не присоединились к планам Евросоюза по снижению потолка цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций, передает ТАСС.

    «Но даже если США не присоединятся, мы его примем со странами группы семи», – отметила Каллас.

    По ее словам, страны ЕС обсуждают снижение потолка цен до 45 долларов за баррель либо введение гибкого потолка на уровне 15% ниже рыночной цены. Она отметила, что Евросоюз уже третью неделю находится на финальной стадии согласования 18-го пакета антироссийских санкций, выразив надежду на окончательное решение «сегодня или завтра».

    Ранее, 23 июня, Кая Каллас также подчеркивала, что Евросоюз близок к согласованию нового санкционного пакета. Российский вице-премьер Александр Новак, комментируя эти планы, заявил, что Брюссель может установить любую цену, даже «хоть 0», однако это не окажет влияния на ситуацию.

    Евросоюз планирует согласовать 18-й пакет антироссийских санкций, который может включать снижение потолка цен на российскую нефть.

    До этого Украина призвала Евросоюз и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

    Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что Россия выступает против нерыночных мер и считает неприемлемым обсуждение Западом потолка цен на российскую нефть.

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    14 июля 2025, 14:43 • Новости дня
    Сийярто инициировал обсуждение в ЕС вопроса насилия при мобилизации на Украине
    Сийярто инициировал обсуждение в ЕС вопроса насилия при мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз дать оценку действиям Украины после гибели закарпатского венгра, насильственно доставленного на призывной пункт и избитого.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште заявил о намерении поднять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС вопрос о насилии при призыве на военную службу на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что призовет Евросоюз выработать общую позицию относительно подобных действий украинских властей.

    Сийярто отметил, что, по данным венгерских властей, в июне украинские силовики схватили на улице жителя города Берегово Йожефа Шебештьена, имевшего двойное гражданство, и насильно доставили его на призывной пункт. После жестокого избиения мужчина скончался 6 июля в больнице. Его похоронили в родном городе три дня спустя. О случившемся сообщили родственники погибшего.

    «Людей, не имеющих никакой подготовки, зачастую совершенно нетрудоспособных, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», – заявил Сийярто. Он добавил, что жестокое обращение с отказавшимися идти на фронт запечатлено на многочисленных видеозаписях, а «людей жестоко избивают и забивают до смерти, потому что они не хотят идти на войну».

    Посол Украины в Будапеште был вызван в венгерский МИД для дачи объяснений по факту гибели Шебештьена. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна, где происходят такие случаи, не может быть членом Евросоюза. Украинские власти отвергли обвинения, заявив, что причиной смерти Шебештьена стала тромбоэмболия легочной артерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник полиции в Кривом Роге открыл стрельбу по мужчине, который напал на представителя военкомата во время попытки мобилизации на улице.

    Выступавший за ТЦК украинский журналист Богдан Буткевич был отправлен на службу после утраты отсрочки от мобилизации.

    Местные жители на Украине начали передавать координаты военкоматов представителям пророссийского подполья после успешных ударов по территориальным центрам комплектования.

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    15 июля 2025, 02:32 • Новости дня
    Каллас не понравился определенный Трампом срок достижения сделки по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Калла в понедельник прокомментировала решение американского президента Дональда Трампа о поставках оружия Киеву и санкциях против России, отметив, что последнее ей не нравится.

    «С одной стороны, очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок», – ответила она на брифинге, стенограмма которого представлена на сайте ЕС.

    Она отметила, что всем нужно усилить давление на Россию, «чтобы она тоже захотела мира».

    «Хорошо, что американцы предпринимают шаги, и я надеюсь, что они также оказывают военную помощь, как и европейцы», – добавила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    К тому же министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    14 июля 2025, 02:59 • Новости дня
    ЕС собрался согласовать 18-й пакет санкций против России в понедельник
    ЕС собрался согласовать 18-й пакет санкций против России в понедельник
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России и рассчитывают договориться в понедельник, сообщают источники в ЕС.

