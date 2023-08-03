США вознамерились вернуть власть президенту Нигера

  • Посол Китая в России: НАТО запутало Европу и хочет разрушить мир в АТР
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    Российский комвзвода рассказал о неспособности украинской армии форсировать Днепр
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    Обвинения Польши в адрес Минска не стали поводом для вмешательства НАТО
    США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО
    Ветеран «Альфы» назвал идеологические козыри для вербовки агентов в Британии
    Нигерия оставила Нигер без электричества
    Винокур отказался пародировать Зеленского
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

    10 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

    0 комментариев
    Новости
    07:55Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России

    Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    07:41США вознамерились вернуть власть президенту Нигера

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора в среду заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе.

    07:13Доллар на открытии торгов снизился до 94,15 рубля

    Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг, 3 августа, снизился на 1 копейку – до 94,15 рубля.

    07:02Посол Китая в России: НАТО запутало Европу и хочет разрушить мир в АТР

    Расширение Североатлантического альянса на восток только усилит региональную напряженность и может обернуться новой холодной войной, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

    06:31В СНБО Украины заявили об отсутствии графика наступления

    Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву никто, кроме самих украинских властей, не может ставить дедлайны в ситуации с контрнаступлением.

    06:13Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ под Купянском

    Артиллерия группировки войск «Запад» нанесла упреждающее огневое поражение по позициям ВСУ, сорвав две попытки украинских националистов провести переброску резервов на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    05:44Украинским беженцам назвали срок выдворения из Британии

    В 2025 году, когда истечет срок действия выданных виз, около 100 тыс. беженцам с Украины придется покинуть Великобританию, пишут британские СМИ.

    05:19NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления

    Украинские военнослужащие, которые прошли организованную США и другими западными странами подготовку, на фоне неудач контрнаступления стали отказываться от предложенной ими тактики, сообщают американские СМИ.

    04:39В ДНР сообщили о боях на подступах к Артемовску

    Вооруженные силы Украины на Артемовском направлении группируют достаточно большие силы, атаки со стороны украинских националистов не прекращаются, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    04:18Пожар на складе в Краснодаре локализован

    В главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о локализации возгорания в складском помещении на улице Уральской в Краснодаре.

    04:12Посол Антонов объяснил реальную цель призывов США сохранить ДСНВ

    Реальная цель американских властей, на уровне Госдепа выступивших за сохранение Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключается в получении доступа на российские базы СНВ и данным о развитии российского стратегического арсенала, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    03:53В США заявили о прочности экономики России перед санкциями Запада

    Российская экономика продемонстрировала свою прочность и выдержала испытание западными санкциями, пишут американские СМИ.

    03:25Части сотрудников посольства США предписано покинуть Нигер

    Части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей, сообщили в диппредставительстве.

    02:53Риелторы завили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде

    Среди покупателей квартир в Калининграде в этом году стало больше иммигрантов, основной поток идет из Германии, сообщила вице-президент гильдии риелторов Калининграда Татьяна Таранцова.

    02:28В США назвали глупую ошибку контрнаступления ВСУ

    Вооруженные силы Украины, попытавшись прорвать российскую линию обороны на Южном направлении, допустили серьезную ошибку, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    3 августа 2023, 07:41

    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера

    Блинкен: США добиваются возвращения власти правительству Нигера

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора в среду заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе.

    В заявлении американского внешнеполитического ведомства сказано, что США «по-прежнему привержены восстановлению» правительства страны «в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров», передает ТАСС.

    Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    Ранее сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей.

    Напомним, генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума.

    2 августа 2023, 13:37
    Москва предупредила об ответе на обращение главы МИ-6 к россиянам

    Захарова: Обращение главы МИ-6 Мура к россиянам с предложением о сотрудничестве может повлечь зеркальный ответ

    Tекст: Антон Никитин

    Обращение главы службы британской внешней разведки МИ-6 Ричарда Мура к россиянам с предложением о сотрудничестве может повлечь зеркальный ответ, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Дипломат напомнила, что Мур на днях в своем выступлении в британском посольстве в Праге призвал россиян идти на предательство Родины и сотрудничать с британской разведкой. «Мысль интересная», – с иронией заметила Захарова. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что России надо отвечать на инициативу Британии зеркально и такие же призывы стоит обратить к британским подданным и гражданам других стран натовской «оси зла», предложив им, как было сказано Муром, сотрудничать с разведкой России, передает ТАСС.

