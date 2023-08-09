Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке нацгвардии

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    Россия вернула себе фондовый рынок
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    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия

    В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    10 комментариев
    Новости
    18:32Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке нацгвардии

    Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны.

    18:24ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года

    Центробанк с 10 августа и до конца года не планирует закупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Министерства финансов, сообщил регулятор.

    18:15В Сергиевом Посаде объявили режим ЧС

    В Сергиево-Посадском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), заявила заместитель руководителя администрации Оксана Ероханова.

    18:07Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить действия актрисы Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации Вооруженных сил.

    17:59Умерла пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде

    В Сергиево-Посадской центральной районной больнице скончалась одна из пострадавших при взрыве на оптико-механическом заводе, сообщили в медицинском учреждении.

    17:56Журналисты раскрыли незаконные схемы вывоза детей с Украины на Запад

    В западных и украинских СМИ опубликован ряд расследований о схемах вывоза детей с Украины в Великобританию. В них высказывается предположение, что украинские власти, а также власти ЕС, США и Великобритании осведомлены об этом теневом бизнесе.

    17:52Ретейлеры отреагировали на сообщения о повышении цен на чай и кофе

    Российские торговые сети получают уведомления о повышении цен на чай и кофе, но о повсеместном единовременном повышении розничных цен говорить рано, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

    17:43Жертвой акулы на пляже в Нью-Йорке оказалась украинская активистка

    Женщиной, на которую напала акула в Нью-Йорке, оказалась 65-летняя эмигрантка с Украины Татьяна Колтунюк, сообщает издание New York Post.

    17:25Китай упростил получение виз для российских туристов

    Российские туристы освобождаются от сдачи отпечатков пальцев для получения визы в Китай до конца 2023 года, сообщила пресс-служба посольства КНР в России.

    17:19Путин разрешил исполнять в рублях валютные госгарантии

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий исполнять в рублях государственные гарантии, предоставленные в иностранной валюте.

    17:10Курс доллара превысил 98 рублей

    Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 98 руб. впервые с 25 марта 2022 года, следует из данных валютных торгов.

    17:02Глава Подмосковья сообщил о 56 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

    Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 56 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    16:54Наборы в рамках акции «Собери ребенка в школу» получили 55 тыс. детей

    Рюкзаки со всем необходимым к 1 сентября вручают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям из новых регионов. Такие наборы получили уже 55 тыс. детей, сообщила пресс-служба «Единой России».

    16:45Прекращено дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z екатеринбуржца

    Уголовное дело в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, прекращено, сообщил Ленинский райсуд города.

    16:38Вайно возглавил оргкомитет по празднованию 80-й годовщины Победы

    Президент России Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке к празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, его возглавил руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.

    9 августа 2023, 18:32

    Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке нацгвардии

    Tекст: Ольга Иванова

    Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны.

    Представитель мятежников Амаду Абдраман заявил, что действия французских сил были осуждены за то, что те в одностороннем порядке освободили задержанных террористов, передает РИА «Новости».

    По словам мятежников, данные о пострадавших и погибших пока не установлены. Также мятежники заявляют, что французские силы подняли в воздух военный самолет из Нджамены. В связи с этим мятежники повысили уровень тревоги по всей территории страны.

    Ранее пришедшие к власти в Нигере мятежники отказались принимать делегацию ЭКОВАС. Начальники штабов и высокопоставленные военные ЭКОВАС сообщали, что разработали план на случай военной интервенции в Нигер.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему одна из беднейших стран мира, расположенная в Африке, стала причиной сильнейшей головной боли для элит коллективного Запада – как Европы, так и США.

    8 августа 2023, 21:19
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    @ Скриншот из видео

    Российский военный, находящийся в плену, честно и смело ответил украинской журналистке на ее вопрос.

    Журналистка спросила у военного, думал ли он, что на Украине нацисты. На этот вопрос мужчина отвечает утвердительно. После этого журналистка интересуется, что думает он, попав в плен, на что он отвечает, что мнение свое не поменял.

    «А как у вас тут в плену, хорошие условия? Нацисты бы хорошо обращались в плену?» – спрашивает журналистка.

