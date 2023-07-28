Путин заявил о намерении помочь странам Африки в открытии посольств в России

  • Путин: Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

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    Новости
    11:48Минобороны Британии по ошибке отправляло секретные письма для Пентагона в Мали

    Минобороны Великобритании много лет отправляло адресованные Пентагону электронные письма с секретной информацией в Мали из-за опечатки в адресе – «.ml», вместо «.mil», сообщает The Times со ссылкой на британских официальных лиц.

    11:39Путин заявил о намерении помочь странам Африки в открытии посольств в России

    Москва намерена помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России, а также готова восстановить и открыть новые российские загранучреждения на Африканском континенте заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    11:33Путин: Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса

    Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    11:29Путин пообещал продолжить подготовку силовиков из Африки в российских вузах

    Россия продолжит подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в своих специализированных учебных заведениях, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    11:26Путин: Россия и Африка не приемлют санкций в отношении стран с независимым курсом

    Россия и африканские государства сообща выступают против односторонних санкций в отношении стран, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    11:25Рогов заявил о потере ВСУ трех тысяч солдат под Старомайорским

    ВСУ с начала наступления при попытках занять село Старомайорское на Времевском направлении запорожской линии соприкосновения в июне потеряли более трех тысяч человек, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    11:19Путин: Россия выделит Африке около 90 млн долларов

    Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит на эти цели еще 90 млн долларов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    11:11Путин: Африка становится новым центром силы

    Африка становится новым центром силы, и с этим придется считаться остальному миру, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    11:10Путин: Некоторые проявления колониализма не изжиты

    Проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    11:08Ростех создал отечественную систему связи «борт – земля»

    Компании «Азимут» и «Инфоком-Авиа» Ростеха создали оборудование и внедрили сервис цифровой связи «борт – земля» для российских авиакомпаний, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

    11:03Путин направил приветствие участникам молодежного форума «Территории смыслов»

    В Солнечногорске Московской области состоялось открытие Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», первыми участниками которого стали 350 философов, социологов, преподавателей гуманитарных дисциплин, ученых и историков.

    11:01Путин и лидеры стран Африки собрались для общего фото перед основной пленаркой саммита

    Президент Владимир Путин и лидеры африканских государств собрались для совместного фотографирования перед началом пленарного заседания саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

    10:51В Госдуме предложили сажать за мелкие взятки на срок до четырех лет

    На рассмотрение Госдумы внесли законопроект о заключении на срок от трех до четырех лет за взятки размером не больше 10 тыс. рублей, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

    10:45Начались клинические испытания актуализированного варианта вакцины «Спутник»

    Вакцина от коронавируса «Спутник», обновленная для защиты против новых вариантов вируса, проходит клинические испытания, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    10:42Балицкий рассказал о напряженной обстановке на Времевском направлении

    Российские войска контролируют Времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    28 июля 2023, 11:39

    Путин заявил о намерении помочь странам Африки в открытии посольств в России

    Путин заявил о намерении Москвы помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России

    Tекст: Вера Басилая

    Москва намерена помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России, а также готова восстановить и открыть новые российские загранучреждения на Африканском континенте заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    «Внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые российские загранучерждения, а также увеличить штат сотрудников в ряде действующих посольств. Со своей стороны мы приветствовали бы встречные шаги африканских друзей и окажем поддержку в открытии у нас новых посольств, консульств, представительств африканских стран», – цитирует ТАСС Путина.

    Он также подчеркнул, что Россия и Африка намерены и далее укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах.

    «Несколько слов – об экономическом и гуманитарном сотрудничестве с Африкой. Проведенный вчера форум свидетельствует, что и Россия, и африканские страны действительно хотят укреплять взаимодействие в этих сферах. И прямо скажу: нашим предпринимателям есть, что предложить уважаемым партнерам из Африки», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил, что Африка становится новым центром силы.

    Также президент отметил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

    27 июля 2023, 20:40
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

    В сообщении ведомства в Twitter (заблокирован в России) говорится, что президентский вертолет скоро будет доставлен в Зимбабве, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава сообщил, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных российских вертолетов.

    Ранее на встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам.

    Второй саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум.

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    27 июля 2023, 21:27
    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой

    Путин процитировал африканскую поговорку о дружбе на торжественном приеме саммита Россия – Африка

    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка.

    «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он также процитировал африканскую поговорку: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе».

    «Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», – отметил президент.

