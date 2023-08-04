В Париже не признали денонсацию военных соглашений с Нигером путчистами

  • Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Украина атаковала Новороссийск по наводке НАТО из космоса
    Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск
    В Госдуме предложили ввести экзамен для таксистов на знание Москвы
    Путин подписал закон о праве силовиков сбивать беспилотники
    На Донецком направлении за сутки отражено восемь атак ВСУ
    ГУР Украины заявило о сложной для Киева ситуации на фронте
    В Кремле призвали США не обещать, а выполнить условия зерновой сделки
    В Италии назвали три козыря России против Украины
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    2 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    8 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    6 комментариев
    Новости
    16:18Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших

    Всемирный банк обновил оценку валового внутреннего продукта в странах мира на конец 2022 года, Россия оказалась на пятом месте среди мировых крупных экономик по величине ВВП.

    16:09Взрыв газа произошел в жилом доме в Канске

    Взрыв бытового газа произошел в многоэтажном жилом доме в Канске в Красноярском крае, несколько человек пострадали, возбуждено уголовное дело.

    16:01В Париже не признали денонсацию военных соглашений с Нигером путчистами

    Французские власти считают, что военные соглашения были заключены с легитимными властями Нигера, и только они могут их расторгнуть, сообщает МИД республики.

    15:53МАГАТЭ подтвердило отсутствие взрывчатки на крыше энергоблоков ЗАЭС

    Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели крыши энергоблоков Запорожской атомной электростанции и не обнаружили мин или взрывчатку.

    15:45Около 30 человек пострадали из-за пожара в клинике в Германии

    Около 30 человек пострадали в результате пожаре в клинике в немецком городе Хемер, сообщила телекомпания WDR.

    15:37Путин подписал закон о праве силовиков сбивать беспилотники

    Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым силовые ведомства смогут пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    15:29ОПЕК+ подтвердила решение о сокращении добычи нефти до конца 2024 года

    Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в ходе заседания, которое прошло в формате видеоконференции, подтвердил договоренности о сокращении добычи нефти до конца 2024 года, говорится в итоговом коммюнике ОПЕК.

    15:21Ростех разработал приложение для хранения информации на смартфонах

    Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал приложение «Биосейф», которое позволяет пользователям смартфонов хранить личную информацию в зашифрованном виде, безопасность данных обеспечивается за счет применения технологий биометрической аутентификации, говорится в пресс-релизе компании.

    15:14В Госдуме предложили ввести экзамен для таксистов на знание Москвы

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение в Минкультуры с предложением разработать для водителей такси курсы по умению ориентироваться в Москве без навигатора и ввести «Булгаковский экзамен» на знание города.

    15:08Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжили наступление в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    15:07Путин повысил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет

    Президент Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста на срочную службу на три года – до 30 лет.

    14:56В Кремле отреагировали на прибытие нового посла Британии

    В Кремле не ждут, что прибытие нового посла Британии в России Найджела Кейси что-либо изменит в отношениях Лондона и Москвы, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    14:52В Италии назвали три козыря России против Украины

    Россия имеет три важных козыря, которые помогают ей побеждать Украину, – это мощная оборона, тактика боевых генералов и снижение темпов наступления ВСУ, заявил в статье для La Repubblica Джанлука Ди Фео.

    14:50На Донецком направлении за сутки отражено восемь атак ВСУ

    За последние сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:46Эрдоган не исключил визит Путина в Турцию в августе

    Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться в августе, но точная дата пока не определена, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

    4 августа 2023, 16:01

    В Париже не признали денонсацию военных соглашений с Нигером путчистами

    Власти Франции заявили, что не признают денонсации военных соглашений с Нигером путчистами

    В Париже не признали денонсацию военных соглашений с Нигером путчистами
    @ Issifou Djibo/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Французские власти считают, что военные соглашения были заключены с легитимными властями Нигера, и только они могут их расторгнуть, сообщает МИД республики.