    Захарова выразила мнение, что предложить подданным Великобритании, многие из которых находятся в крайне стесненных обстоятельствах, поработать с российской разведкой – это отличная мысль, так как, с точки зрения Лондона, это норма. «Не вижу, почему мы должны себе отказывать, так что ждите», – продолжила дипломат.

    Как заявила представитель МИД, антироссийский курс Лондона был давно очевиден, а теперь же наглость и беспардонность руководителя британского шпионского ведомства перешла все мыслимые границы и элементарные понятия о чести и порядочности. «Это очень смахивает на методы геббельсовской пропаганды, когда нацисты предлагали «взаимодействовать» гражданам СССР, говоря, будто Родина их не любит», – сказала Захарова. Она также отметила, что на Западе наших граждан всегда начинают «любить» и предлагают «взаимодействовать», когда после неудачного блицкрига переходят к плану «Б».

    Захарова заранее отвергла возможные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела Великобритании в случае встречного призыва граждан Соединенного Королевства к сотрудничеству, подчеркнув, что это будет просто зеркальный ответ.

    Напомним, в июле Захарова рассказала о поддерживающих спецоперацию России сотрудниках британской разведки.

    Коментарии (25)
    2 августа 2023, 15:54
    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты

    Координатор подполья в Николаеве Лебедев назвал пораженные в Измаиле объекты порта

    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты
    @ Emergency Service of Ukraine/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Измаиле поражена база техобслуживания украинского флота и нефтебаза, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники в городе.

    Нефтебаза после удара горела несколько часов, поражена база техобслуживания флота, где велся ремонт военных украинских катеров, сказал Лебедев РИА «Новости».

    Попадание пришлось также в здание морского вокзала по набережной Капикраяна, где, согласно данным подполья, были иностранные румынские военные.

    Также Лебедев прокомментировал видео, снятое подпольщиками. Он уточнил, что в ролике запечатлен удар по зданию управления пароходства, после которого начался пожар. Поражена портовая инфраструктура, зерновое хранилище и элеватор, где, по данным подполья, находилась иностранная военная техника. Всего зафиксировано восемь ударов.

    До этого Reuters сообщало, что после взрывов в Измаиле остановлена работа порта.

    Коментарии (9)
    2 августа 2023, 17:19
    Винокур отказался пародировать Зеленского
    Винокур отказался пародировать Зеленского
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур спародировал во время церемонии вручения госнаград в Кремле президента США Джо Байдена, однако отказался делать пародию на главу Украины Владимира Зеленского.

    По словам юмориста, хорошо пародирует Зеленского только Максим Галкин (признан в России иноагентом). «Сейчас, наверное, там в Юрмале упражняется. А здесь я даже пародировать его не хочу», – сказал Винокур, передает Life.ru.

    При этом идея спародировать Байдена в Кремле артисту пришла внезапно. По словам Винокура, американский президент не может не то что взойти на трап самолета, он не знает, с кем здоровается: «Это деменция. Какой президент – такая страна».

    Напомним, Винокур получил из рук президента орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Коментарии (20)
    2 августа 2023, 16:35
    СМИ: Америку рассердило решение Киева биться за Артемовск

    CNBC: Киев разозлил США своим решением продолжать битву за Артемовск

    СМИ: Америку рассердило решение Киева биться за Артемовск
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев разозлил США своим решением продолжать битву за Артемовск, несмотря на предложения американских советников не пытаться вернуть город, чтобы сберечь ресурсы, сообщает американский телеканал CNBC.

    По сообщению телеканала, Киев вызвал раздражение у США, когда решил продолжить боевые действия за Артемовск, несмотря на то что Вашингтон советовал Киеву отказаться от сражений, чтобы сберечь войска и технику, передает РИА «Новости».

    Как приводит телеканал слова военного аналитика, директора компании Rochan Consulting Конрада Музыки, в результате ВСУ потеряли много людей, артиллерийских боеприпасов и спалили много орудийных стволов, которые могли бы быть использованы для контрнаступления и теперь не могут полностью восстановить свои силы.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней. Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл огромные потери ВСУ за июль.

    Коментарии (6)
    2 августа 2023, 18:27
    Нигерия оставила Нигер без электричества

    Нигерия прекратила поставки электричества в Нигер

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Нигерии в рамках согласованных региональных санкций остановили поставки электричества в соседний Нигер, власть в котором захватили военные, сообщает агентство France Press.

