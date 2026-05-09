Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.2 комментария
Лукашенко заявил о невозможности помешать празднованию Дня Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил россиян с Днем Победы после парада в Москве, он завил, что помешать этому празднику невозможно.
«Как показали нынешние времена, минуты и мгновения, никто не сможет помешать празднованию этой великой Победы. Это наше достояние терять нельзя», – заявил Лукашенко, передает ТАСС
Также политик тепло поздравил россиян с Днем Победы. Он подчеркнул, что считает эту дату по-настоящему великим праздником.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Победу во Второй мировой войне общим достоянием стран бывшего Советского Союза. Накануне белорусский лидер прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях.