Франция отказалась выводить своих военных из Нигера

  • Минобороны: Экипаж героического танка «Алеша» уничтожил два украинских Т-72Б
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    Борьба с морскими дронами ВСУ требует поддержки авиации
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
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    Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов
    Военкоры показали уничтожение «Черными гусарами» украинского расчета БПЛА
    Обнаруженный в море в Севастополе беспилотник уничтожен
    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    6 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    20 комментариев
    Новости
    16:22В США заявили о намерении Запада заставить Киев договориться с Москвой

    Изнурительное, кровавое и дорогостоящее контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому, и Киев знает, что Запад будет вынуждать президента Украины Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Москвой, сообщила New York Times.

    16:19Кортеж оппозиционного экс-кандидата в президенты Турции попал в ДТП

    Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП на востоке страны, сообщил телеканал TGRT Haber.

    16:11Франция отказалась выводить своих военных из Нигера

    Вывод военных Франции из Нигера не стоит на повестке дня, Париж признает решения только президента Мохамеда Базума, заявила глава французского МИД Катрин Колонна в эфире радиостанции France Info.

    16:09 The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ

    Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома россиянами сил ВСУ в ходе контрнаступления, написал в издании The War Zone обозреватель Говард Альтман.

    15:58В новых регионах открылись общественные штабы по наблюдению за выборами

    Общественные штабы по наблюдению за выборами на этой неделе открылись в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, всего в России таких площадок уже более 50. Эксперты продолжают подготовку наблюдателей, обсуждают законодательные новации, а также анализируют уровень политической конкуренции.

    15:53Эксперт назвал атаку ВСУ на российский танкер террористическим актом

    Украина осуществила террористическую атаку на российский танкер. Это демонстрация «возможности сопротивляться» не на поле боя, где у ВСУ нет успехов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. В ночь на пятницу танкер Sig петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» получил пробоину в районе машинного отделения в результате атаки украинского дрона.

    15:51ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта из-за атаки на российский танкер

    ООН призывает все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта, заявили в офисе генерального секретаря всемирной организации.

    15:49Белый дом призвал к «агрессивной реализации» возвращения в офисы

    Глава аппарата Белого Дома Джефф Зиентс призвал членов кабинета президента США к «агрессивной реализации» планов по возвращению федеральных служащих к офлайн формату работы осенью после «удаленки» из-за COVID-19, сообщает портал Axios со ссылкой на заявление.

    15:36Минобороны: Экипаж героического танка «Алеша» уничтожил два украинских Т-72Б

    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на запорожском направлении уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом, сообщили в Министерстве обороны.

    15:28Военкоры показали уничтожение «Черными гусарами» украинского расчета БПЛА

    Военкоры опубликовали видео уничтожения артиллеристами Александрийской бригады «Черных гусар» украинского расчета БПЛА «Лелека-100».

    15:24Школьница стала фигуранткой уголовного дела о покушении на Симоньян и Собчак

    В неонацистской группировке «Параграф-88», которая готовила покушение на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак, состояла 16-летняя школьница.

    15:17Дачникам объяснили, в каком случае можно получить 1 млн рублей

    Владельцы дачных участников могут претендовать на получение компенсации в размере от 1 млн рублей и выше в случае, если их соседи сдали свой участок в аренду под вышку сотовой связи, сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

    15:05Экипажи «Солнцепеков» наградили знаками отличия за мужество

    Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов вручил экипажам систем «Солнцепек» знаки отличия за мужество и героизм в ходе СВО.

    15:02Украина наказала киберспортсменов за игру в команде с россиянами

    Украинская федерация киберспорта внесла в черный список двух игроков команды Team Spirit по игре Dota 2 за выступление в одной команде с россиянами, сообщил представитель организации Максим Раймер.

    14:54Гражданские БЛА предложили оборудовать защитой от столкновений с самолетами

    Гражданские беспилотники должны быть оборудованы системами защиты от столкновений с самолетами, заявил замминистра транспорта Игорь Чалик.

