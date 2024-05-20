Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?0 комментариев
Спасатели завершили поиски тел погибших при крушении вертолета в Иране
Команды иранских спасателей смогли обнаружить тела всех погибших в результате крушения на северо-западе Ирана вертолета президента Исламской республики Эбрахима Раиси, заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
По его словам, поиск тел завершен, все тела направлены в Тебриз, передает ТАСС.
Тем временем в МЧС России сообщили, что самолеты Ил-76 ведомства со спасателями на борту, вылетавшие в Тебриз для участия в поисках потерпевшего крушение вертолета президента Ирана, возвращаются в Россию.
Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.