    Путин также заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

    «Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», – отметил президент.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

    Коментарии (11)
    27 июля 2023, 15:21
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.

    По его словам, у ВСУ потери свыше 200 человек, передает ТАСС. Президент рассказал, что в среду шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

    «Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванного подразделения, а 40% – летчиками боевой авиации», – сказал Путин.

    «К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – в разы, более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника», – добавил Путин.

    Он также заявил об активизации боевых действий на Запорожском направлении. «Действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара – на Запорожском направлении», – сказал Путин.

    Он отметил, что «ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями». По словам Путина, сегодня украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, «которые они оставили вчера на поле боя», но были рассеяны российскими войсками.

    Ранее Минобороны России заявило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

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    27 июля 2023, 14:58
    Эксперт: Переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана

    Эксперт Анпилогов спрогнозировал последствия переворота в Нигере для атомной промышленности Франции

    Эксперт: Переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию. А Париж в них очень нуждается. Кроме того, мятежники могут искать союзника в лице России, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Нигере произошел военный переворот.

    «После переворота в Нигере появилась опасность отмены поставок урана во Францию или же продажи его на более равных для африканцев условиях. На данный момент Париж ведет в своих бывших колониях политику неэквивалентного обмена ресурсами», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Ранее такую же политику эксплуатации Париж проводил и в Мали, однако после военного переворота Франция потеряла доступ к местным месторождениям. Но в случае с Нигером стоит учитывать, что это центральноафриканская страна, не имеющая выхода к морю», – пояснил эксперт.

    «Соответственно, Ниамей вынужден продавать свои ресурсы либо через Алжир, либо через страны Гвинейского залива. Все решения по этому вопросу будут приниматься в тесном взаимодействии с соседями. И будущее торговли ураном будет сильно зависеть от антиколониальных настроений в государствах региона», – отметил он.

    «Также необходимо отметить, что даже если попытка переворота в Нигере провалится, перед правительством страны будет стоять множество социально-экономических проблем. Скорее всего, государство будет пытаться ослабить зависимость от Франции и выстроить с ней более эквивалентный обмен ресурсами», – акцентировал собеседник.

    «Примечательно, что переворот в Нигере произошел на фоне серьезных проблем во французской атомной энергетике, которая производит около 70% электричества в стране. Дело в том, что Париж с 90-х годов не строил новые блоки АЭС, многие реакторы очень старые, а вечно продлевать их срок эксплуатации невозможно», – подчеркнул эксперт.

    «Что касается возможных отношений нового правительства Нигера с Россией, то пока что никакие политические заявления от лидеров переворота не прозвучали. Но свергнутого президента уже поддержали США и Франция, поэтому мятежники могут начать искать альтернативные центры силы, одним из которых является наша страна», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее военные Нигера выступили с заявлением в эфире национального телевидения, объявив об отстранении Мохамеда Базума с поста президента страны и закрытии границ республики.

    Напомним, в среду утром группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала дворец главы государства. Базума и его семью, а также министра иностранных дел страны взяли в заложники.

    Журнал Jeune Afrique отмечает, что гвардию возглавляет генерал Омар Тчиани, который находился на посту еще при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу. Базум оставил его в должности после прихода к власти. Источники издания утверждают, что в последние дни руководитель страны рассматривал возможность отправить руководителя ведомства в отставку.

    МИД России призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

    Коментарии (6)
    27 июля 2023, 15:07
    Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки

    Путин: Россия готова безвозмездно поставить по 25-50 тыс. тонн зерна шести странам Африки

    Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    Глава государства уточнил, что зерно может быть поставлено в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею. При этом президент пообещал обеспечить бесплатную доставку, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что западные страны препятствуют поставке зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе.

    Коментарии (32)
    27 июля 2023, 16:45
    Эксперт: Смена власти в Нигере может способствовать сближению страны с Россией

    Африканист Андреева: Переворот в Нигере может подорвать позиции Франции в стране и улучшить отношения с Россией

    Эксперт: Смена власти в Нигере может способствовать сближению страны с Россией
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Нигер после переворотов в Мали и Буркина-Фасо был ключевым ориентиром Франции в районе Сахеля. Поэтому смена руководства в Ниамее может ослабить позиции Парижа и повернуть африканское государство в сторону Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала африканист Тамара Андреева. Ранее военные Нигера объявили об отстранении президента республики Мохамеда Базума.