    5 августа 2023, 16:11

    Франция отказалась выводить своих военных из Нигера

    МИД Франции: Париж отказывается выводить своих военных из Нигера

    Tекст: Вера Басилая

    Вывод военных Франции из Нигера не стоит на повестке дня, Париж признает решения только президента Мохамеда Базума, заявила глава французского МИД Катрин Колонна в эфире радиостанции France Info.

    По словам министра, контингент Франции находится на территории Нигера согласно решению и просьбе законных властей страны. Французские военные оказывают помощь в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости».

    Как отмечает агентство, в Нигере находятся 1,5 тыс. французских военнослужащих.

    Ранее в Париже не признали денонсацию военных соглашений с Нигером путчистами.

    Между тем, страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер.

    4 августа 2023, 05:13
    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США

    Посол Антонов отверг обвинения в адрес России в якобы провоцировании продовольственного кризиса

    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США
    @ Jake Warga/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытки обвинить Россию в якобы провоцировании продовольственного кризиса и использовании «продуктов питания в качестве оружия» являются элементов информационной войны, развязанной против нашей страны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, обратил внимание на мантры о «чуть ли не «чудодейственности» украинского зерна». По его словам, при этом всем понятно, что именно Россия, являясь солидным и надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Попытки сравнивать потенциал России и Украины в сфере агроэкспорта дипломат назвал бессмысленными, поскольку доли на мировых площадках отличаются в разы.

    Если американские власти в самом деле заинтересованы в облегчении участи развивающихся государств, им следовало бы снять «санкционные оковы» с Меморандума Россия – ООН о продвижении росагроэкспорта, а также освободить застрявшие в европейских портах сотни тысяч тонн удобрений, подчеркнул Антонов.

    Глава российской дипломатической миссии отметил, что Белый дом не готов воспринимать трезвые аргументы в сфере продовольственной безопасности, поскольку вашингтонских чиновников ослепила «ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести России стратегическое поражение», в том числе на экономическом фронте.

    Именно поэтому, подчеркнул Антонов, США пытались сначала сорвать, а затем занизить значимость блестяще завершившегося в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка. По словам дипломата, в Вашингтоне никак не придут в себя от мысли, что Россия решением президента Владимира Путина поставит африканским странам по 25–50 тыс. тонн зерна безвозмездно.

    Россия, продолжил Антонов, будет помогать Африке в превращении в самобытный и влиятельный центр мирового развития. «Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Континентом», – заключил дипломат.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Коментарии (8)
    4 августа 2023, 20:24
    Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер

    Reuters: Военные государств ЭКОВАС разработали план по интервенции в Нигер

    Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер
    @ REUTERS/Mahamadou Hamidou

    Tекст: Вера Басилая

    Начальники штабов и высокопоставленные военные Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработали план на случай военной интервенции в Нигер, сообщило Reuters.

    Агентство со ссылкой на одного из высокопоставленных военных в ЭКОВАС заявило, что окончательное решение по военной операции в Нигере будут принимать лидеры стран сообщества Западной Африки, если мятежники не отступят, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. .

    При этом военный добавил, что захватившим власть в Нигере не будут сообщать, где и когда будет нанесен удар.

    Ранее канал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны региональной организации сообщал, что ЭКОВАС отказалось от использования силы в отношении Нигера.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве.

    Коментарии (22)
    3 августа 2023, 07:41
    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера

    Блинкен: США добиваются возвращения власти правительству Нигера

    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора в среду заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе.

    В заявлении американского внешнеполитического ведомства сказано, что США «по-прежнему привержены восстановлению» правительства страны «в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров», передает ТАСС.

    Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    Ранее сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей.

    Напомним, генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума.

    Коментарии (17)
    3 августа 2023, 07:55
    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России

    Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их «зависимыми»

    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    В письме Борреля, текст которого приводит Reuters, констатируется, что в настоящее время мир имеет дело с «перебоями в поставках и повышением цен» на зерно.

