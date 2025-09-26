Британия заявила о восстановлении санкций ООН против Ирана в конце недели

Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Постпред Британии Вудворд: Санкции ООН против Ирана восстановят в конце недели
Санкции ООН, касающиеся иранской ядерной программы, будут возобновлены в конце недели, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.
Вудворд отметила, что Совет уже выполнил все предусмотренные процедуры для восстановления санкций согласно резолюции 2231.
«Поэтому в конце этой недели будут вновь введены санкции ООН, направленные против иранской программы по распространению ядерного оружия». – приводит ее слова ТАСС.
Дипломат подчеркнула, что все государства-члены ООН обязаны в полном объеме соблюдать эти ограничения в соответствии с уставом организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, подготовленный Россией и Китаем, который предусматривал продление на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. За данный документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, против выступили девять членов Совбеза, включая США, Францию и Британию, еще двое воздержались. На прошлой неделе Совбез ООН отклонил резолюцию о сохранении режима отмены санкций против Ирана.