    По информации ведомства, правовые рамки ее сотрудничества с Нигером в плане обороны опираются на соглашения, заключенные с легитимными властями Нигера, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

    Вместе с тем, отметили в ведомстве, заявление путчистов «принято к сведению».

    Ранее военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) отказалось от использования силы в отношении Нигера, где мятежники захватили власть в ходе госпереворота.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве и удастся ли им сохранить свое влияние на континенте в целом.

    4 августа 2023, 05:13
    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США

    Посол Антонов отверг обвинения в адрес России в якобы провоцировании продовольственного кризиса

    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США
    @ Jake Warga/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытки обвинить Россию в якобы провоцировании продовольственного кризиса и использовании «продуктов питания в качестве оружия» являются элементов информационной войны, развязанной против нашей страны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, обратил внимание на мантры о «чуть ли не «чудодейственности» украинского зерна». По его словам, при этом всем понятно, что именно Россия, являясь солидным и надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Попытки сравнивать потенциал России и Украины в сфере агроэкспорта дипломат назвал бессмысленными, поскольку доли на мировых площадках отличаются в разы.

    Если американские власти в самом деле заинтересованы в облегчении участи развивающихся государств, им следовало бы снять «санкционные оковы» с Меморандума Россия – ООН о продвижении росагроэкспорта, а также освободить застрявшие в европейских портах сотни тысяч тонн удобрений, подчеркнул Антонов.

    Глава российской дипломатической миссии отметил, что Белый дом не готов воспринимать трезвые аргументы в сфере продовольственной безопасности, поскольку вашингтонских чиновников ослепила «ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести России стратегическое поражение», в том числе на экономическом фронте.

    Именно поэтому, подчеркнул Антонов, США пытались сначала сорвать, а затем занизить значимость блестяще завершившегося в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка. По словам дипломата, в Вашингтоне никак не придут в себя от мысли, что Россия решением президента Владимира Путина поставит африканским странам по 25–50 тыс. тонн зерна безвозмездно.

    Россия, продолжил Антонов, будет помогать Африке в превращении в самобытный и влиятельный центр мирового развития. «Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Континентом», – заключил дипломат.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Коментарии (8)
    1 августа 2023, 18:19
    В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота

    The Sierra Leone Telegraph: В Сьерра-Леоне арестована группа военных за подготовку нападений на госучреждения

    В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота
    @ REUTERS/Cooper Inveen

    Tекст: Ольга Никитина

    Группа высокопоставленных военных в Сьерра-Леоне арестована по подозрению в подготовке массовых акций протеста и подготовке мятежа, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию западноафриканской страны.

    Военные, по данным правоохранителей, планировали провести массовые акции протеста, чтобы «совершить нападение на государственные учреждения», в промежуток между 7 и 10 августа, передает ТАСС со ссылкой на The Sierra Leone Telegraph.

    Власти отметили, что среди задержанных есть высокопоставленные военные, при этом точное число задержанных не раскрывается.

    В июне в Сьерра-Леоне прошли президентские выборы, в результате которых на второй срок был переизбран Джулиус Маада Био.

    Сьерра-Леоне граничит с Гвинеей, где власть захватили военные в результате государственного переворота. 

    Коментарии (6)
    3 августа 2023, 07:41
    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера

    Блинкен: США добиваются возвращения власти правительству Нигера

    США вознамерились вернуть власть президенту Нигера
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора в среду заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе.

    В заявлении американского внешнеполитического ведомства сказано, что США «по-прежнему привержены восстановлению» правительства страны «в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров», передает ТАСС.

    Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    Ранее сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей.

    Напомним, генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума.

    Коментарии (17)
    3 августа 2023, 07:55
    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России

    Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их «зависимыми»

    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    В письме Борреля, текст которого приводит Reuters, констатируется, что в настоящее время мир имеет дело с «перебоями в поставках и повышением цен» на зерно.

    Глава евродипломатии заявил, что ЕС «приложил все усилия», чтобы введенные ограничительные меры не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он утверждает, что санкций в отношении экспорта российских продуктов питания и удобрений в третьи страны нет, передает РИА «Новости» текст заявления Борреля.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    В Кремле подтверждали, что если будут выполнены российские условия по зерновой сделке, Москва готова к ее возобновлению.

