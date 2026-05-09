Боевой лазер «Пересвет» показали во время трансляции парада Победы
Российский боевой лазерный комплекс «Пересвет» продемонстрировали зрителям во время трансляции торжественного парада на Красной площади в Москве.
Зрители увидели новейшие образцы отечественной военной техники в ходе трансляции парада Победы, передает ТАСС.
На кадрах специального видеоролика были представлены передовые разработки российского оборонно-промышленного комплекса.
Помимо боевого лазерного комплекса «Пересвет», в трансляцию вошли кадры с зенитным ракетным комплексом С-350 «Витязь». Также зрителям продемонстрировали гиперзвуковой комплекс «Авангард».
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России включило лазерное оружие в состав дежурных сил по охране государственной границы.
Российская армия применяла лазерный комплекс «Задира» в реальных условиях спецоперации.
Самоходная установка «Пересвет» несет боевое дежурство с декабря 2019 года.