    «Напряженность в отношениях между правительством и армией присутствует в политической жизни Нигера достаточно давно. Сам президент пока не делал заявлений о своей отставке, а в социальных сетях выразил надежду на сохранение достижений демократии в стране», – сказала аналитик Института Африки РАН Тамара Андреева.

    «Успешные государственные перевороты в Мали и Буркина-Фасо создали прецеденты, которые оказали влияние на происходящие сейчас события. В стратегически важном для Франции треугольнике, состоящим из этих трех стран, Ниамей был последним, чье руководство оставалось гражданским. А президент республики Базум продолжал прозападную политику предшественника», – отметила она.

    «События в граничащих с Нигером странах превратили его в один из ключевых ориентиров Франции в районе Сахеля. В частности, из-за наличия авиабазы и присутствия контингента военных. Переворот может изменить отношения между Ниамеем и Парижем, как это уже произошло в Мали и Буркина-Фасо», – подчеркнула собеседница.

    «В ноябре 2022 года в Мали была запрещена деятельность всех НКО, спонсируемых Францией. В Буркина-Фасо в декабре того же года приостановили вещание радиостанции RFI. Позиции Парижа в регионе ослабевают, а военные пользуются этим, называя бывших колонизаторов виновниками коррупции и проблем с безопасностью», – акцентирует эксперт.

    «Если военные придут к власти, стоит ожидать сближения Ниамея и Москвы из-за потери позиций Парижа. Например, Мали и Буркина-Фасо позитивно говорят о сотрудничестве с нашей страной и представлены на саммите «Россия – Африка» на уровне первых лиц», – резюмировала Андреева.

    Ранее военные Нигера в эфире национального телевидения объявили об отстранении от должности президента республики Мохамеда Базума и закрытии границ страны. Главу государства Мохамеда Базума и его семью, а также министра иностранных дел страны взяли в заложники.

    Руководство вооруженных сил республики сообщило о солидарности с военными. Это решение обосновано стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить неприкосновенность президента Нигера.

    Командование указало, что внешнее военное вмешательство в Нигер обернется катастрофическими последствиями для населения. Также штаб ВС страны призвал мятежников сохранить боеспособность для борьбы с террористами и преступниками.

    МИД России призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана.

    Коментарии (3)
    27 июля 2023, 21:48
    Путин оценил прибытие в Россию делегаций из почти всех африканских стран

    Путин заявил, что в России рады приезду делегаций почти из всех стран Африки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме для почетных гостей саммита Россия – Африка.

    «Мы рады, дорогие друзья, что в Санкт-Петербург прибыли главы государств и правительств, ведущие политики и государственные деятели практически из всех стран Африки. Здесь присутствуют и руководители органов африканских интеграционных объединений. Столь представительный состав участников, собравшихся в нашей Северной столице, как мы называем Петербург, убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств континента расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, это реально подтверждает общие намерения вывести отношения между Россией и странами Африки на новый, еще более продвинутый уровень во всех ключевых сферах, и саммит призван этому содействовать.

    Ранее Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

    Коментарии (39)
    27 июля 2023, 13:15
    Путин призвал перейти в расчетах с Африкой на национальные валюты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо активнее переходить в расчеты на национальные валюты со африканскими странами, в том числе на рубль, заявил президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка.

    «Для дальнейшего расширения спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в расчетах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль», – цитирует Путина ТАСС.

    Москва готова помогать странам Африки с развитием финансовой инфраструктуры, подключением банковских учреждений к системе передачи финансовых сообщений, позволяющей проводить трансграничные платежи.

    Коментарии (0)
    27 июля 2023, 20:23
    Путин отметил вклад советских военных в разгром противника в Корейской войне

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, в котором обратил внимание на вклад советских военных в разгром противника.

    «В ходе жестоких сражений 1950–1953 годов воины Корейской народной армии под руководством верховного главнокомандующего товарища Ким Ир Сена, преодолев все испытания и проявив массовый героизм, отстояли свободу и независимость родины. Весомый вклад в разгром противника внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе летчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов», – напомнил глава российского государства в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 26 июля, провел в Пхеньяне встречу с российской военной делегацией, возглавляемой министром обороны России Сергеем Шойгу, который передал Ким Чен Ыну послание от Путина.