    Президент России Владимир Путин говорил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Коментарии (27)
    3 августа 2023, 18:24
    Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС

    Страны Африки потребовали скорейшего разблокирования российских удобрений в портах Евросоюза

    Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок, заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

    Магвенья подчеркнул, что вопрос о необходимости как можно скорее разблокировать в портах Евросоюза российские удобрения обсуждался на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.

    Коментарии (9)
    3 августа 2023, 22:06
    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Путин и лидеры стран Африки отметили прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине

    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    «Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – передает ТАСС содержание документа.

    Кроме того, отмечается, что в ходе прошедшей встречи Путин и главы африканских государств договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, «чтобы постараться продолжить дорогу к миру».

    На пресс-конференции после встречи с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в Африке искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы, касающийся прекращения огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 01:58
    Лидер мятежников Нигера отказался выполнить требование Запада

    Лидер мятежников Тчиани: Нигер не поддастся давлению и не восстановит Базума на посту президента

    Лидер мятежников Нигера отказался выполнить требование Запада
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нигер не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны, заявил лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой государства.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны Евросоюза не станут признавать новую власть в Нигере и потребовал восстановить конституционный порядок в стране.

    Коментарии (5)
    4 августа 2023, 02:56
    Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США

    Свергнутый президент Нигера Базум обратился к США и миру с просьбой восстановить порядок в стране

    Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США
    @ Bernd Von Jutrczenka/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Мохамед Базум, свергнутый с поста президента Нигера в результате военного переворота, призвал Соединенные Штаты и все мировое сообщество помочь восстановить конституционный порядок в государстве.

    Базум в статье для газеты The Washington Post написал, что обращается к США и всему миру «в час нужды». Он заявил о необходимости вместе «сражаться за общие ценности», к которым политик отнес «демократический плюрализм и уважение верховенства закона», передает ТАСС.

    Переворот Базум назвал «трагедией для нигерийцев». По словам свергнутого главы Нигера, успех мятежников приведет к «катастрофическим последствиям далеко за границами» республики.

    Ранее в пятницу мятежники Нигера объявили о прекращении полномочий послов республики во Франции, США, Нигерии и Того. Также новые власти страны денонсировали военные соглашения с Францией и пообещали, что немедленно ответят на любую агрессию со стороны Сообщество стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС).

    Со своей стороны Махаман Усман, занимавший пост президента Нигера в 1993–1996 годах, заявил, что свергнутый режим плохо управлял страной и сам пришел к власти в результате череды «выборных маскарадов».

    Коментарии (13)
    2 августа 2023, 22:32
    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру

    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру, за исключением частных программ

    Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Всемирный банк объявил о решении приостановить выделения средств Нигеру в связи с переворотом в этой стране, исключение составят только программы в частном секторе.

    В заявлении организации говорится, что Всемирный банк обеспокоен попытками «свергнуть демократически избранное правительство Нигера», а прекращение выделения средств стране названо «ответной мерой», передает ТАСС.

    При этом партнерство в частном секторе рекомендовано продолжить «с осторожностью».

    Востоковед Алексей Маслов заявил ранее, что если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай.

    Коментарии (10)
    2 августа 2023, 23:24
    Франция собралась блокировать продажу США своего ядерного бизнеса

    Bloomberg: Франция намерена блокировать продавать США компанию – поставщика деталей для ядерных реакторов Velan

    Франция собралась блокировать продажу США своего ядерного бизнеса
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция рассматривает варианты действий, направленных на то, чтобы местная компания – поставщик оборудования для ядерных реакторов Velan SAS не оказалась в руках Соединенных Штатов, пишут американские СМИ.

    Источники Bloomberg утверждают, что Франция заинтересована в этом, поскольку «стремится защитить свою стратегическую отрасль».

