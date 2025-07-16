Кремль заявил о разногласиях в Европе по оплате вооружений для Украины

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что, по его мнению, в Европе возникнут разногласия относительно того, кто будет оплачивать поставки вооружений Украине, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, поставки вооружений продолжались и ранее, однако сейчас встал вопрос, за чей счет они будут осуществляться. Он отметил, что французы и чехи отказываются платить, и высказал мнение, что европейцам придется обсуждать, кто возьмет на себя финансовую нагрузку, которая приведет к тому, что гражданам «не останется ничего».

Песков подчеркнул, что Кремль внимательно отслеживает все заявления, связанные с поставками западного вооружения на Украину. Он назвал эту тему одной из ключевых в повестке дня и отметил, что российское руководство следит за основными информационными ресурсами, чтобы быть в курсе происходящего.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

Франция отказалась участвовать в закупке оружия для Украины, чтобы поддержать собственное производство вооружений.

В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для поставок на Украину.