  • Новость часаПутин назвал задачи Белоусова во главе Минобороны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Либералы и русофобы доводят Словакию до гражданской войны
    Путин: Планов взять Харьков пока нет
    Франция обвинила Азербайджан в причастности к беспорядкам в Новой Каледонии
    Вучич на Генассамблее ООН процитировал маршала Жукова о неблагодарности Запада
    Путин прокомментировал возможную отправку французских военных на Украину
    Путин объяснил значение легитимности Зеленского
    Зеленский заявил о переброске резервов под Харьков
    Военный эксперт назвал цели массированной атаки украинских дронов
    Путин назвал расходы на оборону в России некритичными
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    32 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

    8 комментариев
    17 мая 2024, 14:26 • Новости дня

    Глава ЮАР решил не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

    Глава ЮАР Рамафоса не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

    Глава ЮАР решил не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса не примет участия в международной конференции в Швейцарии, где планируется обсуждать «формулу мира» Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь офиса южноафриканского президента Винсент Магвенья.

    Он уточнил РИА «Новости», что глава ЮАР не сможет принять участие в мероприятии, поскольку его присутствие потребуется в стране в связи с конституционными процессами после выборов.

    Президент Владимир Путин заявил ранее, что цель саммита по украинскому урегулированию в Швейцарии заключается в том, чтобы собрать «массовку» из стран, а затем предъявить России «ультиматум». Этого не будет, подчеркнул российский лидер.

    16 мая 2024, 19:36 • Новости дня
    Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом
    Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия терпит неудачи под Харьковом из-за всего остального мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    «Это вина мира. Они дали возможность России. Но теперь мир может помочь», – заявил Зеленский в интервью ABC, передает ТАСС.

    Также политик дал понять, что его разочаровал визит американского госсекретаря Энтони Блинкена, он заявил, что киевскому режиму требуется помощь сейчас.

    Новые обещания Вашингтона о военной помощи Киеву Зеленский оценил критически, поскольку выделяемые деньги «не дают Украине», а тратятся на американских фабриках для американских рабочих мест.

    До этого он заявлял, что Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы ПРО Patriot.

    Коментарии (33)
    16 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    Медведев назвал прощальным визит Зеленского в Харьков
    Медведев назвал прощальным визит Зеленского в Харьков
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Визит украинского президента Владимира Зеленского в Харьков был «прощальным», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, он сопроводил сообщение фотографией казни итальянского диктатора Бенито Муссолини.

    Зеленский посетил Харьков, это был «сильный ход», но вместе с тем это был «прощальный визит», написал Медведев во «ВКонтакте».

    Также зампред Совбеза России задался вопросом, кинул ли Зеленский монетку в воду. «Или так хочет?» – заключил Медведев. В конце публикации прикреплена фотография повешенных в центре Милана тел, один из них – Муссолини.

    Напомним, Муссолини арестовали итальянские партизаны в 1945 году в ходе попытки бежать, его казнили как военного преступника.

    Ранее Зеленский заявлял, что Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы ПРО Patriot.

    Коментарии (20)
    16 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    Опубликовано видео «самоликвидации» ВСУ на «Хамви» при побеге из Волчанска
    Опубликовано видео «самоликвидации» ВСУ на «Хамви» при побеге из Волчанска
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры опубликовали видео «самоликвидации» украинских военных на американском бронеавтомобиле HMMWV, при побеге из Волчанска в Харьковской области их настиг российский дрон.

    Как следует из видео, опубликованном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», в Харьковской области группа украинских военнослужащих попыталась сбежать из Волчанска на американской боевой машине, передает Life.

    Водитель бронеавтомобиля HMMWV ВСУ не справился с управлением, пытаясь скрыться, после чего машину настиг российский дрон. В результате броневик несколько раз перевернулся и остался лежать на боку.

    Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отступили из населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск Харьковской области.

    Коментарии (17)
    17 мая 2024, 03:41 • Новости дня
    Рябков: Власти США превратились в политических гопников

    Рябков назвал власти США «политическими гопниками» и не исключил понижения уровня дипломатических отношений

    Рябков: Власти США превратились в политических гопников
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Понижение уровня дипломатических отношений с США возможно, власти в Вашингтоне превратились в «политических гопников», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков сказал, что Россия никогда не прибегала первой к такого рода мерам по отношению к странами НАТО, но подобные шаги, по его мнению, «возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации», передает ТАСС.