    Как поясняет издание, американская компания Flowserve в рамках сделки на 247 млн долларов планировала поглощение французского подразделения компании Velan Inc (базируется в Канаде). Во Франции она занимается поставкой деталей для одного из крупнейших в мире операторов АЭС Electricite de France. Сделку собирались закрыть до конца второго квартала, однако ее отложили.

    Отмечается, что французский поставщик запчастей для атомных подводных лодок Segault SAS уже вышел из сделки по продаже США на фоне усилий, которое предприняло французское правительство для возвращения ключевой технологии в государственную собственность. Источники агентства говорят, что в ближайшие недели будет создан фонд для ее покупки.

    По данным Bloomberg, Париж может либо заблокировать его покупку, либо ввести ограничения. Решение, как ожидается, будет принято в скором времени.

    Сенатор Мари-Ноэль Линеманн отмечала, что если США получат контроль над Velan SAS, то смогут помешать экспорту французских ядерных реакторов в Китай.

    Коментарии (0)
    1 августа 2023, 18:50
    Востоковед: Если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай

    Востоковед Маслов: Москве сейчас следует внимательно следить за развитием ситуации в Нигере и действовать аккуратно

    Востоковед: Если западные компании покинут Нигер, то самые выгодные контракты получит Китай
    @ IMAGO/Joerg Boethling/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    «Очевидно, что военный переворот в Нигере был плохо подготовлен. Лидеры мятежа не очень понимают, что им делать, поскольку каждое новое действие лишь ухудшает ситуацию», – сказал газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Алексей Маслов. Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать объявлением им войны интервенцию в Нигер.

    «Не удивлюсь, если в конечном счете ситуация обернется гражданской войной», – добавил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова.

    «Многие страны имеют свои интересы в Нигере. Государство было одним из последних бастионов бывшей французской колониальной империи. Активно со старым правительством Ниамея работали США и Италия, также заинтересованные в сохранении официального руководства», – акцентировал собеседник.

    «В то же время Китай, который активно инвестировал в горнодобывающую и нефтяную промышленность Нигера, пока молчит и не выказывает своих предпочтений относительно правительства страны. Но надо понимать, что недавние перевороты в Западной Африке совершались в государствах с сильным влиянием КНР. Кроме того, если западные компании покинут Ниамей, то Пекин получит самые выгодные контракты», – пояснил он.

    «Африканские страны разделились относительно ситуации на два лагеря. Прозападные правительства поддержали старые власти Нигера. Те, кто тесно сотрудничает с Китаем, оказались на стороне мятежников. Но несмотря на громкие заявления, все будут ждать реакции покровителей, прежде чем предпринимать какие-то реальные действия», – считает эксперт.

    «Что касается России, то Москве сейчас следует внимательно следить за развитием ситуации и действовать аккуратно. РФ может сотрудничать с любым правительством Нигера. Новые власти страны находятся в достаточно шатком положении. Если мы однозначно поддержим их, то в случае проигрыша мятежников рискуем потерять возможность взаимодействия с Ниамеем», – резюмировал Маслов.

    Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что интервенция в Нигер будет считаться объявлением войны этим двум странам. Также они объявили о готовности выйти из ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) в случае вмешательства в дела соседа.

    В поддержку новых властей Ниамея выступил и Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи. Канцелярия президента республики выразила уверенность, что руководство Нигера предпримет все необходимые шаги для достижения «стабильности и согласия» как в стране, так и в субрегионе.

    Вместе с тем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель считает силовой переворот в Нигере неприемлемым. Также он призвал освободить задержанных министров и высокопоставленных чиновников администрации Мохамеда Базума. Кроме того, Боррель поддержал все меры, принятые ЭКОВАС против новых властей Ниамея.

    Франция также выступила против мятежников. «Данный переворот абсолютно незаконен и чрезвычайно опасен для нигерийцев, для Нигера и для всего региона. Мы призываем освободить президента Базума и прекратить нарушать конституционный порядок», – сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В свою очередь военные Нигера обвинили французские власти в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума. Об этом заявил официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман.

