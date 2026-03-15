Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус сити холле»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Айвар рассказала, что Наталья Скисова, пострадавшая в результате теракта в «Крокус сити холле» почти два года назад, скончалась после продолжительного лечения, передает ТАСС.

«Вчера скончалась еще одна потерпевшая по делу о теракте – Наталья Скисова. Последствия причинения вреда», – заявила Айвар. Она уточнила, что женщине был нанесен тяжкий вред здоровью, и после трагедии она длительное время проходила лечение.

По информации адвоката, 42-летняя Скисова получала медицинскую помощь из-за тяжелых ожогов и посттравматического стрессового расстройства. В частности, она лечила термо-ингаляционный ожог лица и ожог дыхательных путей, полученные в результате происшествия в «Крокусе».

