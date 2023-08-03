Запад встревожен африканским успехом России

Аналитик Би-би-си Пол Мелли: Запад недоволен усилением влияния России в Африке

Tекст: Валерия Вербинина

Африка пришла в движение. Череда обострившихся конфликтов и военных переворотов, очередным из которых является переворот в Нигере, стала следствием процесса, одним из результатов которого почти наверняка будет изменение баланса сил на континенте. И то, что этот баланс может быть переигран не в пользу Запада, уже сейчас стало источником головной боли для множества западных экспертов и политиков.

Ситуация в Нигере заставляет особенно нервничать Францию, которая владела страной до 1960 года. И не только потому, что демонстранты, поддержавшие переворот, кричали «Долой французов», топтали их флаги, швыряли камнями во французское посольство и содрали с него табличку. Они также махали российскими флагами, кричали «Да здравствует Россия» и «Да здравствует Путин». Причем все это происходило аккурат в те дни, когда на берегах Невы разворачивался саммит Россия – Африка.

Хотя Франции все же пришлось признать, что причиной переворота стали внутренние противоречия, то есть Россия тут ни при чем, происшедшее стало для французов крайне неприятным сюрпризом. Даже несмотря на то, что уже имеется опыт соседних с Нигером стран, который должен был подготовить соотечественников Макрона к тому, что бывших колонизаторов в Африке не любят.

Впрочем, когда отдельные африканские страны заявляют, что отказываются от французского – как официального – языка и переходят на английский, Франция вздыхает, но как-то находит в себе силы смириться. Зато когда скандируют пророссийские лозунги, французским элитам становится невыносимо и вообще очень хочется понять, кто виноват и что делать.

Винить себя и свое прошлое колонизаторов у французов не получается, несмотря на их пламенное – на словах – обличение колониализма. Остается только привычно обвинять Россию, а когда она ни при чем, говорить, что она все равно извлечет из происходящего выгоду (как будто Запад не занимается тем же самым в любой ситуации). И французские власти, которые вынуждены наблюдать, как их сфера влияния в Африке съеживается, однозначно оценили планы по открытию российских посольств в тех африканских странах, откуда Россия была вынуждена уйти после развала СССР, как очередное покушение на их интересы.

Как заявил в интервью «Фигаро» Арно Дюбьян, эксперт по российской внешней политике и ее африканского направления: «Буркина-Фасо с прошлого года развернулось к России, и Москва вновь открывает там свое посольство, которое было закрыто после краха СССР – в 1992 году». К странам, которые оказались подвержены влиянию России, он также относит Судан, ЦАР и Мали.

«Кремль является бенефициаром (перемен в Африке), но редко запускает эти процессы, – продолжил Дюбьян. – В том, что касается Нигера, американцы держались начеку и уже дали знать, что не видят в событиях русского следа. Однако русские всегда сумеют обратить ситуацию в свою пользу». Эксперт считает, что «в Африке Россия сделала ставку на антиколониальный дискурс, который направлен главным образом против Франции».

Этот антиколониальный дискурс настолько выбил французов из колеи, что они даже ввели

термин «Русафрика» – по аналогии с «Франсафрикой», которая по умолчанию включает бывшие французские колонии, в которых Франция пытается сохранить свое влияние.

Некоторые, как исследователь Тьерри Виркулон, успели выстроить уже целую систему: «Африка стала территорией прямого противостояния между Францией и Россией в 2017 году… после того, как первые западные санкции были приняты против России, власти последней решили перейти в контрнаступление. Россия хочет развивать свое влияние в Африке и минимизировать влияние французское, чтобы пошатнуть позиции Франции… Проблема заключается в том, что Франция слишком поздно спохватилась и осознала, чем ей грозят «вагнеровцы» в ЦАР, а затем в Мали».

Схожую позицию высказал в материале Би-би-си аналитик Пол Мелли, рассуждая о саммите Россия – Африка в статье под характерным заголовком «Путин ищет пути расширения своего влияния». Он открыто признал, что западных политиков тревожит «намерение Кремля распространить свое политическое, военное и экономическое влияние к югу от Сахары». «До сих пор, – продолжает автор, –

коллективный Запад рассматривал Китай как своего главного конкурента в Африке. Сейчас он с глубоким неудовольствием видит возвращение влияния России».

Помимо присутствия российских ЧВК, Западу не нравятся торговые соглашения между Россией и странами Африки, равно как и перспектива научного и технического сотрудничества. «Следуя этой программе, Россия сможет опираться на академические и научные связи, наработанные в эпоху холодной войны, когда многие африканцы учились в советских университетах», – продолжает Мелли.

И даже тем, что Россия поставляет зерно в Африку на гуманитарной основе, она автору статьи не нравится, потому что «ничто не указывает на то, что Москва действительно желает стать важным поставщиком продовольственной помощи в масштабах, сравнимых с масштабами ЕС или США». Автор не договаривает, что гуманитарная помощь на самом деле является мощным орудием влияния на умы людей, и прагматичный Запад расценивает ее именно в таком качестве.

Речь идет не только о гуманизме, но и о важной составной части так называемой мягкой силы. Поэтому желание России облегчить положение самых бедных стран Африки для Запада интерпретируется как очередная попытка подвинуть коллективный Запад в том, что они считают зоной своего влияния.

Бывший глава французской разведки Ален Жюйе, который ведет YouТube-канал, посвященный геополитике, охарактеризовал происходящее как историческое завершение периода «Франсафрики».

Однако в книге, которую пишет история, если одна глава заканчивается, сразу же начинается другая глава. Если Франция уходит, то важно, кто придет на ее место. То, что Россия расширяет свое дипломатическое присутствие в Африке и упрочивает свое влияние на всех уровнях, многое значит. И в конце концов, если на Западе так хотят видеть «Русафрику», то они ее и получат.