    При этом российская сторона выступает за восстановление законности в Нигере и призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 13:36
    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

    Американист Васильев: США боятся новых переворотов в странах Африки после мятежа в Нигере

    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера
    @ Carley Petesch/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Ситуация в Нигере может повториться в ряде других стран Африки, что подставит под угрозу влияние США в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заявили, что будут добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.

    «Штаты серьезно заинтересованы в Нигере, в том числе за счет наличия там урановых рудников. Президент Мохамед Базум устраивал США тем, что экспорт сырья из страны не шел в Россию и Китай. Мы знаем, насколько ревностно США относятся к другим участникам «клуба ядерных держав», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «С другой стороны, если рассматривать политический аспект, страны Африки подвержены переворотам. Соединенные Штаты боятся, что Нигер спровоцирует серию мятежей на континенте. Тогда Вашингтон может потерять контроль над другими африканскими государствами», – отметил он.

    «В этом контексте все больше стран могут переориентироваться на другие крупные государства, в частности, на Россию. Кстати, возможность такого варианта развития событий подтвердил саммит Россия – Африка. Сегодня есть все предпосылки для усиления геополитической разновекторности континента, которая будет выбирать партнерство с Москвой и Пекином, а не с западными странами», – полагает собеседник.

    «Американцы уже пригрозили экономическими санкциями Нигеру. И нет сомнений в том, что они будут реализованы. Вместе с тем, я думаю, Штаты вряд ли решатся на введение своего военного контингента в страну для разрешения политической ситуации. Но при определенных обстоятельствах они могут попытаться прибегнуть к помощи союзников и пойти по ливийскому сценарию», – заключил Васильев.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе. Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    В свою очередь лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой Нигера, заявил, что не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета. Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Также сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей. Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».

    Госдеп США в свою очередь заявил, что американская сторона «продолжает контакты на самом высоком уровне» с Нигером. Констатируется также, что сенаторы США утвердили кандидатуру посла США в этой стране.

    Напомним, нигерийские военные объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. Франция потребовала освободить Базума. Новые власти страны отвергли это требование, заявив, что Нигер не склонится под международным давлением.

    Коментарии (0)
    2 августа 2023, 08:34
    Нигер открыл границы с пятью государствами

    Захватившие власть в Нигере военные открыли границы с пятью государствами

    Tекст: Александра Юдина

    Захватившие власть в Нигере военные приняли решение открыть границы с пятью соседними государствами, сообщает France Presse.

    Так, открыто сухопутное и воздушное сообщение с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом. Об этом решении военные объявили в телеэфире, передает «Российская газета».

    Напомним, нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен. После того как Франция потребовала освободить Базума, новые власти обвинили Париж в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента.

    Тем временем в Белом доме заявили, что не видят признаков причастности Москвы к госперевороту в Нигере.

    Коментарии (0)
    4 августа 2023, 02:41
    Мятежники Нигера прекратили полномочия послов в четырех странах

    Мятежники Нигера прекратили полномочия послов страны во Франции, США, Нигерии и Того

    Мятежники Нигера прекратили полномочия послов в четырех странах
    @ Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Национальный совет спасения родины (правящий орган мятежников Нигера) объявил о прекращении полномочий послов республики, работающих в четырех государствах. Кроме того, мятежники денонсировали военные соглашения с Францией.

    Как сообщил по национальному ТВ представитель совета полковник Амаду Абдраман, прекращены полномочия послов Нигера во Франции, США, Нигерии и Того.

    Помимо этого, мятежники денонсировали соглашения с Францией в области безопасности и обороны. Речь идет о соглашениях, касающихся дислокации французских военных отрядов и статуса присутствующих в рамках борьбы с джихадистами военнослужащих, передает ТАСС.

    Кроме того, мятежники заявили, что ответ на любую агрессию со стороны Сообщество стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) со стороны новых властей Нигера будет немедленным, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Также в Нигере решили отменить комендантский час, действовавший с 26 июля.

    Ранее в Нигере приостановили вещание французских телеканалов и радио.