    Накануне Нигерия отключила линию высокого напряжения, которая передавала электричество в соседнюю страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. Как отмечает агентство, Нигер на 70% зависит от поставок электричества из Нигерии.

    Ранее экономическое сообщество стран Западной Африки дало мятежникам неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. Далее могут последовать любые меры, включая военные, предупредили в ЭКОВАС.

    Коментарии (16)
    2 августа 2023, 09:11
    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин поздравил бойцов Воздушно-десантных войск с праздником, отметив, что они с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

    «Поздравляю с Днем Воздушно-десантных войск. Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил ... всегда достойно выполняли долг, свято хранили верность присяге и боевому братству», – говорится в поздравлении президента на сайте Кремля.

    Путин добавил, что сегодня патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в спецоперации. «Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу с товарищами защищают Россию», – указал глава государства.

    Путин выразил уверенность, что бойцы ВДВ продолжат твердо стоять на страже национальных интересов государства.

    Коментарии (4)
    2 августа 2023, 10:10
    Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    Зеленский после ночных взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    После ночных ударов самые значительные повреждения зафиксированы на объектах на юге Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    Глава государства подтвердил наличие повреждений, добавив, что самые значительные из них зафиксированы на юге страны, передает ТАСС.

    Ночью в Измаиле Одесской области произошли взрывы. Также сообщалась о работе ПВО в Киеве. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры региона произошли пожары.

    Коментарии (17)
    2 августа 2023, 15:12
    Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области и в ЛНР в последние сутки развили наступление штурмовые отряды группировки «Запад», сообщило Министерство обороны.

    Войска продвинулись в сторону поселков Новоселовское (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область), они смогли улучшить тактическое положение, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Новоселовского успешно отражены две атаки украинской 25-й воздушно-десантной бригады.

    У Тимковки, Котляровки, Першотравневого (Харьковская область), Новоселовской и Артемовки (ЛНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

    Украинская сторона потеряла свыше 40 бойцов, две боевые бронированные машины, машину РСЗО «Град», польскую САУ Krab, две САУ «Гвоздика», самоходную артиллерийско-минометную установку «Нона», самоходную гаубицу «Мста-С» и орудие «Мста-Б».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку у поселка Нововодяное (ЛНР). Поражены подразделения ВСУ у Торского, Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

    На этом направлении ВСУ потеряли до 115 человек, четыре бронемашины, американскую артиллерийскую установку М777, самоходную гаубицу «Гвоздика» и орудие Д-30.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла за сутки до 45 бойцов, три САУ «Акация» и три гаубицы «Мста-Б».

    У города Орехов (Запорожская область) поражен пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины.

    У Огурцово (Харьковская область) и Дружковки (ДНР) ликвидированы склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ.

    Российские ПВО за сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 28 украинских БПЛА.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5430 беспилотников, 427 ЗРК, 11 084 танка и других боевых бронированных машин, 1142 машины РСЗО, 5719 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (12)
    2 августа 2023, 11:48
    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области

    Врио губернатора Балицкий сообщил о неудачной попытке ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области

    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Алина Власенко

    Штурмовая группа украинских военных предприняла очередную безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Он уточнил, что штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения и была уничтожена российской артиллерией.

    Балицкий добавил в Telegram, что сдача в плен остается единственным шансом для солдат ВСУ сохранить свои жизни.

    Ранее Балицкий заявил, что украинские военнослужащие начали перегруппировку на Ореховском направлении, киевское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных.

    Коментарии (8)
    2 августа 2023, 12:16
    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Командир танка, который в одиночку атаковал колонну украинской техники, заявил, что это обычная работа российских военных и есть экипажи еще «круче».

    Командует танком мобилизованный с позывным «Ласка», который ушел из Вооруженных сил в 2011 году и 12 лет был на пенсии, наводчик-оператор «Леня» – тоже мобилизованный, механик-водитель «Монолит» – кадровый военный, передает РИА «Новости».

    Командир экипажа в комментарии Telegram-каналу «Герои спецоперации Z» сообщил, что встречал военных, которые справляются со своими задачами еще лучше, чем он. В частности, «Ласка» отметил работу «экипажей 218-го и 114-го полков». «Они ... еще круче, чем мы», – сказал военнослужащий.

    Он добавил, что такое видео не единственное. «Есть еще видео, которые вам не показывают. А работаем мы постоянно», – добавил он.

    Ранее механик-водитель «Монолит» также рассказал о подвиге своего экипажа.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины, а министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил экипаж танка к государственным наградам.