    Речь идет не только о поддержке Украины Западом, но и, например, о российских активах или «других действиях в экономической сфере». Рябков при этом признался, что «не готов рассуждать», что может послужить «спусковым крючком».

    Он сказал, что безбашенность Запада дает российской стороне «все резоны просчитывать такие варианты». По его словам, в руководстве США и других ключевых стран Запада «довольно много собралось деятелей, которые являются, по большому счету, провокаторами». Рябков, извинившись «за жаргон», назвал их «политическими гопниками, которые в ряде случаев просто идут по беспределу».

    По словам Рябкова, эти политики не осознают, что в России «проявляют исключительную выдержку», действуя «строго в тех рамках, которые заданы руководством страны и определены с точки зрения целей и задач СВО», а также «в преломлении к той работе, которую ведет» МИД.

    Рябков заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а рассуждения об этом на Западе являются полнейшим абсурдом. По его словам, «есть такие модники тоже в западной группе, наряду с гопниками, которые внедряют множество таких, как им кажется, свежих идей».

    Напомним, Рябков заявлял, что Россия может понизить уровень отношений с США, если российские активы в странах G7 будут конфискованы.

    Коментарии (30)
    16 мая 2024, 17:54 • Новости дня
    Зеленский ветировал законопроект о родственниках в России
    Зеленский ветировал законопроект о родственниках в России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на одобренный Верховной радой законопроект, разрешающий увольнять украинцев с работы за сокрытие информации о связях с лицами, находящимися в России, пишут украинские СМИ.

    Документ возвращен в Раду с предложениями президента по доработке, пишет издание «Страна».

    Ранее украинские правозащитники попросили Зеленского вернуть этот законопроект в парламент для доработки.

    Коментарии (8)
    16 мая 2024, 21:42 • Новости дня
    Госдеп признал «невероятно отчаянное» положение ВСУ

    Госдеп назвал «невероятно отчаянным» положение ВСУ

    Госдеп признал «невероятно отчаянное» положение ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    США считают «невероятно отчаянным» положение украинских войск, но военная помощь могла бы помочь изменить ситуацию, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

    Патель подчеркнул, что в США уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя в это «сложное время», передает РИА «Новости».

    Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в альянсе осведомлены о сложной для Украины ситуации на поле боя, вызванной задержками поставок оружия.

    Президент Украины Владимир Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом.

    Коментарии (13)
    16 мая 2024, 16:04 • Новости дня
    У Крыма уничтожено 11 безэкипажных катеров ВСУ
    У Крыма уничтожено 11 безэкипажных катеров ВСУ
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Авиация российского Военно-морского флота уничтожила 11 украинских безэкипажных катеров в Черном море, сообщило Минобороны России.

    Эти водные дроны уничтожены около 14.00 мск в западной части акватории моря, катера двигались в сторону Крымского полуострова, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Их уничтожили из штатного вооружения морской авиации ВМФ.

    В начале мая Черноморский флот уничтожил у северо-западного побережья Крыма пять безэкипажных катеров ВСУ.

    Коментарии (6)
    16 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    Британия предупреждала Киев о наступлении российской армии под Харьковом

    Guardian: Британия предупреждала Киев о наступлении российской армии под Харьковом

    Британия предупреждала Киев о наступлении российской армии под Харьковом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британская военная разведка предупреждала Украину о том, что российские войска могут начать наступление в Харьковской области, пишет Guardian.

    Аналогичный прогноз делали и другие западные страны, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) не подготовились должным образом, пишет Guardian со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».

    В связи с этим «встают серьезные вопросы о способности Киева себя защищать», говорится в материале. Также отмечается, что линии обороны ВСУ в этом районы были либо слабые, либо отсутствовали вовсе.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом.

