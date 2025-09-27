Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана
Полянский: Россия не признает запуск восстановления санкций против Ирана
Москва «категорически не признает» заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, любые ограничения «утратят актуальность» с прекращением срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский заявил, что любые попытки возобновить антииранские санкции Совбеза ООН, действовавшие до 2015 года, «неправомерны и нежизнеспособны», передает ТАСС.
По его словам, Россия категорически не признает заявления Великобритании и Франции о запуске процедуры восстановления санкций, так называемого «снэпбэка», передает РИА «Новости».
Полянский подчеркнул, что у секретариата ООН нет оснований для возобновления мандатов по мониторингу и реализации санкций против Ирана, и любые попытки сделать это будут рассматриваться как нарушение Устава ООН. Он отметил, что если такие действия последуют, Россия серьезно пересмотрит свои отношения с секретариатом организации.
«И в процедурном, и в политическом плане исход сегодняшнего голосования означает лишь одно: коль скоро Совет Безопасности не принял решение о техническом продлении срока действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, то она прекратит свое действие в соответствии с установленными в ней сроками в день завершения СВПД 18 октября 2025 года. После этого любые предусмотренные ею ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность», – сказал он в ходе заседания Совбеза.
В 2006 году был создан Комитет 1737 по санкциям против иранской ядерной и ракетной программы, а в 2010 году учреждена группа экспертов для помощи комитету. Оба органа прекратили деятельность после принятия резолюции 2231 в поддержку иранской ядерной сделки в 2015 году.
Россия и Китай, по словам Полянского, сделали все возможное для предотвращения негативного сценария, а ответственность за последствия несут те государства, которые не поддержали проект резолюции. США, Великобритания и Франция нацелены окончательно развалить ядерную сделку с Ираном, заявил он.
