Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».9 комментариев
Путин заявил о намерении помочь странам Африки в открытии посольств в России
Путин заявил о намерении Москвы помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России
Москва намерена помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России, а также готова восстановить и открыть новые российские загранучреждения на Африканском континенте заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
«Внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые российские загранучерждения, а также увеличить штат сотрудников в ряде действующих посольств. Со своей стороны мы приветствовали бы встречные шаги африканских друзей и окажем поддержку в открытии у нас новых посольств, консульств, представительств африканских стран», – цитирует ТАСС Путина.
Он также подчеркнул, что Россия и Африка намерены и далее укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах.
«Несколько слов – об экономическом и гуманитарном сотрудничестве с Африкой. Проведенный вчера форум свидетельствует, что и Россия, и африканские страны действительно хотят укреплять взаимодействие в этих сферах. И прямо скажу: нашим предпринимателям есть, что предложить уважаемым партнерам из Африки», – отметил президент.
Ранее Путин заявил, что Африка становится новым центром силы.
Также президент отметил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.