    Коментарии (14)
    17 мая 2024, 02:45 • Новости дня
    Названо число переданных Украине странами НАТО танков и беспилотников

    В Генштабе ВС России сообщили о передаче Киеву странами НАТО и их союзниками 800 танков и 30 тыс. БПЛА

    Названо число переданных Украине странами НАТО танков и беспилотников
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Страны НАТО и их союзники за время российской спецоперации на Украине передали Киеву около 800 танков, 270 РСЗО, 130 самолетов и вертолетов, а также более 30 тыс. БПЛА, сообщил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

    В статье «Деятельность НАТО как главный источник военных угроз России» для издаваемого Минобороны журнала «Военная мысль» Костюков счел военную помощь Украине главной военной угрозой, исходящей от НАТО. На оказание военной помощи Киеву страны НАТО и их союзники потратили свыше 132 млрд долларов (США – более 63 млрд), передает ТАСС.

    Кроме указанной военной техники Киев получил более 3,5 тыс. боевых бронированных машин, около 1,5 тыс. артиллерийских орудий, более 250 ЗРК, 7,7 тыс. ПЗРК, до 290 тыс. противотанковых средств.

    Украине передано высокоточное оружие большой дальности – ракеты Storm Shadow/SCALP-EG и ATACMS, планируется передать истребители F-16, говорится в статье. Киев получает от НАТО данные о действиях российских сил в режиме времени, близком к реальному, для этого используют «не только военные, но и коммерческие космические аппараты» – до 500 единиц. Кроме того, НАТО усилило активность воздушной разведки у российских границ.

    В статье не исключается, что корабли военно-морских сил США и других стран НАТО могут в перспективе провести провокации, связанные с не согласованным с Россией заходом в акваторию Северного морского пути.

    Напомним, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что участники Североатлантического альянса должны поставлять Украине все необходимое оружие, хоть и в ущерб обязательствам перед НАТО.

    Коментарии (5)
    17 мая 2024, 09:19 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет

    Кремль: Путин и Си Цзиньпин на переговорах тет-а-тет подробно обсудили тему Украины

    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры России и Китая Владимир Путин Си Цзиньпин на переговорах с глазу на глаз очень подробно обсудили тему Украины, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    «Очень подробно, это было в формате тет-а-тет», – приводит его слова ТАСС.

    По данным китайских СМИ, Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ ценит позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (5)
    16 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    Украина отвергла китайский план урегулирования конфликта

    Киев отверг китайский план урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Кроме предлагаемой Владимиром Зеленским «формулы мира» никаких других планов урегулирования украинского конфликта – ни китайских, ни каких-либо других – быть не может, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

    «Война идет на территории Украины, а не на территории других стран», – приводит его слова РИА «Новости». Жовква в эфире всеукраинского телемарафона при этом отметил, что Киев готов учитывать предложения от других стран.

    Согласно совместному заявлению об углублении партнерства, которое подписали лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин, Россия и Китай указывают на необходимость прекращения любых шагов, направленных на затягивание боевых действий на Украине и дальнейшую эскалацию конфликта.

    Коментарии (19)
    17 мая 2024, 12:28 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели массированной атаки украинских дронов

    Военный эксперт Леонков назвал цели массированной атаки украинских дронов

    Военный эксперт назвал цели массированной атаки украинских дронов
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ пытаются показать Вашингтону хоть какие-то «успехи». Поскольку на линии боевого соприкосновения достижений нет, ставка делается на удары по территории России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 102 дронов над регионами России.

    «В ночь на 16 мая ВСУ уже пытались нанести по Крыму комбинированный удар с использованием беспилотников и ракет ATACMS. Я не исключаю, что это была некоторая подготовка к нынешней массированной атаке», – считает военный эксперт Алексей Леонков. Он объясняет: сначала противник провел разведку, затем произвел расчеты, а уже этой ночью запустил дроны и безэкипажные катера (БЭК).

    Собеседник при этом напомнил, что комплексы противовоздушной обороны не обеспечивают стопроцентную защиту, а противник, когда рассчитывает такие массированные атаки, всегда ставит целью перегрузить ПВО.