    Глава евродипломатии заявил, что ЕС «приложил все усилия», чтобы введенные ограничительные меры не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он утверждает, что санкций в отношении экспорта российских продуктов питания и удобрений в третьи страны нет, передает РИА «Новости» текст заявления Борреля.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    В Кремле подтверждали, что если будут выполнены российские условия по зерновой сделке, Москва готова к ее возобновлению.

    Президент России Владимир Путин говорил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Коментарии (29)
    3 августа 2023, 18:24
    Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС

    Страны Африки потребовали скорейшего разблокирования российских удобрений в портах Евросоюза

    Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок, заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

    Магвенья подчеркнул, что вопрос о необходимости как можно скорее разблокировать в портах Евросоюза российские удобрения обсуждался на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.

    Коментарии (9)
    3 августа 2023, 22:06
    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Путин и лидеры стран Африки отметили прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине

    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    «Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – передает ТАСС содержание документа.

    Кроме того, отмечается, что в ходе прошедшей встречи Путин и главы африканских государств договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, «чтобы постараться продолжить дорогу к миру».

    На пресс-конференции после встречи с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в Африке искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы, касающийся прекращения огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление.

    Коментарии (5)
    5 августа 2023, 09:26
    Во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США

    Французский политик Филиппо: Большинство американцев не поддерживают Украину

    Tекст: Ольга Никитина

    Большинство американских граждан выступают против отправки дополнительного оружия вооруженным силам Украины, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя результаты социологического опроса.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) сообщил, что, согласно результатам опроса, проведенного телеканалом CNN, 55% американцев выступают против любой дополнительной помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому.

    «Вот и все! Американское общественное мнение в шоке», – приводит слова французского политика Ura.ru. Он подчеркнул, что теперь Зеленского не хотят поддерживать большинство американских граждан.

    «США собираются избавиться от своей марионетки?» – поинтересовался Филиппо.

    Ранее Филиппо заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский, атакуя российскую территорию, стремится развязать третью мировую войну.

    Коментарии (2)
    3 августа 2023, 01:58
    Лидер мятежников Нигера отказался выполнить требование Запада

    Лидер мятежников Тчиани: Нигер не поддастся давлению и не восстановит Базума на посту президента

    Лидер мятежников Нигера отказался выполнить требование Запада
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нигер не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны, заявил лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой государства.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны Евросоюза не станут признавать новую власть в Нигере и потребовал восстановить конституционный порядок в стране.

    Коментарии (5)
    4 августа 2023, 02:56
    Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США

    Свергнутый президент Нигера Базум обратился к США и миру с просьбой восстановить порядок в стране

    Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США
    @ Bernd Von Jutrczenka/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Мохамед Базум, свергнутый с поста президента Нигера в результате военного переворота, призвал Соединенные Штаты и все мировое сообщество помочь восстановить конституционный порядок в государстве.

    Базум в статье для газеты The Washington Post написал, что обращается к США и всему миру «в час нужды». Он заявил о необходимости вместе «сражаться за общие ценности», к которым политик отнес «демократический плюрализм и уважение верховенства закона», передает ТАСС.

    Переворот Базум назвал «трагедией для нигерийцев». По словам свергнутого главы Нигера, успех мятежников приведет к «катастрофическим последствиям далеко за границами» республики.

    Ранее в пятницу мятежники Нигера объявили о прекращении полномочий послов республики во Франции, США, Нигерии и Того. Также новые власти страны денонсировали военные соглашения с Францией и пообещали, что немедленно ответят на любую агрессию со стороны Сообщество стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС).

    Со своей стороны Махаман Усман, занимавший пост президента Нигера в 1993–1996 годах, заявил, что свергнутый режим плохо управлял страной и сам пришел к власти в результате череды «выборных маскарадов».