    Напомним, ЭКОВАС ранее пригрозило новым властям Нигера военными мерами.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 21:19
    Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере

    Телеканал France 24 и радио RFI обвинили участников переворота в приостановке их вещания

    Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере
    @ Benjamin Polge/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вещание телеканала France 24 и радиостанции RFI было прервано в Нигере по вине участников недавнего переворота, но доступ к каналам можно получить альтернативными способами, сообщило радио RFI.

    В сообщении СМИ отмечается, что вещание программ французского телеканала и радио было прервано через неделю после переворота в Нигере. Группа, владеющая телеканалом и радиостанцией, назвала произошедшее цензурой, указав такая же ситуация с французскими СМИ произошла после переворотов в Буркина-Фасо и Мали, передает ТАСС.

    Согласно данным компании, аудитория RFI в Нигере в 2022 году составляла 1,9 млн человек (18% населения), а эфир France 24 смотрело до «четверти населения» страны. Телеканал и радиостанция опубликовали способы подключения к ним в Нигере.

    В МИД Франции осудили приостановку вещания RFI и France 24 в Нигере, подчеркнув свою «неизменную и решительную приверженность свободе прессы». Там считают, что вещание СМИ прервали из-за авторитарных репрессий совершивших госпереворот в семье. Министерство осудило эти нарушения свобод и, в частности, ограничение свободы президента страны Мохамеда Базума.

    Ранее генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума. Между тем, совершившие в Нигере госпереворот военные обвинили французские власти в попытке начать военную операцию.

    Напомним, посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации соотечественников из страны.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин повысил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет
    Путин подписал закон о блокировке счетов попавших под санкции иностранцев
    МАГАТЭ подтвердило отсутствие взрывчатки на крыше энергоблоков ЗАЭС
    Взрыв газа произошел в жилом доме в Канске
    FT: Попытки Киева заручиться поддержкой стран Глобального Юга терпят неудачу
    В администрации президента выразили большую озабоченность выборами в Хакасии
    Около 30 человек пострадали из-за пожара в клинике в Германии

    Как российской экономике удается показывать рост

    Несмотря на санкции и СВО, российская экономика продолжает показывать результаты лучше ожиданий. Российский президент рассказал, что стало главным локомотивом роста нашей экономики в 2023 году. В первую очередь это промышленность, которая выполняет возросшие заказы как россиян, так и оборонки. Реальные доходы населения показали максимальный рост за два года. Как это удается? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина атаковала Новороссийск по наводке НАТО из космоса

    ВСУ не оставляют попыток навредить России в Черном море. На этот раз противник при помощи БЭК решил атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Однако поставленных целей противник не достиг. Вместе с тем в экспертной среде вновь поднимают вопрос о способах защиты как российской акватории, так и самих кораблей ЧФ России. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия лишает Украину выхода к морю

    В результате российских ударов по Измаилу серьезно повреждена портовая инфраструктура, в том числе здание Дунайского пароходства и другие объекты. Работа порта, который оставался последней возможностью для транспортировки украинского зерна по воде, приостановлена. С учетом ранее нанесенных ударов по порту в Одессе Украина фактически лишается полноценного доступа к Черному морю. Как России удалось отрезать ВСУ от выхода к большой воде? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия довела западную разведку до крайностей

    Участились случаи прямых обращений западных разведок к российским гражданам – их зовут стать предателями, сотрудничать, продавать Родину. Этим отметился и глава британской разведки МИ6 Ричард Мур, и представители ЦРУ, и настолько, что МИД РФ предложил действовать зеркально и способствовать работе граждан западных стран на разведку России. Какое отношение все это имеет к реальной работе разведок? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

    • В США намекнули на смерть Зеленского

      Влиятельное американское издание Politico решило пофантазировать, как будет развиваться конфликт на Украине в случае смерти президента Владимира Зеленского. Там пришли к выводу, что конфликт продолжится, а руководить государством будет некий «союз четырех». Кто эти четверо? И с чего вдруг такие материалы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............