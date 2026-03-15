Figaro сообщила о старте первого тура муниципальных выборов во Франции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Избирательные участки для первого тура муниципальных выборов открылись в 8:00 утра по местному времени, передает РИА «Новости». В материале Figaro отмечается, что это последнее крупное голосование перед президентскими выборами 2027 года. В списках избирателей числятся около 48,7 млн человек.

В ходе голосования избиратели должны выбрать членов муниципальных советов в 35 тыс. муниципалитетов, которые будут работать на протяжении шести лет. Затем избранные члены советов назначат мэров из своего числа.

Второй тур выборов пройдет 22 марта. По информации телеканала BFMTV, большинство участков закроется в 18:00 по местному времени, однако в крупнейших городах, таких как Париж, Лион и Марсель, участки будут работать до 20:00.

Как писала газета ВЗГЛЯД, муниципальные выборы во Франции могут стать судьбоносными для политического будущего всей Европы.