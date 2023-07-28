Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».7 комментариев
Путин: Африка становится новым центром силы
Путин: Миру придется считаться с тем, что Африка становится новым центром силы
Африка становится новым центром силы, и с этим придется считаться остальному миру, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.
По словам Путина, эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое, но не без сопротивления со стороны тех, кто привык к собственной монополии в мировых делах.
Глава государства также подчеркнул, что позиции России и стран Африки по международным вопросам очень близки или полностью совпадают, передает ТАСС. В частности, Путин уточнил, что Россия и государства Африки выступают за построение новой более справедливой архитектуры мироустройства, отстаивают международное право и центральную роль ООН.
Ранее Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.