    «Вы – цивилизованные нацисты», – ответил ей российский военный.

    Пользователи украинского сегмента соцсетей призывают к расправе над россиянином.

    Ранее украинские военнопленные рассказали о том, что командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчиненными.

    Коментарии (24)
    8 августа 2023, 21:55
    Генерал авиации объяснил использование автодорог украинскими бомбардировщиками

    Герой России Липовой: ВС РФ вынудили ВСУ использовать автодороги в качестве ВПП

    Генерал авиации объяснил использование автодорог украинскими бомбардировщиками
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Андрей Резчиков

    В результате российских ракетных ударов по авиабазам противника на Украине практически не осталось исправных взлетно-посадочных полос, ВСУ приходится использовать для этих целей автомобильные дороги, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой. Ранее об этом сообщила немецкая пресса.

    «На Украине с каждым днем становится все меньше пригодных взлетно-посадочных полос (ВПП), откуда может взлетать военная авиация. Россия вычисляет работу авиации противника с этих ВПП и уничтожает либо технику, либо аэродромы», – считает Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России».

    По этой причине ВСУ вынуждены превращать обычные дороги в ВПП. То есть подобные действия противника продиктованы системной работой ВКС России. Параллельно с этим противник занимается переоборудованием некоторых дорог в аэродромы подскока.

    «Еще во времена СССР на Украине строились аэродромы, которые планировалось использовать на случай военных конфликтов. Поэтому Украина использует заброшенные строительные площадки, которые создавались для этих целей», – уверен собеседник.

    По словам Липового, подобная модернизация автомобильных дорог и аэродромов очень затратная и рискованная. «Гравийная крошка на таких полосах и любой мусор, попадающий в двигатель, выводит из строя дорогостоящий боевой самолет. Это ведет к замене двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями», – подчеркнул генерал-майор.

    Липовой также отметил ограниченные ресурсы Украины по переоборудованию советских бомбардировщиков Су-24, чтобы с их помощью использовать дальнобойные британо-французские ракеты Storm Shadow и Scalp. «Мы наносим удары по местам базирования украинской авиации. А наши средства ПВО уничтожают их, когда самолеты поднимаются в воздух. Поэтому у ВСУ практически не осталось самолетов», – указал эксперт.

    «Скоро наступит такой момент, когда эти ракеты станут бесполезными, потому что ВСУ будет нечем пускать их», – прогнозирует Липовой.

    О том, что Украина ежесуточно перемещает свои самолеты с базы на базу, пишет немецкое издание Bild. Это происходит под действием российских войск, которые пытаются уничтожать украинские авиабазы. В качестве аэродромов используются автомобильные дороги, переоборудованные во взлетно-посадочные полосы. С этой же целью на Украине были восстановлены заброшенные аэродромы времен Советского Союза.

    Как узнало издание, новые авиабазы якобы защищают западные ЗРК Patriot и IRIS-T. Кроме того, ВСУ модернизировали около десятка советских Су-24 для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. По оценке опрошенных изданием экспертов, «Россия запускает 90% своих крылатых и баллистических ракет по базам, где размещаются эти самолеты». На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил одну из таких секретных авиабаз на западе страны.

    В конце прошлого месяца ВС РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины. На этом аэродроме ранее базировались переоборудованные под стрельбу Storm Shadow самолеты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины.

    Коментарии (28)
    8 августа 2023, 23:26
    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки

    Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад

    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    На встрече с участниками ежегодной конференции послов Турции за рубежом Эрдоган сообщил, что Анкара «продолжает контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора». По его словам, от Запада зависит, удастся ли не завести обсуждение «в тупик».

    Он сообщил, что обсудил данную тему с главой российского государства Владимиром Путиным. Эрдоган выразил надежду на то, что получится «найти общие позиции», передает ТАСС со ссылкой на TRT.

    Как подчеркнул Эрдоган, украинский конфликт не должен распространиться «на бассейн Черного моря», это «станет катастрофой для всего региона». «Четко соблюдая Конвенцию Монтре, мы не позволили допустить распространения трагедии», – сказал он.