    Коментарии (5)
    27 июля 2023, 12:39
    Путин: Торговля продукцией АПК между Россией и Африкой в 2022 году выросла на 10%

    Путин: Торговля товарами АПК между Россией и Африкой в 2022 году выросла на 10%, а с начала 2023 года увеличилась на 60%

    Tекст: Алина Власенко

    Торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и странами Африки в 2022 году выросла на 10%, а с начала 2023 года увеличилась на 60%, заявил президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка.

    Путин уточнил, что в прошлом году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки составила 6,7 млрд долларов. Российский лидер также добавил, что российско-африканский товарооборот составил 18 млрд долларов, и назвал это результатом саммита, который прошел в Сочи в 2019 году, передает ТАСС.

    По словам Путина, потенциал африканских стран не вызывает сомнений, а среднегодовые темпы роста ВВП континента превышают общемировые показатели. «Так, среднегодовые темпы роста ВВП Африканского континента за последние 20 лет составили 4–4,5% в год», – уточнил президент.

    В четверг Путин принимает участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. Перед заседанием глава Российского государства провел встречу с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

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    27 июля 2023, 18:48
    Путин наградил погибшего военкора Журавлева орденом Мужества
    Путин наградил погибшего военкора Журавлева орденом Мужества
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военный корреспондент Ростислав Журавлев награжден орденом Мужества посмертно, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Военкор РИА «Новости» Журавлев награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга», сообщается на сайте Кремля.

    Орденами Мужества также награждены фотограф агентства Константин Михальчевский, корреспондент и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

    Напомним, во время атаки ВСУ журналисты «Известий» и РИА «Новости» готовили материалы об украинских обстрелах кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области. Ранения получили четыре корреспондента, Журавлев скончался во время эвакуации.

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    27 июля 2023, 12:02
    Путин пообещал сохранить надежный экспорт продовольствия в Африку

    Путин: Россия не перестанет быть надежным поставщиком продовольствия в африканские страны

    Tекст: Алина Власенко

    Россия продолжит оставаться надежным поставщиком продовольствия в страны Африки, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

    Российский лидер в ходе переговоров уточнил, что в 2022 году продуктовый экспорт российских товаров составил 4,7 млрд долларов, передает ТАСС.

    Ранее Путин в рамках переговоров с представителями делегаций африканских стран выразил надежду, что Африканский союз уже в сентябре станет полноправным членом «Большой двадцатки».

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    27 июля 2023, 12:41
    Путин: Запад препятствует поставкам зерна, но в продовольственном кризисе обвиняет Россию

    Tекст: Алина Власенко

    Западные страны препятствуют поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняют Россию в мировом продовольственном кризисе, заявил президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка.

    Российский лидер указал, что для ряда западных стран в последние десятилетия и столетия характерно говорить неправду, передает ТАСС.

    Он также пообещал, что Россия будет поддерживать нуждающиеся государства и регионы, способствовать справедливому распределению ресурсов. В частности, указал президент, Россия в течение четырех месяцев готова бесплатно направить Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25–50 тыс. тонн зерна.

    Путин подчеркнул, что именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Так, по словам президента, доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, в то время как доля Украины – менее 5%.

    Глава государства также сообщил, что Россия за первые шесть месяцев 2023 года экспортировала в Африку 10 млн тонн зерновых, а в 2022 году поставила 11,5 млн тонн.

    Ранее Путин заявил, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено, а помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.

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    27 июля 2023, 19:40
    Путин заявил о поддержке КНДР действий России в СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Северокорейское руководство солидарно с российским по теме спецоперации на Украине, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

    «Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Запад пытается препятствовать установлению «подлинно многополярного, справедливого миропорядка», который основан на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств, подчеркнул глава российского государства.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в эту страну обменялся с лидером КНДР Ким Чен Ыном мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

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    27 июля 2023, 12:28
    Путин: Ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено

    Tекст: Алина Власенко

    Ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено, а помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений, заявил президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка.

    Так, Путин напомнил, что зерновая сделка содержала обязательства по снятию незаконных препятствий для поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. «Ни одно из условий сделки … выполнено не было», – заявил президент.

    Глава государства уточнил, что на беднейшие страны Африки в рамках зерновой сделки ушло менее 1 млн тонн грузов по зерновой сделке, в то время как в целом за год зерновой сделки с Украины было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из них более 70% поступило в богатые страны.

    Путин также добавил, что из 262 тыс. тонн заблокированных в Европе удобрений из России удалось отправить только две небольшие партии – 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. тонн Кению, передает ТАСС.

    Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

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