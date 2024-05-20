Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?11 комментариев
Спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета президента Ирана
Tasnim: Спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета президента Ирана
Иранские спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета, в котором, в частности, находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян,сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами.
По его словам, несмотря на то, что тела обгорели, спасатели опознали их и передали врачам, передает ТАСС. Хасан Нами уточнил, что эксперты не будут проводить генетическую экспертизу, так как тела погибших были полностью идентифицированы.
Ранее спасатели завершили поиски погибших при крушении вертолета в Иране. При опознании погибших возникли проблемы.
Напомним, вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.