    Эрдоган считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Также он сказал, что «Турция с самого начала конфликта на Украине стала ключевой страной в вопросе урегулирования кризиса».

    Кроме того, Эрдоган сообщил, что его страна продолжит проводить антитеррористические операции, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак.

    Напомним, Путин подтвердил Эрдогану готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вернется к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия. При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Россия  выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки.

    Коментарии (37)
    9 августа 2023, 10:25
    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье

    Участники спецоперации предложили отправить избивших ветерана СВО в Забайкалье на передовую

    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье
    @ t.me/am_osipov

    Tекст: Александра Юдина

    Избивших ветерана СВО следует отправить на передовую, предложили военные в зоне спецоперации, опубликовал соответствующее видеообращение глава Забайкальского края Александр Осипов.

    В своем Telegram-канале он разместил предложение участников СВО «срочно мобилизовать и отправить в «красную зону», чтобы напавшие на военного смогли ощутить все трудности военной службы «на собственной шкуре».

    Другой военный поддержал идею призвать хулиганов в зону спецоперации и заверил, что на передовой «мы вас воспитаем».

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО. Чуть позднее правоохранительные органы задержали второго участника избиения, третьего подозреваемого объявили в розыск.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары по телу, сорвали с одежды государственную и общественную награды и повредили его автомобиль.

    Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.

    Коментарии (15)
    8 августа 2023, 19:02
    Экс-глава МИД Австрии решила отдохнуть в Рязанской области

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль решила отдохнуть в деревне в Рязанской области

    Экс-глава МИД Австрии решила отдохнуть в Рязанской области
    @ Wiktor Dabkowski/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль несколько недель отдыхает в арендованном доме в деревне Петрушово Рязанской области, рассказал глава Гиблицкого сельского поселения, в состав которого входит деревня Петрушово, Владимир Трубочкин.

    По его словам, Кнайсль участвовала в форуме Россия – Африка, после чего приехала в Петрушово на отдых, передает ТАСС.

    Супруга академика Алексея Яблокова, журналистка и сценаристка Дильбар Кладо также живет в этой деревне. Она рассказала, что знакома с Кнайсль около трех недель. По ее словам, экс-глава МИД Австрии знает несколько языков, а русским занимается с репетитором.

    Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год.

    Ранее Кнайсль сообщила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию, и призналась, что с удовольствием повторила бы танец с президентом Владимиром Путиным, который они исполнили на свадьбе министра летом 2018 года.

    Коментарии (11)
    8 августа 2023, 22:38
    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Стано заявил о невозможности для ЕС дать Украине гарантии безопасности

    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не является «организацией безопасности», поэтому не может предоставить Украине соответствующие гарантии, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано пояснил, что вопрос о гарантиях безопасности Украина может обсуждать с НАТО или конкретными государствами, но не с «Евросоюзом как организацией», передает РИА «Новости».

    Напомним, Украина сообщила, что в августе или сентябре рассчитывает приступить к консультациям по гарантиям безопасности с государствами, которые подписали декларацию на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

    Коментарии (22)
    9 августа 2023, 12:10
    Названа причина мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

    Причиной взрыва в Сергиевом Посаде назвали нарушение техпроцесса на заводе

    Названа причина мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
    @ Прокуратура Московской области/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взрыв в Сергиевом Посаде произошел, по предварительным данным, из-за нарушения техпроцесса на оптико-механическом заводе, сообщил источник в экстренных службах.

    Предварительной причиной взрыва считается нарушение технологического процесса, сказал собеседник РИА «Новости».

    Между тем в ГСУ СК по Московской области сообщили, что на место отправились следователи и криминалисты, передает ТАСС.

    В министерстве экологии и природопользования региона уточнили, что ближайший к месту взрыва пост контроля «Сергиев Посад – 5» пока не зарегистрировал превышений по загрязняющим веществам.

    Пост находится на улице Клубной, в трех километрах от места ЧП. Концентрация загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, по диоксиду азота 0,3 ПДК м. р., концентрации остальных ЗВ не превысили 0,2 ПДК м. р.

