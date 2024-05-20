При опознании тел погибших при аварии вертолета Раиси возникли проблемы

Установлено точное место падения вертолета президента Ирана

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об установленном месте падения вертолета президента страны Раиси

Tекст: Антон Антонов

Гализаде сообщил, что поступил «сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа». Сейчас все привлеченные к поисково-спасательной операции «направляются в район» падения вертолета. Гализаде выразил надежду, что сможет «сообщить народу хорошие новости».

Командующий КСИР генерал-лейтенант Хосейн Салами и ряд высокопоставленных офицеров КСИР направились к месту падения вертолета, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

В воскресенье Раиси посетил Азербайджан. Позднее стало известно, что вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана. Поиски осложнены погодными условиями.