    Коментарии (13)
    2 августа 2023, 22:32
    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру

    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру, за исключением частных программ

    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Всемирный банк объявил о решении приостановить выделения средств Нигеру в связи с переворотом в этой стране, исключение составят только программы в частном секторе.

    В заявлении организации говорится, что Всемирный банк обеспокоен попытками «свергнуть демократически избранное правительство Нигера», а прекращение выделения средств стране названо «ответной мерой», передает ТАСС.

    При этом партнерство в частном секторе рекомендовано продолжить «с осторожностью».

    Востоковед Алексей Маслов заявил ранее, что если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай.

    Коментарии (10)
    4 августа 2023, 16:01
    В Париже не признали денонсацию военных соглашений с Нигером путчистами

    Власти Франции заявили, что не признают денонсации военных соглашений с Нигером путчистами

    В Париже не признали денонсацию военных соглашений с Нигером путчистами
    @ Issifou Djibo/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Французские власти считают, что военные соглашения были заключены с легитимными властями Нигера, и только они могут их расторгнуть, сообщает МИД республики.

    По информации ведомства, правовые рамки ее сотрудничества с Нигером в плане обороны опираются на соглашения, заключенные с легитимными властями Нигера, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

    Вместе с тем, отметили в ведомстве, заявление путчистов «принято к сведению».

    Ранее военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) отказалось от использования силы в отношении Нигера, где мятежники захватили власть в ходе госпереворота.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве и удастся ли им сохранить свое влияние на континенте в целом.

    Коментарии (10)
    2 августа 2023, 23:24
    Франция собралась блокировать продажу США своего ядерного бизнеса

    Bloomberg: Франция намерена блокировать продавать США компанию – поставщика деталей для ядерных реакторов Velan

    Франция собралась блокировать продажу США своего ядерного бизнеса
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция рассматривает варианты действий, направленных на то, чтобы местная компания – поставщик оборудования для ядерных реакторов Velan SAS не оказалась в руках Соединенных Штатов, пишут американские СМИ.

    Источники Bloomberg утверждают, что Франция заинтересована в этом, поскольку «стремится защитить свою стратегическую отрасль».

    Как поясняет издание, американская компания Flowserve в рамках сделки на 247 млн долларов планировала поглощение французского подразделения компании Velan Inc (базируется в Канаде). Во Франции она занимается поставкой деталей для одного из крупнейших в мире операторов АЭС Electricite de France. Сделку собирались закрыть до конца второго квартала, однако ее отложили.

    Отмечается, что французский поставщик запчастей для атомных подводных лодок Segault SAS уже вышел из сделки по продаже США на фоне усилий, которое предприняло французское правительство для возвращения ключевой технологии в государственную собственность. Источники агентства говорят, что в ближайшие недели будет создан фонд для ее покупки.

    По данным Bloomberg, Париж может либо заблокировать его покупку, либо ввести ограничения. Решение, как ожидается, будет принято в скором времени.

    Сенатор Мари-Ноэль Линеманн отмечала, что если США получат контроль над Velan SAS, то смогут помешать экспорту французских ядерных реакторов в Китай.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 13:36
    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

    Американист Васильев: США боятся новых переворотов в странах Африки после мятежа в Нигере

    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера
    @ Carley Petesch/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Ситуация в Нигере может повториться в ряде других стран Африки, что подставит под угрозу влияние США в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заявили, что будут добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.

    «Штаты серьезно заинтересованы в Нигере, в том числе за счет наличия там урановых рудников. Президент Мохамед Базум устраивал США тем, что экспорт сырья из страны не шел в Россию и Китай. Мы знаем, насколько ревностно США относятся к другим участникам «клуба ядерных держав», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «С другой стороны, если рассматривать политический аспект, страны Африки подвержены переворотам. Соединенные Штаты боятся, что Нигер спровоцирует серию мятежей на континенте. Тогда Вашингтон может потерять контроль над другими африканскими государствами», – отметил он.