    Большинство элементов 18-го пакета санкций против России согласованы, ожидается, что представители Евросоюза окончательно утвердят его в понедельник, накануне встречи министров в Брюсселе и формального одобрения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    По данным источников, в пакет включен «динамический механизм» установления потолка цен на российскую нефть. Изначально цена составит 47 долларов за баррель, исходя из средней стоимости российской сырой нефти за последние 22 недели с вычетом 15%. Пересмотр значения будет происходить раз в полгода, с учетом новых средних цен.

    Одна из стран ЕС выражает сомнения относительно уровня потолка, однако ожидается достижение полного согласия, заявили источники. Указывается, что Словакия согласилась на «новые меры», но ищет заверения от Еврокомиссии по поводу планов поэтапного прекращения поставок российского газа в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия блокирует новый пакет санкций Евросоюза, опасаясь негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. Словакия заявила о намерении решить вопрос энергопоставок до вторника.

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    14 июля 2025, 17:36 • Новости дня
    ЕК представила список американских товаров для ответных пошлин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия представила странам Евросоюза перечень американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины на сумму 70 млрд евро.

    Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел и внешней торговли ЕС, передает ТАСС.

    «Мы представили странам – членам список товаров из США на 70 млрд евро», – заявил Шефчович. Он отметил, что введение пошлин будет отложено до 1 августа.

    Ранее сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность введения пошлин на импорт американских товаров на 21 млрд евро в случае срыва торгового соглашения.

    Напромним, Вашингтон ввел пошлины в 30% на товары из ЕС. Глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен отметила, что этот шаг может нарушить трансатлантические цепочки поставок и нанести ущерб бизнесу и потребителям.

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    15 июля 2025, 12:52 • Новости дня
    Дания заявила о готовности оплатить поставку систем Patriot ВСУ

    Дания выразила готовность профинансировать поставки Patriot для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил о готовности страны финансировать поставки американских противоракетных комплексов Patriot на Украину.

    Дания выразила готовность профинансировать поставки систем противоракетной обороны Patriot для Украины, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил в Брюсселе, что у страны нет собственных комплексов Patriot, но она готова финансировать их закупку.

    Расмуссен также пояснил, что детали схемы еще предстоит обсудить: средства могут быть направлены на закупки для Украины или оплачиваться напрямую США. Министр подчеркнул, что ключевым моментом является готовность Америки поставить необходимые вооружения.

    Кроме того, глава МИД Дании отметил, что Евросоюз близок к принятию 18 -го пакета антироссийских санкций, который предусматривает снижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Он выразил уверенность, что решение может быть принято в ближайшие дни.

    Глава МИД Словении Таня Файон выразила сомнения в способности Евросоюза найти необходимые средства для оплаты поставок американского оружия Киеву.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов и дальше передавать оружие и военную технику Киеву при условии, что Европа будет оплачивать эти поставки.

    Эксперты объяснили, каким образом Европа может заплатить за поддержку воюющей Украины.

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    15 июля 2025, 18:44 • Новости дня
    Каллас сообщила, что ЕС не договорился о новых санкциях

    ЕС не смог согласовать 18-й пакет антироссийских санкций из-за Словакии

    Tекст: Денис Тельманов

    На встрече министров иностранных дел Евросоюза под руководством Каи Каллас не удалось преодолеть разногласия по очередному пакету рестрикций против России.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что европейские страны вновь не достигли компромисса по вопросу введения 18-го пакета санкций против России, передает ТАСС. Она отметила, что причиной стала позиция Словакии, которая заблокировала принятие новых ограничительных мер.

    «Компромисса по 18-му пакету санкций достичь не удалось», – заявила Каллас на итоговой пресс-конференции после совещания глав МИД стран Евросоюза. Другие участники переговоров выразили сожаление из-за отсутствия единой позиции по вопросу ужесточения мер против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.

    США отказались присоединяться к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций. Страны Евросоюза приблизились к согласованию 18-го пакета санкций против России и рассчитывают договориться в понедельник.

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    15 июля 2025, 10:37 • Новости дня
    Мирошник заявил о стремлении США контролировать финансовые потоки Европы

    Tекст: Вера Басилая

    США добиваются коммерческой выгоды и хотят перенаправить на себя финансовые потоки Европы, предназначенные для закупки оружия, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, США добиваются коммерческой выгоды и хотят перенаправить на себя финансовые потоки Европы, предназначенные для закупки оружия, заявил Родион Мирошник, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что Вашингтон не изменил своей позиции и продолжает контролировать украинский режим.