    До этого сообщалось, что из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали 16 человек.

    Напомним, взрыв прогремел на территории завода в районе котельной, взрывной волной в нескольких домах поблизости выбило стекла.

    Коментарии (23)
    8 августа 2023, 19:28
    СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    Bild: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские автомобильные дороги переоборудованы во взлетно-посадочные полосы, чтобы увеличить число авиабаз, сообщает немецкое издание Bild.

    ВСУ модернизировали около 10 советских Су-24 так, чтобы применять с их помощью дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, утверждает Bild, передает ТАСС.

    Украинские военные каждые сутки перемещают эти самолеты с западными ракетами с базы на базу. Для этого были восстановлены аэродромы советских времен и переоборудованы автодороги во взлетно-посадочные полосы. Новые авиабазы якобы защищают западные ЗРК Patriot и IRIS-T, передает издание.

    В последние дни ВС РФ интенсифицировали удары по украинским военным аэродромам, в том числе тем, на которых могут базироваться бомбардировщики Су-24, являющиеся носителями ракет Storm Shadow и Scalp. В частности, 6 августа Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области».

    Аэродром Староконстантинов неоднократно подвергался ударам российской армии, поскольку он является основным место базирования украинских Су-24М.

    Коментарии (15)
    9 августа 2023, 09:31
    Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
    Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни, сообщил представитель Московского академического театра сатиры.

    Советская и российская актриса Вера Васильева с 1948 года служила в Московском академическом театре сатиры. Как отметил представитель театра, «Вера Кузьминична скончалась», передает ТАСС.

    О дате и месте прощания информация появится позднее.

    Вера Васильева была самой пожилой из народных артистов СССР. Она родилась 30 сентября 1925 года. В 1948-м окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Дебютировала в кино в 1945 году в фильме «Близнецы». А первую большую роль сыграла в фильме «Сказание о земле Сибирской» (1947 год).

    Актриса снималась в фильмах «Звезда экрана», «Карнавал», «Несовершеннолетние», «Свадьба с приданым» и других. Ее фильмография насчитывает более 40 картин.

    В Московском академическом театре сатиры сыграла более 60 ролей, в частности в спектаклях «Вера», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Таланты и поклонники», «Личная жизнь».

    Написала книги «Золушка с Чистых прудов» и «Продолжение души».

    Лауреат Сталинской премии 1948 и 1951 годов.

    Коментарии (17)
    9 августа 2023, 06:51
    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки

    Минсельхоз Украины сообщил о падении доходов от экспорта зерна почти вдвое

    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После прекращения зерновой сделки экспорт зерна с Украины снизился в 1,4 раза, а доходы от экспорта зерна рухнули почти в два раза, свидетельствуют данные таможни и Минсельхоза страны.

    Доходы от экспорта зерна снизились в 1,9 раза – с 712 млн долларов месяцем ранее до 380,4 млн в июле. В июле 2022 года доходы составили 410 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя с Украины упали до 2,3 млн тонн (минус 38%, если сравнивать с июнем). Экспорт кукурузы снизился вдвое (до 1,1 млн тонн), пшеницы – на треть (до 841 тыс. тонн). Больше всего пострадали поставки через порты – в июне этим путем шло 3,1 млн тонн зерна, в июле – 1,67 млн (минус 46,5%). При этом железнодорожные поставки, экспорт фурами и паромами поднялся на 6%.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Киев заявил, что ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск.

    Коментарии (26)
    8 августа 2023, 21:08
    Американский боксер Джонсон изменил свое отчество в честь Путина
    Американский боксер Джонсон изменил свое отчество в честь Путина
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский боксер Кевин Джонсон изменил свое отчество в честь президента России Владимира Путина, теперь бойца зовут Кевин Владимирович.

    «Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», – рассказал спортсмен телеканалу РЕН ТВ.

    Ранее Джонсон после победы в бою с россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о гражданстве. Джонсон уже не раз выражал свою симпатию к России.

    Коментарии (19)
    9 августа 2023, 12:08
    CNN: Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу
    CNN: Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу, полагает американский канал CNN.