    «В этом контексте все больше стран могут переориентироваться на другие крупные государства, в частности, на Россию. Кстати, возможность такого варианта развития событий подтвердил саммит Россия – Африка. Сегодня есть все предпосылки для усиления геополитической разновекторности континента, которая будет выбирать партнерство с Москвой и Пекином, а не с западными странами», – полагает собеседник.

    «Американцы уже пригрозили экономическими санкциями Нигеру. И нет сомнений в том, что они будут реализованы. Вместе с тем, я думаю, Штаты вряд ли решатся на введение своего военного контингента в страну для разрешения политической ситуации. Но при определенных обстоятельствах они могут попытаться прибегнуть к помощи союзников и пойти по ливийскому сценарию», – заключил Васильев.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе. Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    В свою очередь лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой Нигера, заявил, что не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета. Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Также сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей. Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».

    Госдеп США в свою очередь заявил, что американская сторона «продолжает контакты на самом высоком уровне» с Нигером. Констатируется также, что сенаторы США утвердили кандидатуру посла США в этой стране.

    Напомним, нигерийские военные объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. Франция потребовала освободить Базума. Новые власти страны отвергли это требование, заявив, что Нигер не склонится под международным давлением.

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    4 августа 2023, 02:41
    Мятежники Нигера прекратили полномочия послов в четырех странах

    Мятежники Нигера прекратили полномочия послов страны во Франции, США, Нигерии и Того

    Мятежники Нигера прекратили полномочия послов в четырех странах
    @ Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Национальный совет спасения родины (правящий орган мятежников Нигера) объявил о прекращении полномочий послов республики, работающих в четырех государствах. Кроме того, мятежники денонсировали военные соглашения с Францией.

    Как сообщил по национальному ТВ представитель совета полковник Амаду Абдраман, прекращены полномочия послов Нигера во Франции, США, Нигерии и Того.

    Помимо этого, мятежники денонсировали соглашения с Францией в области безопасности и обороны. Речь идет о соглашениях, касающихся дислокации французских военных отрядов и статуса присутствующих в рамках борьбы с джихадистами военнослужащих, передает ТАСС.

    Кроме того, мятежники заявили, что ответ на любую агрессию со стороны Сообщество стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) со стороны новых властей Нигера будет немедленным, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Также в Нигере решили отменить комендантский час, действовавший с 26 июля.

    Ранее в Нигере приостановили вещание французских телеканалов и радио.

    Напомним, ЭКОВАС ранее пригрозило новым властям Нигера военными мерами.

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    3 августа 2023, 21:19
    Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере

    Телеканал France 24 и радио RFI обвинили участников переворота в приостановке их вещания

    Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере
    @ Benjamin Polge/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вещание телеканала France 24 и радиостанции RFI было прервано в Нигере по вине участников недавнего переворота, но доступ к каналам можно получить альтернативными способами, сообщило радио RFI.

    В сообщении СМИ отмечается, что вещание программ французского телеканала и радио было прервано через неделю после переворота в Нигере. Группа, владеющая телеканалом и радиостанцией, назвала произошедшее цензурой, указав такая же ситуация с французскими СМИ произошла после переворотов в Буркина-Фасо и Мали, передает ТАСС.

    Согласно данным компании, аудитория RFI в Нигере в 2022 году составляла 1,9 млн человек (18% населения), а эфир France 24 смотрело до «четверти населения» страны. Телеканал и радиостанция опубликовали способы подключения к ним в Нигере.

    В МИД Франции осудили приостановку вещания RFI и France 24 в Нигере, подчеркнув свою «неизменную и решительную приверженность свободе прессы». Там считают, что вещание СМИ прервали из-за авторитарных репрессий совершивших госпереворот в семье. Министерство осудило эти нарушения свобод и, в частности, ограничение свободы президента страны Мохамеда Базума.

    Ранее генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума. Между тем, совершившие в Нигере госпереворот военные обвинили французские власти в попытке начать военную операцию.

    Напомним, посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации соотечественников из страны.

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