    Коментарии (11)
    3 августа 2023, 02:53
    Риелторы завили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    Риелторы завили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Среди покупателей квартир в Калининграде в этом году стало больше иммигрантов, основной поток идет из Германии, сообщила вице-президент гильдии риелторов Калининграда Татьяна Таранцова.

    Таранцова рассказала «Вестям», что немцы приезжают в Калининград, покупают в городе квартиры и курортную недвижимость. У многих из них в России есть родственники, собственность зачастую оформляют на российских граждан.

    По словам Таранцовой, многие граждане Германии признаются, что хотели бы переехать в Россию и жить здесь, собираются открывать фермерские хозяйства, пасеки, вести сельское хозяйство.

    Отмечается, что за год квадратный метр квартиры в новостройке Калининграда вырос в цене на 2 тыс. рублей и достиг 95 тыс. рублей. Жилье среднего качества напрямую от застройщика в среднем обойдется за 86,5 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом площадь улучшенного помещения с высокими потолками, просторной кухней и раздельным санузлом стала дешевле в среднем на 10 тыс. рублей – до 100 тыс. рублей за квадрат.

    В декабре прошлого года сообщалось, что жители Германии стали приезжать в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ. А летом 2023 года машины с немецкими номерами можно было часто встретить в курортных поселках Калининградской области.

    Коментарии (7)
    2 августа 2023, 13:33
    Медведев ответил на угрозы Зеленского в адрес России

    Медведев в ответ на угрозы Зеленского посоветовал ему посмотреть на результаты работы российских сил по целям на Украине

    Медведев ответил на угрозы Зеленского в адрес России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя угрозы в адрес россиян со стороны президента Украины Владимира Зеленского, рекомендовал ему посмотреть на последствия ударов российских войск, нанесенных в ответ на террористические акты Киева.

    Комментируя слова Зеленского о том, что россияне «серьезно почувствуют результаты работы» киевского режима, Медведев в Telegram посоветовал украинскому президенту посмотреть на результаты работы российских сил по целям на Украине и задуматься, что он сделал со своей страной.

    Ранее Зеленский сообщил, что выслушал доклады представителей сил обороны и безопасности Украины, и выступил с угрозами в адрес России.

    Коментарии (9)
    2 августа 2023, 15:09
    В Черном море уничтожен атаковавший гражданское судно России беспилотный катер
    В Черном море уничтожен атаковавший гражданское судно России беспилотный катер
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря, но получили отпор, сообщает Минобороны.

    В Telegram оборонного ведомства добавили, что атака была совершена морским беспилотным катером, который был своевременно обнаружен и уничтожен.

    Киевский режим в ночь на вторник также попытался атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

    Как сообщил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга Василий Дандыкин, атака кораблей Черноморского флота могла быть осуществлена морскими беспилотниками-камикадзе Magura V5. Утверждается, что это украинская разработка, но на деле там, скорее всего, комплектующие из Британии или США. На Украине же просто производится сборка аппаратов.

    Коментарии (7)
    2 августа 2023, 14:04
    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении

    NYT: Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины оказалось «колоссальным»

    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным», сообщила The New York Times со ссылкой на украинских врачей.

    В материале говорится, что украинские военные создали недалеко от линии фронта десятки временных медицинских постов, которые постоянно получают «приток солдат, раненных в боях». По имеющимся у издания данным, особенно много фиксируется травм, полученных в результате взрыва мин. Как сообщили изданию врачи, цифра по раненым «колоссальная», передает ТАСС.

    Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней. В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл огромные потери ВСУ за июль.

    Коментарии (8)
    2 августа 2023, 09:38
    Российские войска взяли восемь украинских «опорников» за три дня наступления

    Минобороны: ВС России взяли восемь украинских «опорников» за три дня наступления в ЛНР

    Российские войска взяли восемь украинских «опорников» за три дня наступления
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы РФ за последние три дня взяли восемь опорных пунктов ВСУ в Сватовском районе ЛНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    По его словам, за три дня наступления на Куземовском направлении штурмовые группы МСБ 1-й танковой армии овладели восемью опорными пунктами и четырьмя блиндажами, уничтожили три пулеметных расчета и разгромили до роты пехоты из состава 32-й отдельной мехбригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».

    Зыбинский добавил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовики Су-25 группировки войск «Запад» нанесли 13 ударов по 14-й отдельной механизированной бригаде и подразделениям теробороны противника.

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.

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