    Как сообщает канал, борьба Украины и тяжелые боевые потери частично связаны с оборонительными позициями, которые построила Россия, а также с реальностью поля боя, когда атакующим силам необходимо численное преимущество, война сейчас вступила в более сложную стадию для Украины, передает РИА «Новости».

    Телеканал отмечает, что на данный момент украинское «наступление» больше похоже на «тяжелую утомительную работу, а не на блицкриг», что повышает вероятность того, что конфликт может продлиться по крайней мере до следующего года.

    Ранее CNN сообщил, что через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию.

    Коментарии (8)
    8 августа 2023, 19:46
    ВС России освободили пять сел в Харьковской области

    Глава администрации Харьковской области Ганчев заявил об освобождении пяти сел в регионе

    ВС России освободили пять сел в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области освобождены пять населенных пунктов за последние несколько дней, заявил руководитель администрации региона Виталий Ганчев.

    К освобожденным территориям в Харьковской области прибавилось еще пять населенных пунктов, заявил Ганчев в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Он назвал такой результат продвижения ВС России «серьезным показателем» и подчеркнул, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».

    Ранее Минобороны сообщало, что российские военные в ходе наступления заняли более выгодные позиции около села Ольшаны в Харьковской области.

    Коментарии (25)
    9 августа 2023, 12:36
    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении

    Эксперт Онуфриенко: ВСУ под Купянском вынуждены вводить в бой резервы с Запорожского направления

    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ в попытке остановить продвижение ВС РФ на Купянском направлении перебрасывают на этот участок фронта резервы, предназначавшиеся для так называемого контрнаступления. Однако сил противнику все равно не хватает, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно об освобождении российскими войсками пяти сел в Харьковской области.

    «На Краснолиманском и Купянском направлениях российские войска наступают. Причем основное движение идет севернее Купянска, в районе реки Оскол. Ведутся тяжелые бои между селами Первый Лиман и Синьковка, последняя постепенно берется в клещи. Также расширяется зона контроля вокруг Новоселковского, есть успехи западнее Первомайского», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сам Купянск является важным логистическим центром, и противник не хочет его терять. В попытке остановить наше продвижение ВСУ перебрасывают на этот участок подкрепление. Часть новоприбывших – подразделения, предназначавшиеся для контрнаступления на Запорожском направлении», – подчеркнул эксперт.

    «Однако даже с учетом этого сил противника оказалось недостаточно. Мы уже освободили больше территорий, чем заняли ВСУ во время своего так называемого контрнаступления», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об освобождении за последние несколько дней пяти населенных пунктов. Он назвал такой результат продвижения ВС России «серьезным показателем» и подчеркнул, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».

    На данный момент на Купянском направлении ведутся активные боевые действия. Накануне Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступления на широком фронте заняли более выгодные позиции около Ольшан Харьковской области.

    В ходе активной обороны российские войска отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области.

    Ударами российской штурмовой авиации и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники противника рядом с Двуречной, Петропавловкой, Крахмальным и Купянском. Всего на этом направлении были ликвидировано около 110 военнослужащих, а также уничтожено две гаубицы Д-20.

    Коментарии (11)
    9 августа 2023, 13:05
    Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
    Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
    @ mil.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за Польши и Финляндии угрозы военной безопасности России кратно выросли, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    «На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности России возросли кратно», – приводятся его слова в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Министр подчеркнул, что серьезным дестабилизирующим фактором для России является вступление в НАТО Финляндии, а в перспективе – Швеции.

    Он напомнил, что после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу сухопутная граница России со странами НАТО увеличилась почти в два раза.

    Кроме того, на территории Финляндии вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, которые могут поражать критически важные объекты на северо-западе России.

    Также риски выросли в связи с милитаризацией Польши, превратившейся в главный инструмент антироссийской политики США. Варшава объявила о намерении построить «самую мощную армию на континенте».

    Шойгу добавил, что с учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тыс. военных, 8 тыс. единиц боевой техники, 6 тыс. артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов.

    При этом численность формирований внерегиональных государств НАТО с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек.

    Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Финляндия, курируемая США, осознанно идет на конфронтацию с Россией.

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