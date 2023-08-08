Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.3 комментария
Нигер отказался принимать делегацию ЭКОВАС
AFP: Мятежники в Нигере заявили, что не могут принять делегацию ЭКОВАС
Пришедшие к власти в Нигере мятежники заявили, что при нынешних условиях не могут принять делегацию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) из соображений безопасности, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на попавшее в его распоряжение официальное письмо министерства иностранных дел страны.
В письме указано, что гнев населения после введенных ЭКОВАС санкций не позволяет принять делегацию в безопасности, передает РИА «Новости».
В ночь на понедельник, в полночь по местному времени, истек срок ультиматума, который страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество государств Западной Африки) выдвинули в конце июля совершившим переворот военным Нигера.
Ранее сообщалось, что начальники штабов и высокопоставленные военные ЭКОВАС разработали план на случай военной интервенции в Нигер.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США «сконцентрированы на дипломатии» в ситуации в Нигере и не выступают за применение силы против мятежников в этой африканской стране.