    По его мнению, любопытны также цели, которые ставили перед собой ВСУ. «Ударами по Крыму и Краснодарскому краю они, вероятно, рассчитывали нанести ущерб Черноморскому флоту. Также я допускаю, что противник хотел нарушить процессы отгрузки нефтепродуктов. Что касается Новороссийска, там расположен один из крупных торговых морских портов, где идет погрузка, в том числе пшеницы», – детализировал спикер.

    «В Курской области противник пытается дотянуться до АЭС. А в Белгородской области ВСУ почти всегда целятся в топливно-энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты», – добавил он. При этом Леонков связывает массированную атаку с недавним визитом на Украину Энтони Блинкена.

    «Госсекретарь США обещал новую военную помощь, но, видимо, требовал и каких-то результатов. В условиях, когда линия боевого соприкосновения меняется не в пользу ВСУ, особенно на Харьковском направлении, у офиса Зеленского остается только один вариант – атаковать регионы России», – пояснил аналитик.

    «Очевидно, что эти попытки не способны изменить ситуацию на фронте. Единственное, к чему они приводят – это то, что добровольцев, желающих противостоять противнику, в России становится только больше», – указал эксперт.

    Массовый налет дронов на Крым и Краснодарский край не случайно совпал с недавним визитом Блинкена в Киев, также пишет в своем Telegram-канале политический обозреватель Андрей Медведев. «Там ему показали производство БПЛА. Ночью продемонстрировали их боевое применение, спектр возможностей», – уверен он.

    «Как только Запад окончательной поймет, что миллиард долларов, потраченный на дроны, принесет более серьезный результат, чем миллиард, потраченный на танки, война станет иной. И проблем у нас прибавится кратно», – считает эксперт. По его мнению, беспилотники могут заменить и артиллерию, и фронтовую авиацию.

    «Думать, что у противника не хватит на это возможностей, крайне опасно. У Украины нет проблем с поставкой комплектующих. Причем, судя по последним событиям, Киев будет все чаще наносить удары по гражданским объектам в России и просто по мирным людям. Басаевщина чистой воды», – полагает он.

    Эксперт убежден, что офис Зеленского осознанно идет к практике террора. «Надо просто быть к этому готовыми, и заранее вырабатывать тактику и методы противодействия», – заключил Медведев.

    Силы ПВО в ночь на 17 мая уничтожили и перехватили 102 беспилотника над территорией России. По данным Минобороны, над Крымом сбит 51 аппарат, над Краснодарским краем – 44, над Белгородской областью – шесть, над Курской – один. Кроме того, ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота поражены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении массированной атаки на город. По его словам, были сбиты десятки беспилотников и уничтожено более пяти БЭК. По данным спасательной службы города, никто не пострадал. Однако обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию «Севастополь», в результате в части города пропало электричество. Утром губернатор сообщил об отмене занятий в школах, колледжах и детских садах из-за перебоев со светом.

    Ночью силами ПВО также было подавлено более десятка БПЛА над Новороссийском. По информации оперативного штаба региона, два беспилотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, там произошел пожар. На данный момент его локализовали.

    Напомним, 16 мая ВСУ попытались атаковать Крым пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что «военные отразили атаку ВСУ». Пострадавших нет, повреждены дома в СНТ и автомобиль. Сенатор Сергей Цеков в разговоре с изданием Lenta.Ru назвал действия противника ожидаемыми. Он напомнил, что США поставили Украине дальнобойные ракеты, дальность которых составляет 300 км. «Мы понимаем, что Украина, проигрывая, как они любят говорить, на поле боя, наносит удары запугивания по гражданским объектам на территории Российской Федерации», — отметил Цеков.

    Коментарии (7)
    17 мая 2024, 13:34 • Новости дня
    Путин объяснил значение легитимности Зеленского

    Путин: Для России легитимность Зеленского имеет значение в случае подписания документов

    Путин объяснил значение легитимности Зеленского
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.

    «Для нас это (легитимность Зеленского после 20 мая – прим. ВЗГЛЯД), конечно, имеет значение, потому что, если речь дойдет, дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это факт очевидный», – приводит его слова ТАСС.

    По словам российского лидера, источником сегодняшней власти в Киеве является государственный переворот.