    В ходе эфира канала «Соловьев Live» Мирошник подчеркнул, что у США хватило возможности для того, чтобы сделать европейские страны ответственными за финансирование поставок оружия на Украину.

    Ранее рамп заявил о введении США пошлин на товары из России в размере 100% и вторичных санкций против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.

    Трамп также сообщил о договоренности по поставкам американского оружия для Украины за счет Евросоюза.

    Эксперты оценили, как планы Вашингтона по поставкам оружия и ракет Украине могут повлиять на ситуацию на поле боя и попытки урегулирования конфликта.

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    15 июля 2025, 11:36 • Новости дня
    Глава МИД Словении усомнилась в способности ЕС оплатить поставки оружия

    Глава МИД Словении усомнилась в способности ЕС оплатить оружие для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Словении Таня Файон выразила сомнения в способности Евросоюза найти необходимые средства для оплаты поставок американского оружия Киеву,

    План поставок оружия Киеву за счет Евросоюза вызывает серьезные сомнения у европейских дипломатов, передает ТАСС.

    Глава МИД Словении Таня Файон по прибытии на встречу министров иностранных дел стран ЕС заявила, что европейские политики задаются вопросом о том, где ЕС возьмет средства на оплату оружия для Украины. «Так что это вопрос без ответа», – отметила Файон.

    Ранее Дональд Трамп заявил о договоренности по поставкам американского оружия для Киева за счет Евросоюза.

    Министр обороны Германии Борис Писториус призвал не строить иллюзий относительно поставок Украине систем Patriot после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом.

    Страны НАТО растерялись после заявления Трампа о поставках оружия Киеву.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа заплатит за воюющую Украину.

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    16 июля 2025, 09:15 • Новости дня
    Захарова прокомментировала слова Каллас о помощи Украине от ЕС

    Захарова сравнила поставки оружия Украине с оплатой еды умирающему

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова Каи Каллас о поставках оружия Киеву за счет ЕС, сравнив ситуацию с оплатой еды за другого человека, который на самом деле умирает.

    Захарова в Telegram-канале прокомментировала слова главы евродипломатии Каи Каллас о поставках вооружений на Украину.

    Каллас ранее заявила о некорректности ситуации, когда США обещает предоставить оружие, но оплачивать его должен кто-то другой, отметив: «Это ведь не вы его на самом деле предоставили, верно?»

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Каллас, сравнив ситуацию с обещанием заплатить за еду, которую ест другой человек. Захарова подчеркнула, что подобная логика абсурдна, и добавила: «Это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?»

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство сроком, который Дональд Трамп определил для достижения сделки по Украине.

    Между тем Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину из Германии, а Берлин будет самостоятельно восполнять свои запасы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС не сможет выполнить задачу по поставкам оружия на Украину, которую поставил Трамп.

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    15 июля 2025, 06:45 • Новости дня
    Генсек НАТО узнал о решении Трампа по оружию для Украины в конце прошлой недели

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что американский лидер Дональд Трамп позвонил ему в четверг, 10 июля, чтобы подтвердить желание заключить сделку с союзниками по НАТО о продаже оружия в обмен на помощь Украине, передает Fox News.

    Трамп заявил, что у таких союзников, как Германия, Финляндия и Дания, будет закуплено американское оружие на миллиарды долларов, а потом оно будет «быстро распределено» по Украине, сообщил телеканал Fox News.

    Рютте, который сказал, что это решение было принято на основе «огромного успеха» саммита НАТО в прошлом месяце, когда почти все страны альянса согласились увеличить свои расходы на оборону до 5% от ВВП, назвал этот шаг логичным.

    «Это снова протест европейских стран. Я поддерживал контакты со многими странами, могу сказать, что на данный момент это Германия, в основном, но также Финляндия, Дания, Швеция и Норвегия, у нас есть Королевство Нидерландов, Канада – все они хотят быть частью этого. И это только первая волна. Их будет больше. Поэтому мы будем работать через системы НАТО, чтобы убедиться, что мы знаем, что нужно украинцам», – добавил Рютте в Белом доме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    К тому же министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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