    При этом на вопрос о легитимности, по словам Путина, прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. Путин уточнил, что «в Конституции [Украины] есть всякие варианты».

    Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине, если страну не хотят там видеть. «Политика, она ведь не терпит сослагательного наклонения. «Если бы…» – продолжать дальше не будем, вы знаете, что бы было в других случаях. Но этого «если бы» нет, они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. <…> Ну не видят, не надо», – сказал российский лидер.

    Цель саммита по украинскому урегулированию в Швейцарии, как подчеркнул Путин, заключается в том, чтобы собрать «массовку» из стран, а затем объявить принятые резолюции коллективным решением и предъявить России «ультиматум». «Такого развития событий не будет», – подчеркнул российский лидер.

    Коментарии (6)
    16 мая 2024, 20:46 • Новости дня
    Морская авиация уничтожила в течение дня 15 безэкипажных катеров возле Крыма
    Морская авиация уничтожила в течение дня 15 безэкипажных катеров возле Крыма
    @ Юрий Лашов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Морская авиация уничтожила в западной части акватории Черного моря три безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины, всего в течение дня было уничтожено 15 катеров, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно последним данным в Telegram-канале Минобороны, около 19:30 мск в западной части акватории Черного моря были уничтожены три безэкипажных катера возле Крыма.

    В Минобороны уточнили, что в течение дня 15 безэкипажных катеров ВМС Украины были уничтожены из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота.

    В Сети было опубликовано видео уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    Коментарии (2)
    17 мая 2024, 07:35 • Новости дня
    ПВО перехватила более 100 украинских дронов над территорией России

    Российская ПВО перехватила более 100 украинских дронов над территорией России

    ПВО перехватила более 100 украинских дронов над территорией России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшую ночь российская система противовоздушной обороны и Черноморский флот успешно отразили атаки украинских беспилотников и катеров, уничтожив 102 дрона и шесть катеров, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО перехватили и уничтожили 51 беспилотник над Крымским полуостровом, 44 – над Краснодарским краем, шесть – над Белгородской областью и один – над Курской областью.

    Также в течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вооруженные силы Украины атаковали гражданские объекты в Новороссийске, силами ПВО подавлено более десяти украинских беспилотников. Также украинские войска с использованием беспилотников атаковали гражданскую инфраструктуру в Туапсе, из-за падения БПЛА на территории НПЗ произошел пожар.

    Коментарии (22)
    Главное
    Глава ЮАР решил не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
    ВС России освободили более 200 кв. километров в Харьковской области
    Шойгу не хотели пускать на переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине
    Американский разведчик предрек печальную судьбу F-16 на Украине
    Эстония решила застроить приграничные участки вместо обмена землями с Россией
    У сестры жены генерала Кузнецова нашли элитный коттедж в Краснодаре
    Член СПЧ заявил, что сбежавшая от родных чеченка покинула Россию

    Россия и Китай решили защищать торговлю от американских санкций

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин дали важный сигнал, что готовы вместе найти выход из возникших проблем с банковскими расчетами в торговле из-за вторичных санкций США. Как Москва и Пекин могут убрать третьего лишнего из торговли друг с другом? Подробности

    Перейти в раздел

    Путина в Китае встретили по фэншую

    В ходе госвизита Владимира Путина в Китай стороны договорились углублять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Отношения двух стран Путин описал фразой «русский с китайцем – братья навек». В чем заключаются особенности этого визита, каковы его предварительные итоги и чем встреча Путина в Пекине отличалась от приема лидеров других государств? Подробности

    Перейти в раздел

    События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских войск

    Российские войска продолжили продвижение по всей линии фронта в зоне спецоперации. Картина происходящего в целом – не только на Харьковском направлении – показывает, что ВС РФ смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию. В чем ее замысел и как она развивается? Подробности

    Перейти в раздел

    Либералы и русофобы доводят Словакию до гражданской войны

    Покушение на премьер-министра Словакии только кажется действием фанатика-одиночки. На самом же деле за этим преступлением стоит кардинальный раскол словацкого общества, пропаганда либералов и русофобов – и, конечно же, подоплекой ко всему этому является отношение словаков и к России, и к Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............